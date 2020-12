Dues maneres d’entendre la reconstrucció

Quan falten quatre dies per començar la recollida oficial de signatures, els precandidats a les eleccions del Barça continuen esforçant-se per seduir la massa social culer. Joan Laporta, que va anunciar l’equip directiu d’Estimem el Barça, i Víctor Font, que va presentar les tres noves conselleres de Sí al Futur, van ser el principal centre d’atenció de la jornada.

Laporta va donar a conèixer un grup humà que barreja persones de la seva etapa anterior al club amb cares noves. “Tots tenen en comú estima cap al Barça, coneixement i criteri. A l’equip hi ha persones que ja tenen l’experiència d’haver-ho fet. Saben el pa que s’hi dona i tenen criteri futbolístic, que és un aspecte important. Són persones que pensen molt i pensen bé, un equip optimista que sempre veu el got mig ple. Volem revertir la situació i capgirar el Barça”, va assegurar el precandidat, que va presumir d’estar construint una junta “amb cor i valors".

651x366 Joan Laporta presenta un equip optimista per capgirar el Barça Joan Laporta presenta un equip optimista per capgirar el Barça

La llista està formada per Rafael Yuste, Antonio Escudero, Alfons Castro, Aureli Mas, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Mikel Camps, Xavier Puig, Joan Soler, Josep-Ignasi Macià, Jordi Llauradó, Josep Cubells, Elena Fort, Juli Guiu i Jaume Giró. “Necessitem gent amb empenta per regenerar el club i aconseguir que el Barça torni a ser una referència mundial”, va dir Laporta.

"El Barça és un club que té ànima, però ha de tenir una gran exigència i lideratge. També s’ha de competir i guanyar des de la gestió. Aquesta gent posa la seva vàlua a disposició del Barça en el moment més complicat de la seva història. Treballarem molt i treballarem bé, perquè és el repte més important de les nostres vides”, va dir l’expresident, que anirà anunciant l’equip executiu durant els pròxims dies. “El club pateix una situació ruïnosa. Hem de tornar a agafar la maleta i sortir a vendre el club”, va reconèixer. Les referències a Johan Cruyff van ser constants durant l’acte. “Nosaltres ens sentim hereus de Cruyff, que va lligar la dimensió simbòlica del nostre club amb els èxits esportius”, va resumir Laporta.

“El Barça és una manera d’entendre la vida i Catalunya, de difondre valors”, va recordar Elena Fort, l’única dona de l’equip directiu. “Nosaltres estem per la igualtat de gènere i la paritat. Veient el que vam fer en l’anterior etapa no som dubtosos. Tenim dones a l’equip executiu que valorem molt”, va aclarir Laporta.

651x366 Víctor Font amb les cinc directives Víctor Font amb les cinc directives

Víctor Font, que va fer girar el seu acte al voltant del paper de la dona en el món del futbol, va presentar les seves tres noves conselleres. Annamari Basora, Carolina Fabregat i María José Balañá es van unir a Joana Barbany i Maria Teresa Andreu per formar part del consell directiu de Font. “Que a la directiva puguem tenir cinc dones que ens aportin talent i valor és el més tangible de la nostra voluntat de portar el club al segle XXI”, va afirmar el precandidat. Entre les propostes de Font hi ha la creació d’una secció femenina de tots els esports que formen part de l’entitat blaugrana, sempre a partir d’una gestió econòmica adequada que faci possible la seva viabilitat. “Ara els socis ens preocupem de dues coses: que la pilota entri i que hi hagi diners a la caixa. És tan greu la situació que necessitem per primera vegada que la gent voti no només amb el cor, sinó també amb el cap”, va dir Font.

El paper de la dona és primordial perquè la seva directiva funcioni. “Els fets ens permetran reforçar les diferències de projecte. Ho he anat explicant des de fa temps. Volem portar realment el Barça al segle XXI i aquesta és una de les diferències que hi ha amb altres projectes”, va explicar Font en la presentació de les seves noves tres conselleres.

El precandidat també va voler esvair els dubtes que es van generar a partir de la carta pública de Xavi Hernández i va deixar clar que el seu projecte és ferm, i el de Terrassa n’és la peça angular. “Xavi té un contracte com a ambaixador de Qatar, i és el dia de Qatar. La carta la va escriure fa un mes i mig i fa referència a la seva situació al país. Ell ha dit el mateix que jo. Nosaltres tenim un projecte treballat en els últims anys en què Xavi és molt important, és la pedra angular. Fa anys que ens coneixem, hem establert relació i hem estat treballant”.

651x366 Xavi Hernández / AFP Xavi Hernández / AFP

Xavi, campió a Qatar

Xavi Hernández, precisament, es va proclamar ahir campió de la Copa de l’Emir de Qatar. L’Al-Sadd es va desfer de l’Al-Arabi per 2-1 a la final. “Si bé més endavant arribarà el moment de fer el següent pas en la meva carrera, per ara estic concentrat a gaudir del meu temps aquí i aprofitar al màxim l’oportunitat d’exercir un petit paper en l’emocionant viatge cap a Qatar 2022. Traslladar-me a Qatar amb la meva família va ser una bona decisió”, va assegurar l’entrenador.