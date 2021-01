Les noves restriccions no frenen el procés electoral al Barça

El procés electoral al Barça no s’atura tot i les noves restriccions imposades pel govern català per frenar la propagació del coronavirus. Des del club se segueix treballant en tota la maquinària electoral, i a les seus dels diferents precandidats el ritme s’accelera per rebre, durant aquesta setmana, les signatures necessàries per passar el tall i convertir-se en candidats de ple dret. Mentre el Procicat no digui el contrari, es manté el calendari previst: que el 24 de gener s’esculli el nou president blaugrana.

Ja fa dies que s’especula amb la possibilitat d’un ajornament electoral. Ara bé, tal com va passar amb el vot de censura, tot acaba depenent del que dictamini el Procicat. Ara mateix la situació és complicada però no crítica, i a l’entorn del govern hi ha l’esperança que amb les noves restriccions, anunciades aquest dilluns, s’arribi al dia D amb la pandèmia prou estabilitzada per permetre la votació. En cas contrari, s’haurà d’esperar unes setmanes més.

Por perquè la gent gran no voti

El club va establir un protocol per descentralitzar la votació i assignava a cada soci, en funció de la seva residència, un punt on anar a votar (a Catalunya es pot fer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa). Ara bé, el confinament municipal impedeix que els socis que no són d’alguna d’aquestes localitats es pugin desplaçar per votar, fet que es podria solucionar amb relativa facilitat afegint una excepció a la norma. Tot i que, entre els aspirants, el que més preocupa és que la pandèmia faci que molta gent, sobretot gran, es quedi a casa i no acudeixi a les urnes. Segons el cens, dels 110.000 socis amb dret a vot, un 40% resideixen a la ciutat de Barcelona, mentre que un 52% ho fan a la resta de Catalunya –una part important dels quals, a l'àrea metropolitana–. Finalment, el 8% restant viuen fora de Catalunya.

El Barça farà el que li digui el Procicat, i el Procicat escoltarà amb atenció el que li diguin tant des de la Generalitat com des del departament de Salut. El missatge del Govern és preservar el dret a vot, però això dependrà finalment de l’evolució de la pandèmia. La setmana vinent, el dimecres 14, hi ha prevista una nova reunió de treball entre el Barça i el Procicat, en què s’analitzarà la situació i es prendran, si cal, noves mesures, que bàsicament consistirien en afinar el protocol de votació.

“Treballem pensant que les eleccions seran el dia 24, però és imprescindible garantir que pugui votar molta gent, perquè són les eleccions més importants de la història del club. Desafortunadament, no controlem la pandèmia i no sabem què passarà”, deia Víctor Font, un dels nou que opten a la presidència. A tots els equips de campanya hi ha dubtes, però en línies generals s’imposa la tesi que s’acabarà acudint a les urnes. “La Generalitat vol preservar el dret a vot. S’hauria de tornar a dades com les de l’abril per impedir la votació”, coincideixen en comentar des de dues candidatures més.

Més traves per recollir signatures

L’anunci del Govern d’endurir les restriccions arribava just en l’inici d’una setmana clau per a les eleccions, ja que els precandidats esgoten els últims dies per recollir les signatures. A la majoria, sobretot als que ho tenen més just per passar el tall, les mesures els han agafat amb el pas canviat. “Si no podem obrir la seu el cap de setmana ja podem marxar cap a casa”, diu un dels aspirants. “La recollida de signatures ja s’ha vist ressentida, en comparació amb altres eleccions. La gent gran té moltes reserves a sortir. Si s’hi afegeixen els problemes de mobilitat, tot es fa més impossible”, afegeixen els que ja porten alguns comicis d'experiència.

Saber el nombre de firmes de cada precandidat és complicat. És un dels secrets més ben guardats, que no es desvela fins a l'últim dia, quan s'entreguen a les oficines del Camp Nou. De portes enfora es ven optimisme i confiança, però en cercles interns reconeixen que hi ha molts més problemes dels previstos. Fins i tot els favorits per passar amb molta solvència poden acabar travessant la barrera pels pèls. A part de la recollida a les seus, l’èxit de l’empresa passa perquè els voluntaris que hi ha repartits per tot el territori compleixin amb les previsions i aconsegueixin els avals als quals s’havien compromès. Això, però, no se sabrà fins a finals d’aquesta setmana. Com també és una incògnita saber quantes firmes arribaran de les penyes, on a gairebé totes es pot signar per més d’un aspirant.

Joan Laporta és qui més butlletes va demanar al cub, 60.000, seguit de Víctor Font i Agustí Benedito (35.000). Per darrere, Jordi Farré (30.000), Toni Freixa i Emili Rousaud (25.000) i Xavi Vilajoana (20.000). Finalment hi ha Lluis Ferández Alá (15.000), mentre que Pere Riera no va facilitar aquesta dada. En total necessiten 2.257 avals vàlids per passar el tall.