Dilatar la campanya "sense llençar els calés”

“La campanya havia de durar set dies i ara en durarà 45. No és el mateix”, observen des de la candidatura de Toni Freixa, i ho corroboren els equips de campanya de Joan Laporta i Víctor Font. L’ajornament de les eleccions ha tirat per terra tota la planificació feta entre els mesos de novembre i desembre, pensada per seduir els socis en vistes a uns comicis que havien de ser el 24 de gener i que finalment seran el 7 de març. Ara s’obre un nou escenari que té un mateix objectiu: aplegar el màxim de simpaties dels que tenen carnet blaugrana. Però toca jugar amb el calendari i aconseguir ser present en l’imaginari dels votants sense arribar a fer-se pesat ni encara menys desgastar-se.

Segons els estatuts del Barça, la campanya electoral ha de durar únicament set dies, però enlloc estava previst l’ajornament -ningú s’imaginava una pandèmia- i la junta electoral “tampoc ha donat cap indicació”, precisa Freixa. Així, els presidenciables tenen barra lliure per actuar i seguir demanant el vot. En el fons, ja ho estaven fent, fins i tot abans que comencés formalment la campanya electoral. L’objectiu serà mantenir el pols mediàtic amb els socis sense perdre vots. Un equilibri d’allò més delicat.

Inversió en publicitat

Dies abans de la reunió entre el club i el Procicat, a tots els equips de campanya ja s’imaginaven que les eleccions acabarien ajornant-se unes quantes setmanes. De totes maneres, els aspirants van mantenir el ritme publicitari. Ara són dies de tornar a fer números, analitzar audiències i programar una campanya que, almenys a nivell mediàtic, buscarà mantenir els candidats visibles durant un mes i mig. Espots a la televisió, a les ràdios, a la premsa escrita i als mitjans digitals, i també presència a diversos punts de la ciutat, com als autobusos, a les marquesines, a les banderoles dels fanals o a les estacions de metro. “Seguirem fent campanya, però és evident que no llençarem els calés”, afegeixen des del bàndol de Joan Laporta, un dels que havia invertit més, fins ara, en publicitat.

Les eleccions, ajornades quan faltaven 10 dies per a la data prevista dels comicis, tenien com a gran favorita -almenys a les enquestes publicades durant aquest gener- la candidatura del que va ser president del Barça entre el 2003 i el 2010. Aquesta pròrroga, tot i que des del seu equip s’intenta esquivar la pregunta, ha caigut com una galleda d’aigua freda perquè ja es veien tornant a trepitjar la llotja del Camp Nou. En un principi, Laporta havia fet força per evitar que la junta electoral sol·licités aquest ajornament. Però, un cop produït, s’accepta amb fair play, per evitar anar contracorrent tenint en compte els efectes devastadors de la pandèmia, immersa en la tercera onada. Ara bé, a la seu de la Ronda de Sant Antoni no amaguen que estan enfadats perquè la comissió gestora, en comptes de convocar immediatament les eleccions, va estirar tant els terminis que ara s’ha vist amb l’aigua al coll, obligada a suplicar que els socis s’esperessin fins al 7 de març per anar a votar el nou màxim mandatari blaugrana.

Víctor Font va ser un dels presidenciables que va remar més per forçar un avançament electoral: va demanar la dimissió del ja expresident Josep Maria Bartomeu a l’estiu, va participar activament en la moció de censura -el seu equip va recollir més de 3.000 firmes- i va exigir celeritat a Carles Tusquets -president de la comissió gestora- per posar les urnes. Ara bé, a la candidatura de Sí al Futur, igual que a la de Fidels al Barça de Toni Freixa, no amaguen que la sort els ha somrigut. En el fons, els que anaven al darrere a les enquestes tindran més temps per presentar els respectius projectes.

“Tocarà retocar el pressupost i fer una nova injecció de diners”, comenten des de la candidatura de Font, establerta a l’Hotel Olivia Balmes. En el seu cas, i un cop passada la recollida de firmes, mantindrà la seva seu de campanya tot i que reduint part de l’espai que fins ara ocupava. “És menys, però s’ha de pagar. I els diners no plouen del cel, sinó que surten de la butxaca dels membres del consell”, afegeixen des de l’equip d’aquest empresari de les telecomunicacions. Tots seguiran treballant des de la seva seu de campanya, on continuaran fent compareixences de premsa i presentacions: Laporta a la fàbrica Moritz i Freixa al carrer Pérez Galdós de Collblanc, al costat del Camp Nou.

Una setmana que havia de ser clau

Aquesta setmana havia de ser frenètica. I això que els candidats, en uns comicis marcats per la pandèmia, van gastar molts cartutxos durant la recollida de signatures, oferint propostes atractives per assegurar-se poder passar el tall. Però es guardaven alguns asos per als dies abans de les votacions. Algunes d’aquestes cartes les mantindran tapades a l’espera que s’acostin -ara sí- els comicis definitius. Però això no voldrà dir que desapareguin del mapa. Freixa confia fer “un parell d’actes setmanals” per seguir acostant-se als votants i guardar els temes de més pes per a la setmana decisiva. Font, que confia tenir “com més debats millor” entre els aspirants, mantindrà les trobades periòdiques amb socis a través de les xarxes socials. Mentre que Laporta farà en les properes setmanes les presentacions que li havien quedat pendents de l’Espai Barça i de la política de seccions.

De moment s’han cancel·lat els debats a tres entre els presidenciables, a l’espera que s’acosti el 7 de març. El primer s’havia de fer divendres passat a Catalunya Ràdio, aquesta setmana n’havia organitzat un la Confederació Mundial de Penyes, i divendres s’havia de fer el definitiu a TV3. D’altra banda, alguns mitjans també han optat per ajornar les entrevistes que volien fer als aspirants. La partida serà molt més llarga del que es preveia. I també més incerta.