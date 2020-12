Joan Laporta presenta un equip optimista per capgirar el Barça

Joan Laporta ha presentat aquest divendres el seu equip directiu, un grup humà que barreja persones de la seva etapa anterior al club amb cares noves. “Tots tenen en comú estima cap al Barça, coneixement i criteri. A l’equip hi ha persones que ja tenen l’experiència d’haver-ho fet. Saben el pa que s’hi dona i tenen criteri futbolístic, que és un aspecte important. Són persones que pensen molt i pensen bé, un equip optimista que sempre veu el got mig ple. Volem revertir la situació i capgirar el Barça”, ha assegurat el precandidat, que ha presumit d’estar construint una junta “amb cor i valors”.

La llista està formada per Antonio Escudero, Alfons Castro, Aureli Mas, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Mikel Camps, Xavier Puig, Joan Soler, Josep Ignasi Macià, Jordi Llauradó, Josep Cubells, Elena Fort, Juli Guiu i Jaume Giró. “Necessitem gent amb empenta per regenerar el club i aconseguir que el Barça torni a ser una referència mundial”, ha avançat Laporta.

"És un goig sentir-me tan ben acompanyat. El Barça és un club que té ànima, però ha de tenir una gran exigència i lideratge. També s'ha de competir i guanyar des de la gestió. Aquesta gent posa la seva vàlua a disposició del Barça en el moment més complicat de la seva història. Treballarem molt i treballarem bé, perquè és el repte més important de les nostres vides", ha dit l'expresident, que anirà anunciant l'equip executiu durant els pròxims dies. "El club pateix una situació ruïnosa. Hem de tornar a agafar la maleta i sortir a vendre el club", ha reconegut.

“El passat importa, però els socis ens demanen mirar cap al futur”, ha dit Alfons Castro. Els integrants de l’equip han anat recordant la seva vinculació emocional amb el club blaugrana. “Ens preocupa la situació en què ens trobarem el club, però si els socis ens fan confiança això passarà a ser la nostra ocupació”, ha assegurat Josep Maria Albert. L’equip de Laporta se sent preparat per capgirar la situació econòmica del club. “Diuen que els catalans de les pedres en treuen pans, i aquest és el repte que tenim al Barça”, ha dit Xavier Barbany. “El Barça és una manera d’entendre la vida i Catalunya, de difondre valors”, ha recordat Elena Fort, l’única dona de l’equip directiu. “Nosaltres estem per la igualtat de gènere i la paritat. Tenim dones a l'equip executiu que valorem molt", ha insistit Laporta.

Les referències a Johan Cruyff han sigut constants durant l’acte, que s’ha celebrat a la seu que el precandidat té a Barcelona. “Nosaltres ens sentim hereus de Cruyff, que va lligar la dimensió simbòlica del nostre club amb els èxits esportius”, ha resumit Laporta. L’expresident del Barça ha insistit en la necessitat de crear empaties amb altres clubs i institucions. “Venen temps durs, però s’han d’afrontar amb optimisme”, ha dit.

Els membres de la precandidatura de Laporta no només han parlat de futbol. “El bàsquet també ha de ser un puntal d’un club tan poliesportiu com el nostre”, ha recordat Josep Cubells, que s’ha mostrat convençut de repetir i millorar la recepta de l’èxit. “Un dels moments més emocionants de la meva etapa com a president va ser l’Eurolliga del 2010 a París, ja que va resumir la comunió entre tots els estaments del club”, ha reconegut Laporta.

“El mateix dia que es van acabar les eleccions del 2015 vaig tenir clar que em tornaria a presentar”, ha anunciat el precandidat, que presumit d’haver marcat perfil durant els primers dies de la precampanya electoral. “Volem tornar l’autoestima al barcelonisme”, ha resumit.