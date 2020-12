Jordi Farré: "Qui digui que serà fàcil recollir les firmes és que no sap com va"

A Jordi Farré (l’Hospitalet de Llobregat, 1975) li agrada recordar que és el precandidat més jove dels que opta a presidir el Barça. Aspirant el 2015 i impulsor de la moció de censura que va acabar derrocant Bartomeu, ara centra la seva energia a recollir les 2.257 firmes per convertir-se en candidat de ple dret. Per aconseguir-ho regalarà durant tres dies pizzes i tatuatges amb l’escut del Barça a la seva seu electoral.

De qui va ser idea, això de les pizzes i els tatuatges?

[Riu.] Estàvem reunits amb l'equip de campanya i, com que tenim amb nosaltres el millor pizzer del món [Fabián Martín], vam pensar que era una bona idea. I els tattoos, perquè és una manera de dir que portem el Barça al cor. En el fons, el que vam voler fer era actualitzar el marxandatge que s'ha fet tota la vida a les eleccions. S'ha regalat xocolata amb melindros, aparells de TDT, pilotes, samarretes, bolígrafs de qualitat... Són accions de màrqueting. Igual de brillants em semblen les pizzes i els tatuatges com l'acció de Laporta amb la lona. La diferència és que ell només es ven a ell i nosaltres parlem de tot l'equip. Són opcions de màrqueting molt bones i molt actuals.

Doncs alguns candidats consideren que no és seriós.

Per què? Si és el marxandatge més barat del món. Fins i tot hi ha hagut dues escoles de negocis que m'han demanat si puc participar en una conferència, perquè aquesta campanya de màrqueting els ha semblat brillant. Tot és criticar. Aquest entorn és així. El país i l'entitat està trista i necessitem accions divertides. Al final, a qui no li agradi que no ho faci.

Però tot suma diners. Quant costa fer una campanya electoral?

Em permetreu que no digui quant. Val molts diners i molts esforços. Jo tinc una empresa i 800 treballadors. Alguns s'ho gasten amb Ferraris. Jo m'ho gasto amb el Barça. És un esforç important però tinc les ganes i els recursos. Al final no hi ha tanta diferència entre la meva campanya i la dels altres. Per exemple, quant val la lona que va penjar Laporta?

De mica en mica anem coneixent el seu equip directiu. ¿Li ha sigut fàcil confeccionar-lo?

Doncs no. Porto molt de temps treballant. No volia que cap dels membres hagués estat en una candidatura anteriorment ni en cap junta directiva. No m'ha sigut fàcil trobar gent que tingui el temps i els recursos. Però al final crec que tenim un equip guanyador.

Aquestes són les seves segones eleccions. El 2015 no va passar el tall de firmes. Què en va aprendre?

El 2015 vaig aprendre que les signatures no te les porten, les vas a buscar. No he volgut fer campanya durant aquests anys, però he seguit treballant pensant en el club. He viatjat molt amb l'equip, veient futbol i totes les seccions, he estat a més de 150 penyes... he conegut més el Barça.

Tots els precandidats asseguren que passaran bé el tall de firmes. Suposo que és el que toca dir. Però a mi em sorprèn. Crec que serà molt difícil.

I tant, que serà molt difícil! Qui digui que no és perquè no coneix com va. Patirem molt. Tots. No hi ha partits, el coronavirus, les dates... Jo estic dedicant el 90% del temps i els recursos a les signatures. I el 10% restant treballo per al dia 25, per poder governar el club.

¿Seria un fracàs no passar el tall?

No. Amb aquesta situació no es pot parlar de fracàs.

¿Creu que hi ha hagut mala fe en la data escollida?

Mala fe, no ho sé. Inconsciència, segur. El president de la junta gestora hauria d'haver convocat eleccions el primer dia. I, així, aquest cap de setmana ja tindríem president i podríem treballar el mercat d'hivern. Ell deu tenir els seus motius, jo no ho entenc.

Veient la feina de la gestora, interpreto que ha volgut endreçar la part econòmica.

