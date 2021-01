Víctor Font: "S’ha de dir quines persones estaran al davant del projecte. Animo els altres candidats a fer-ho"

Quan falten pocs dies per a la data límit per entregar les firmes que decidiran quins precandidats es converteixen en candidats, Víctor Font reivindica la feina feta durant els últims anys. Les eleccions a la presidència del Barça entren en una setmana clau en què molts precandidats no podran passar el tall. I Víctor Font imagina un "cara a cara" final amb Laporta, a qui defineix com un candidat que defensa la nostàlgia contra el seu projecte, que parla "del futur".

Així, l'empresari granollerí ha presentat un documental que estarà a disposició a la web de Sí al futur. S'ha enregistrat durant els dos últims anys i explica que "és un projecte col·lectiu, sòlid, rigorós, treballat, ambiciós i participatiu, amb uns fonaments que es remunten al 2013". Font, que l'ha presentat als cinemes Bosque de Barcelona amb la presència del seu autor, Martí Genís i Bardolet, ha defensat que davant de la crisi actual del club no es pot "anar improvisant" i cal votar un projecte que tingui les idees molt treballades.

El paper de Xavi

En el documental Història d’un somni: imaginant el futur Barça apareixen membres de l’equip de Font com Antoni Bassas, Juli López, Toni Nadal i Ramon Cugat. I hi ha un moment en què se sent la veu de Xavi Hernández, que envia una nota per parlar d'una reunió. L'entrenador segueix sent un dels grans protagonistes del projecte de Font, que ha explicat: "El fet que Xavi i Jordi Cruyff no s’involucrin en el procés electoral és perquè tots dos tenen contracte. No els demanem que surtin durant el període electoral demanant el vot per a ningú. Nosaltres expliquem l’estructura que tenim treballada". I després ha afegit: "Una cosa és anunciar fitxatges i una altra explicar l’estructura esportiva. És imprescindible explicar-ho amb tot detall abans de les eleccions. S’ha de dir quines persones estaran al davant del projecte. Animo tots els precandidats a ser concrets".

En el documental, que té una durada de 38 minuts, s’hi poden veure les trobades dels membres de l’equip, presentacions de Sí al futur amb socis i aficionats; la campanya de recollida de vora 5.000 firmes de socis i sòcies que Víctor Font va promoure per incorporar el vot electrònic a l’ordre del dia a l’Assemblea de Compromissaris el 2019 i la part més personal de Font. "Hem estat fent una marató des d’aquella roda de premsa del 2015 a Granollers fins ara. Ara sembla que algunes veus qüestionen les coses que fem. Diuen que parlar de Xavi és fum, que només es parla d’ell. Amb aquest documental podem mostrar com és aquesta marató de tants anys que és la història d’un nano de Granollers que va somiar en ser president del Barça", ha defensat Font, que al documental es queixa perquè el Barça d’avui "expulsa el talent".

Font, per cert, ha deixat clar que no està obert a pactes electorals amb altres candidats, perquè ja porten anys treballant en el projecte. "Anirem al final així, guanyem o perdem. Si algú ens vol donar suport, benvingut, però no farem pactes", ha conclòs.