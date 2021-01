Laporta: "No hi ha raons objectives per ajornar o suspendre les eleccions"

Joan Laporta considera que les eleccions al Barça s'han de fer el dia 24 de gener, tal com està previst, i que no hi ha "cap raó objectiva" per ajornar-les. Malgrat l'escenari actual, amb restriccions per la pandèmia de coronavirus, l'expresident considera que tots els que aspiren a la llotja del Camp Nou han tingut "els mateixos obstacles i les mateixes possibilitats", i que per això el calendari s'ha de mantenir.

"El club no pot estar més temps sense president i junta directiva", ha dit Laporta durant l'acte de presentació del seu projecte per a la Fundació del Barça i la sostenibilitat. El debat està obert entre els nou precandidats, i la majoria estan apostant perquè la junta electoral dilati el procés, precisament perquè estan topant amb més dificultats de les previstes per recollir les signatures, el primer i imprescindible tràmit per concórrer a les eleccions.

Si s'ajornen les eleccions es podria arribar a impugnar els resultats Joan Laporta Precandidat al Barça

"Alguns exdirectius estan intentant adreçar escrits a la junta electoral. Respecto l'actuació de la resta de precandidats, però ajornar les eleccions seria alterar el procés electoral i podria provocar impugnacions de tot tipus dels resultats", ha defensat Laporta.

El debat sobre aquest possible ajornament arriba en una setmana clau, en què han coincidit l'anunci de les noves restriccions de mobilitat a Catalunya i l'esgotament del termini per recollir els 2.257 avals necessaris per passar el tall. A la precandidatura de Joan Laporta no han volgut revelar la incògnita de si ja tenen aquests suports, tot i que si es fa cas de l'optimisme amb què parlen la majoria dels seus membres, el tràmit ja és a la butxaca. Un optimisme que contrasta amb els nervis que hi ha en altres equips de campanya.

"S'han establert els protocols perquè es pugui votar amb totes les garanties en 10 punts diferents a Catalunya i Espanya. No veig cap raó perquè es dilati la recollida de signatures o s'ajornin o se suspenguin les eleccions", ha insistit Laporta, president del Barça entre el 2003 i el 2010, candidat el 2015 i que ara torna a intentar aconseguir el suport dels socis per dirigir el club.

La pancarta de Madrid tindrà finalitats solidàries

D'altra banda, Laporta ha aprofitat l'acte d'aquest dijous a la seva seu electoral per explicar que la lona que va desplegar a Madrid tindrà finalitats solidàries. L'expresident ha decidit trossejar aquesta macropancarta -d'uns 1.000 metres quadrats- i vendre els diferents fragments. Aquestes aportacions serien voluntàries i anirien destinades a una obra benèfica de la Fundació. "Seria tancar el cercle", ha comentat l'expresident, que no ha precisat quants trossos se'n poden arribar a obtenir.