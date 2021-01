"S'hauria d'arribar a una situació catastròfica"

Es manté el calendari de les eleccions del Barça. Malgrat els indicadors de la pandèmia i les pressions d’alguns precandidats a la presidència, la Junta electoral es resisteix a modificar els plans previstos. Donarà per acabada la recollida d’avals el dilluns 11 de gener i convocarà els socis blaugranes a les urnes el dia 24. Per tant, ni ampliarà el termini previst per acumular firmes, cosa que ja han demanat alguns aspirants, ni allargarà la data dels comicis. Llevat que la pandèmia es descontroli del tot els pròxims dies, cosa que obligaria la Generalitat a intervenir el procés, la massa social escollirà nou president d’aquí a tres setmanes.

Ja fa dies que els precandidats pateixen per la recollida de firmes, el primer tràmit -no gens fàcil- per passar a ser aspirants de ple dret. L’escenari actual, amb les restriccions a l’alça, ha canviat els plans previstos i, de retruc, ha posat contra les cordes aquells precandidats que no tenien preparada la logística per aconseguir totes les butlletes per correu. Els límits en la mobilitat, la por de la gent gran a sortir de casa i un nombre molt elevat d’aspirants han fet que tot el que fins ara servia deixés de ser efectiu. El pes de les seus electorals ha anat a menys i la recollida de signatures porta a porta, a banda de ser complexa a nivell logístic, ha fet que els candidats menys mediàtics partissin amb desavantatge en relació als altres.

És en aquest panorama, i amb l’afegit de les noves restriccions, que bona part dels aspirants han suplicat a la Junta Electoral una pròrroga: suspendre temporalment la reunió d’avals per tenir més dies, en funció de l’evolució de la pandèmia, per aconseguir-ne. De moment la junta electoral no ha cedit ni un pam. L’empara el calendari que hi ha als estatuts, que marca uns terminis meridians per obtenir i presentar els avals.

Així que el Govern anunciava noves restriccions, els precandidats sortien al pas en funció de la seva situació personal. Alguns, com Joan Laporta, favorit a les enquestes -almenys en les que s’han publicat als mitjans- no veuen necessitat d’ampliar terminis. En canvi, homes com Emili Rousaud, Xavi Vilajoana o Jordi Farré, a qui les enquestes consideren poc capaços de vèncer, atien el foc per aconseguir una pròrroga per mirar de convèncer més socis. D’altres, com Toni Freixa, naveguen entre dues aigües i prefereixen no entrar en el debat i deixar que la Junta Electoral decideixi el que consideri oportú.

Laporta, president del 2003 al 2010 i candidat el 2015, considera que “no hi ha cap raó objectiva” per ajornar les eleccions ni per allargar la recollida de firmes. Creu que tots els aspirants han tingut “les mateixes oportunitats i els mateixos problemes” per obtenir prou avals en temps de pandèmia i partits a porta tancada. Esclar que no tots tenien ni el nom ni el carisma de qui va dirigir l’entitat durant set anys.

Al seu torn, Toni Freixa, adjunt a la directiva en els primers anys del mandat de Laporta i directiu del 2010 al 2015 durant el mandat de Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, sembla que es conforma amb les regles del joc que li donin. Com a mostra, el precandidat va enviar un escrit a la Junta Electoral en què assegurava que se “sotmetrà a la decisió” de la Junta Electoral, sigui quina sigui.

Tractament de comerç essencial

En canvi, des de l’òptica de Xavi Vilajoana, el dia 24 “no es pot votar”. El precandidat, membre de la junta fins a la dimissió en bloc de Josep Maria Bartomeu, al·lega que la pandèmia condiciona el calendari previst als estatuts del Barça i per això demana prorrogar els terminis. Tanmateix, la Junta Electoral considera que el calendari electoral és inamovible. Almenys mentre la Generalitat, a través del Procicat, no digui el contrari. Per ara, al club es marquen la pauta de seguir els estatuts, mentre que el Govern té com a primera premissa “preservar el dret a vot”, segons expliquen fonts properes a la Generalitat. Tot dependrà de la reunió que tindran Barça i Procicat la setmana vinent, en què es valoraran els indicadors de la pandèmia i es prendrà una decisió. De totes maneres, aquestes mateixes fonts creuen que “s’hauria d’arribar a una situació catastròfica” perquè s’ajornessin els comicis.

Procicat i club només han concedit dues mesures extraordinàries per oxigenar aquells precandidats que vagin més justos en la recollida. D’una banda, els permetran obrir la seu electoral aquest cap de setmana, com si fossin un comerç essencial, perquè els socis que ho vulguin puguin registrar la seva signatura de suport. I de l’altra, deixaran que els membres de les precandidatures es desplacin per tot el territori, degudament acreditats, a la caça d’avals dels centenars de socis que no viuen a Barcelona.