Les penyes es decanten per Joan Laporta i Víctor Font

A l’estiu del 2015 es va viure una imatge curiosa a les seus electorals dels precandidats per presidir el Barça. Quan faltaven un parell de dies per lliurar les butlletes firmades al club, les penyes van fer arribar als diferents locals els suports que havien recollit. El president Josep Maria Bartomeu rebia sobres on les firmes es comptaven per desenes. Entre els altres aspirants, en canvi, gairebé es podien comptar amb els dits d’una mà. Sis anys després, el panorama és radicalment diferent. No hi ha un candidat continuista que hagi pogut desplegar tota la maquinària electoral des del Barça. I en aquest escenari, al qual s’han d’afegir les restriccions per la pandèmia, tant Joan Laporta com Víctor Font han sigut els que més butlletes han pogut recollir, possiblement perquè eren els noms més coneguts o els que tenien l’etiqueta de favorits. Per darrere, a certa distància, Toni Freixa, a qui li ha anat “bé, sense eufòries”.

“Ha sigut un desastre absolut”, coincideixen a dir la resta. També aquells que passaran el tall admeten que han rebut moltes menys firmes penyistes de les que calculaven. Amb la crisi sanitària i les restriccions de mobilitat, o bé moltes penyes estaven tancades -un bon grapat tenen la seu social en bars- o bé molts socis s’han quedat a casa. “S’ha de tenir en compte el perfil del penyista, que és una persona gran. La gent jove no es fica en penyes. Es fa de la grada d’animació, potser, però no va a les penyes com passava anys enrere”, analitzen des de la candidatura d’Emili Rousaud, on, amb gran eufòria, anunciaven ahir al vespre que ja havien aconseguit les 2.257 signatures necessàries.

Menys de 3.000 firmes

La Confederació Mundial de Penyes té registrades unes 1.250 penyes i al voltant de 165.000 penyistes. D’aquests, 15.500 també són socis del Barça, un 11%, segons consta a l’últim cens publicat. Com és habitual, aquest ens ha repartit butlletes de suport de tots els candidats a diferents penyes. En total, unes 190 actuaven com a punt de recollida. Ara bé, a diferència d’altres vegades, el retorn ha sigut irrisori. “És normal que a Barcelona se’n recullin menys, perquè els socis poden anar directament a les seus electorals. Però és que a la resta també s’ha punxat”, comenta Antoni Guil, president de la Confederació, que dissabte va fer una ruta per les diferents seus per tastar l’ambient i parlar amb els aspirants. Allà, alguns, a cau d’orella, ja li van reconèixer que haurien de plegar veles. Si en anteriors comicis el moviment penyístic havia significat al voltant de 8.000 avals, aquest cop “se n’han recollit com a màxim 3.000”.

I això que els precandidats no han escatimat esforços. Setmanes, i fins i tot mesos abans que comencés el procés electoral, tots s’havien reunit de manera telemàtica amb penyistes per presentar-los el seu projecte i demanar que els fessin confiança. De totes maneres, així que va començar el procés de recollida, molts ja s’ensumaven que no podrien comptar amb aquests suports. Per això van incentivar la recaptació porta per porta, amb voluntaris adscrits a cada precandidatura i repartits arreu del territori. Era, a grans trets, el mateix sistema que havia funcionat per al vot de censura, amb la diferència que abans tots els suports anaven a un únic sac -destituir Bartomeu- i ara cada presidenciable havia de buscar els seus suports. Això ha provocat moments de molts nervis entre els que s’encarregaven de recollir avals, perquè a l’hora de la veritat no han aconseguit, en general, l’objectiu que s’havien marcat. A l’equip de Vilajoana, per exemple, necessitaven un retorn del 80%. L’exdirectiu, però, no volia tirar encara la tovallola tot i la dificultat de passar el tall.

"Quedar bé amb tothom..."

Però, més enllà de la pandèmia, hi ha un gran consens als equips de campanya per dir que l’escenari de les penyes ha canviat. Ja al vot de censura, moltes van actuar donant suport a aquesta iniciativa. I ho van fer d’amagatotis, “perquè no hi hagués represàlies”, expliquen des d’algunes penyes a l’ARA. De la mateixa manera que, si bé la Confederació volia recollir aquestes butlletes i portar-les a cadascun dels precandidats, la majoria de presidents de penyes han preferit agafar el cotxe i acudir personalment a les seus per lliurar-les als presidenciables. En alguns casos, fins i tot, s’ho han fet venir bé per portar-ne “ni que sigui una” a tots els aspirants. “És molt important quedar bé amb tothom, sobretot amb els grans favorits per guanyar”, diuen amb sorna des d’un equip de campanya.

Avui s’acaba el termini per recollir signatures i els precandidats estan citats a la tarda al Camp Nou. Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousaud asseguren que tenen els avals, mentre que Jordi Farré, Xavi Vilajoana i Agustí Benedito hauran d’esperar fins a última hora. Fora de la cursa -si no hi ha una sorpresa majúscula- quedaran Lluís Fernández Alà i Pere Riera.

ELS PRECANDIDATS PRESENTEN AVUI LES FIRMES

Laporta: 17.00 h

Farré: 17.30 h

Benedito: 18.00 h

Rousaud: 18.30 h

Vilajoana: 19.00 h

Freixa: 19.30 h

Font: 20.00 h

Fernández Alà: 20.30 h

Riera: 21.00 h