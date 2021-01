La marató cap a les eleccions comença a fatigar el soci del Barça

L'ajornament de les eleccions del Barça ha trastocat l'agenda dels pròxims dos mesos. Amb la campanya electoral en principi suspesa, els candidats han començat a formar part de les decisions del club a partir de reunions, com les de divendres, on es prendran les decisions immediates necessàries a l'entitat. El canvi de data ha estat ben rebut per les personalitats de l'entorn blaugrana amb les quals l'ARA ha pogut parlar, tot i que ho han acceptat amb certa resignació.

"El primer és la salut de les persones i el Barça té un percentatge molt alt de socis més grans de seixanta anys", explica Pilar Guinovart, exdirectiva de l'àrea social de l'entitat en temps de Sandro Rosell. "Em sembla correcte que hagin ajornat les eleccions. La situació en què estem, ja no només al Barça sinó a tot el país, és molt complicada. Per a unes eleccions cal donar les màximes facilitats perquè tothom pugui votar i aquestes circumstàncies no es donaven per al dia 24", diu Joan Gaspart, expresident del club blaugrana (2000-2003).

Garantir la participació, la preocupació més gran

Des de l'inici del camí cap a les urnes, Confederació Mundial de Penyes ha reiterat a la junta electoral la necessitat de garantir la salut dels votants. "Sempre hem demanat que es pogués exercir el dret a vot amb seguretat perquè hi hagués una àmplia participació i no hi hagués cap restricció que impedís poder anar votar", diu Antoni Guil, president de l'organisme. La cerca de mecanismes alternatius com el vot per correu o el vot telemàtic, iniciatives reclamades molt sovint pel candidat Víctor Font, també va ser posada sobre la taula en aquestes converses.

"En el moment en què estem tot és anar trampejant. Cal que la gent s'assegui i miri una mica des d'un punt de vista realista, sense interessos electorals, el que sigui millor per al club", reflexiona Jordi Mestre, exvicepresident esportiu en l'època de Bartomeu, sobre el procés electoral en el qual va desembocar la moció de censura. "Els que van promoure el vot de censura es van veure molt valents i molt contraris a la gestió de Bartomeu. I mira ara, els ha sortit el tret per la culata. Les eleccions pràcticament es faran a la mateixa data que si s'hagués allargat el mandat de la junta sortint", afegeix.

Les repercussions de l'ajornament són meridianes. "Al club l'afecta molt, perquè ha de prendre decisions immediates en tot i ara mateix tenim una gestora que no pot prendre-les. El Barça té un problema econòmic greu que algú ha de resoldre. La confiança que pot tenir qualsevol banc, inversor o promotor en un nou president no és la mateixa que poden tenir en una junta gestora", diu Jaume Feliu, president del comitè d'empresa del Barça. "Tusquets té un poder reduït. La seva funció única era convocar les eleccions. No pot fitxar, comprar, no pot prendre grans decisions, no pot fer res. Per això es necessita el president com més aviat millor", conclou.

Una situació límit

No comparteix aquest punt de vista l'expresident Gaspart, que creu que no hi ha cap mesura que s'hagi de prendre de manera imminent que no es pugui decidir a les reunions "setmanals" entre la comissió gestora i els tres aspirants –Laporta, Freixa i Font– que, segons ell, s'haurien de convocar. "No és cert que la situació actual perjudiqui el Barça. Sí que és cert que és millor tenir un president amb la seva junta, i que el club pugui funcionar de manera normal, però la situació excepcional en què ens trobem reclama solucions excepcionals".

Queden 50 dies fins al 7 de març, la data proposada per als comicis, un temps en què s'hauran de consensuar grans acords per garantir el futur del Barça. "És vital que a les reunions que es facin els candidats es treguin el barret de candidat i assumeixin el del paper de la gestora", diu Oriol Giralt, promotor del vot de censura contra Joan Laporta l'any 2008. Malgrat la seguretat mostrada pels aspirants sobre la cobertura legal dels comicis, l'advocat manifesta els seus dubtes. "Es poden donar impugnacions del procés, per suposat. Entrem en una dimensió absolutament desconeguda", admet Giralt, que estarà pendent de la revisió de la normativa que caldrà per part de la Generalitat perquè la votació pugui incloure el vot per correu, fet insòlit fins ara als comicis blaugranes.