Però no ho entenc. Cada candidat tenia el seu pla per revertir la situació. Al final, tot el que ha fet el president de la gestora ho haurà de reafirmar el nou president. Insisteixo que no ho entenc.

¿A vostè, que va iniciar el vot de censura, el perjudica que s'hagi dilatat el procés electoral?

No ho crec. Al final les regles són aquestes i són per a tots igual.

¿Farà campanya per Espanya?

Si he de dir la veritat, no conec gaire bé com serà la campanya. Estic totalment focalitzat en les signatures. Ja tinc un equip prou extens i prou bo pensant en la campanya. Ara per ara, signatures, signatures i signatures.

¿Li sembla bé que Messi centri aquesta campanya?

I tant. És un tema bàsic per al nostre club. És el més gran que ha estat al Barça. Per a mi, el millor de la història. Ho trobo molt normal que sigui així.

Què faria vostè, si fos president?

L'endemà de guanyar, agafaria el telèfon i el renovaria. Penso que l'equip no ha de girar al seu voltant, sinó que ell ha de ser la cirereta. Tot el projecte que li hem d'oferir va més enllà del Leo futbolista. A ell li poden quedar dos, tres o quatre anys com a jugador. Però el que tinc clar és que ha d'estar vinculat tota la vida al Barça.

¿Malgrat haver enviat un burofax per marxar?

Totes les històries d'amor tenen daltabaixos. ¿Qui no s'ha discutit amb la seva parella?

Amb Koeman d'entrenador?

Koeman és una llegenda i a mi m'agrada que sigui valent amb els joves. A partir d'aquí, el meu secretari tècnic hi parlarà l'endemà d'entrar al club. Escoltarà Koeman. Nosaltres tenim un projecte esportiu molt clar. Si creiem que nosaltres i ell podem anar de bracet, Koeman seguirà. De totes maneres, el futbol és molt capriciós i tot acaba depenent dels resultats.

Quan sabrem qui serà el seu secretari tècnic?

Abans de les eleccions el coneixereu. S'està desvinculant d'una entitat ara mateix. Espero que en breu pugui venir aquí a la seu. Us agradarà. Segur.

L'economia és un altre dels temes clau d'aquesta campanya. I, sobretot, la gestió de la junta de Bartomeu. Què farà vostè, en aquest punt, si és president?

El primer dia farem una auditoria i esperem que no hi hagi res punible. No m'agrada aixecar les catifes perquè només hi trobes porqueria. Però si s'evidencia que algú ha comès delictes o malversació, evidentment que emprendrem accions.

¿Li fa por la situació econòmica que es trobarà?

El Barça té 3.033 milions de net patrimonial. Quina empresa voldria aquest balanç? Tenim un valor de 2.000 milions de fons propis. És una entitat amb una situació econòmica delicada, però no està en risc de fallida, com alguns insinuen. Està mal finançada i cal refinançament, i nosaltres ja hi estem treballant per veure quines opcions tenim. I hi ha un altre tema, l'Espai Barça, del qual penso que cal modificar el model de crèdit pel de concessió. Ara bé, s'ha de fer. Perquè és de les coses que ens ajudaran a recuperar ingressos.

Quant de temps creu que haurà de passar perquè el Barça torni a aspirar a tot?

S'ha fet una renovació a mitges. Hi ha jugadors interessants i joves, com Pedri, De Jong, Dest, Trincao, i falta alguna peça més com un davanter, un central o un lateral. Crec que entre aquest mercat d'hivern i el d'estiu podem fer un bon equip. La temporada 2021-22 hem d'optar a tot.

¿Pensa que és important que el president hi entengui, de futbol?

Com a mínim t’ha d’agradar. La part esportiva correspon al secretari tècnic, però penso que un president ha de tenir autoritat per evitar que et colin un gol amb determinats fitxatges que clarament no serveixen per al Barça. El que sí que cal és conèixer l’entitat, l’entorn... Crec que soc dels que millor ho conec. Al final nosaltres venem il·lusió, futbol i religió. Perquè, per a mi, el Barça és la meva religió.