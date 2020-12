Laporta: "¿Xavi i Cruyff amb Víctor Font? No soc aquí per valorar propostes d'altres precandidats"

Joan Laporta ha presentat aquest dimecres el seu projecte relatiu a l'afició i als socis del Barça. L'acte ha tingut lloc a la seu electoral, on no s'atura el degoteig de signatures per convertir l'aspirant en candidat de ple dret el pròxim 24 de gener. L'han acompanyat els membres del seu equip i antics membres de la seva junta com ara Albert Perrín i Xavier Sala i Martín. Qüestionat per la vinculació de Xavi Hernández i Jordi Cruyff amb la precandidatura de Víctor Font, Laporta ha sigut taxatiu: "Respecto les propostes dels altres precandidats. Espero que siguin certes. Però no he vingut a aquestes eleccions a comentar les idees d'altres aspirants. Estic centrat en la recollida de firmes".

"Recordo el primer any de Rijkaard amb una primera volta desastrosa. La Lliga està complicada, però l'experiència em diu que poden passar moltes coses. Tenim jugadors per revertir aquesta situació i recuperar l'esperit guanyador", ha comentat Laporta després de l'empat a un contra l'Eibar de dimarts, un marcador que va dur Ronald Koeman a donar la Lliga quasi per perduda al mes de desembre. El precandidat també ha parlat de l'entrevista de Messi amb Évole: "Vaig veure'l madur, afable, familiar i que estima al Barça. Diu que no decidirà fins a final de temporada, que està centrat en el futbol, i em fa content. Vaig entendre que espera una proposta i no va dir en cap moment que tingui intenció de marxar".

En relació a la temàtica pròpia de l'acte d'aquest dimecres, Laporta vol recuperar els mandats de cinc anys, amb un màxim de dos mandats per a cada junta escollida. També proposa obrir la possibilitat de fer-se soci a tothom, cosa que les directives de Rosell i Bartomeu van limitar al veure que la pujada del cens feia augmentar massa les llistes d'espera per aconseguir un abonament al Camp Nou. Així mateix, planteja obrir oficines d'atenció al barcelonista en diversos punts del país i activar descomptes perquè els socis puguin comprar la samarreta del Barça, el disseny de la qual podria arribar a decidir-se via referèndum telemàtic. Ha detallat aquestes idees Mikel Camps, que formarà part de la junta en cas de triomf.

"Garantirem la màxima paritat"

Pel que fa al compromís social, la precandidatura de Laporta reitera la "tolerància zero amb les formes de violència i discriminació al club", situar el club "a primera línia mundial de l'esport femení" i fer dels ídols "miralls per a les noves generacions", entre altres iniciatives. Elena Fort, directiva entre el 2008 i el 2010, seria l'encarregada de vetllar per aquest compromís des de la junta. És l'única dona que hi ha a la junta de Laporta, però garanteix "la màxima paritat" i "normalitzar el paper de les dones en el dia a dia del club". El precandidat ha recordat: "Amb nosaltres, el Barça va ser el primer a tenir una dona al capdavant de la direcció general de l'entitat i també de la Fundació".

En relació al paper de les penyes, Laporta, a través de Josep-Ignasi Macià, que tornaria a la junta en cas de victòria a les eleccions, proposa que les penyes siguin "ambaixadores del «Més que un club»"; que la Trobada de Penyes, que s'organitza coincidint amb el trofeu Joan Gamper, "sigui més participativa", i que la Confederació Mundial tingui una "renovació més freqüent dels seus càrrecs i òrgans". Laporta ha afegit: "Hem d'omplir l'estadi Johan Cruyff, quan jugui l'equip femení, amb penyistes".