Víctor Font proposa modificar els estatuts perquè els "socis i sòcies actuïn com autèntics propietaris del club"

La candidatura de Víctor Font ha presentat el seu projecte per a l’àrea social en cas de guanyar les eleccions defensant que la clau de la seva idea és "tenir el soci al centre del projecte". La candidatura proposa modificar els estatuts per retallar el mandat de presidència a quatre anys, revisar els processos electorals, reformar l’assemblea de compromissaris i proposar nous requisits per ser socis i directius del club, entre d’altres. Font ha recordat que els estatuts es van reformant de tant en tant, l'últim cop el 2018, però que es tracta de petits canvis que no canvien l’estructura del club. "Ara cal una revolució del segle XXI del model del club" ha defensat.

A l'espera de saber si les eleccions es poden fer el 24 de gener, la candidatura de Font segueix treballant preocupada, ja que "el club hauria d'aportar solucions per poder garantir el vot dels socis d'aquí dues setmanes". "Molts socis no poden votar. Parlem de les eleccions més importants i podrien votar pocs socis, això no pot ser", diu.

Font va explicant tota la feinada feta els últims anys, una feina que té al cap posar "el soci a dalt de tot, al centre de la institució, tractat com a propietari de la institució". "No volem un vicepresident de l’àrea social com abans, un vicepresident esportiu que faci fitxatges, volem que el soci tingui poder real". Font ho ha resumit en "portar la revolució del Johan als despatxos, canviar el model de govern del club. Un poder transversal".

Un dels canvis proposats és la reforma de l'assemblea de compromissaris, en la qual Font ha explicat que cal "repensar qui participa, ja que molts socis volen fer-ho i no poden, en la qual cal decidir quins debats es fan i quins temes es poden votar i, esclar, com votar-ho i fomentant el vot electrònic". De fet, la candidatura no descarta un "nou model amb diferents assemblees, repensant el model".

La incorporació de Marc Duch

Les persones encarregades de l’àrea social seran Marc Duch i Antoni Rovira. Duch seria l’executiu encarregat de fer d’enllaç entre l’entitat i els diferents grups d’opinió, impulsant "un diàleg" i fent "que els socis siguin escoltats". Duch ha explicat que fa cinc anys que coneix Font, amb qui ha anat parlant aquests anys fins que, finalment, s'ha unit al projecte. "Hi ha confiança en les dues direccions i el programa està molt ben treballat. El projecte de Font dona espai al talent de la massa social barcelonista, obre la porta a la gent que porta temps treballant. Jo porto anys treballant des de l’activisme i tinc molta il·lusió en incorporar la meva experiència. Volem fer una revolució de veritat per canviar de veritat el club", ha dit Duch. Com no podia ser d'una altra manera, un dels puntals del projecte serà "impulsar el vot electrònic", una de les propostes per les quals Font ja va lluitar a l'última assemblea de socis compromissaris. A més, es vol crear un sistema de consultes, tant vinculants com no, per mantenir una "comunicació oberta" amb els socis. La idea, segons Duch, és crear una "participació social activa, un fet fonamental". "Cal donar les eines a la massa de socis per rebre el seu feedback, per escoltar-los".

651x366 Marc Duch s'ha incorporat a l'àrea social del projecte de Víctor Font / ARA Marc Duch s'ha incorporat a l'àrea social del projecte de Víctor Font / ARA

Font ha celebrat poder sumar al projecte Duch, un dels impulsors de la moció de censura contra la junta de Bartomeu amb el grup Manifest Blaugrana. "Tenir el Marc és una garantia que tot plegat no és fum. Si no volguéssim fer una revolució social ell marxaria" ha dit Font. I Duch ho ha reconegut: "Hi ha molta feina al darrere, en cas contrari no seria aquí".

Una borsa de treball per als socis

Una de les propostes de Font és crear una "borsa de treball" per detectar talent entre socis que puguin entrar a treballar al club. També es proposa activar el cos de voluntaris, que ja existeix però que ara mateix "no té voluntaris", i, finalment, "fomentar la pràctica esportiva entre els socis, amb lliguetes de futbol o bàsquet per a totes les edats", ha dit Duch.

La candidatura de Font proposa "tornar a omplir el Camp Nou de socis" amb "programes de fidelització i facilitar l’accés a entrades de socis sense abonament, entre altres coses". "Som 150.000 socis i sòcies propietaris del club, però al Barça hi ha una democràcia buida i els socis no comptem per a res. Per això volem revertir i transformar el model de club actual", ha afegit.

Toni Rovira proposa "rejovenir les penyes"

Per interaccionar amb les penyes, la candidatura de Víctor Font ha sumat Toni Rovira, que durant cinc anys, del 2003 al 2008, havia dirigit l'àmbit penyistic del club. El projecte de Sí al Futur porta dos anys treballant en com millorar el món de les penyes, amb més de 50 propostes per garantir "la sostenibilitat econòmica de les penyes, fomentar la diversitat i la relació amb el país i convertir les penyes en ambaixades del futur".

Rovira ha recordat que tenen "moltes propostes per crear noves penyes", però que "d'altres pateixen pel seu futur i cal defensar-lo, canviant el model de les penyes per atraure gent més jove". També ha recordat que el "40% dels penyistes són dones" però que "tot just el 3% són presidentes de penyes". "Cal seguir treballant en aquesta direcció", ha afegit. Rovira ha recordat que "les penyes no solen ser autosuficients" que "ara el club ja les ajuda".

A més, Rovira ha parlat de "reforçar els aspectes socials de les penyes i fomentar grups d'animació a l'estadi Cruyff o al Palau, sempre sense deixar de lluitar contra actituds racistes o discriminatòries".