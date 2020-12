Emili Rousaud presenta Josep Maria Minguella, el seu "vicepresident esportiu"

Emili Rousaud, acompanyat de Josep Maria Minguella, ha presentat la seva proposta esportiva si surt escollit president del Barça. Rousaud ha explicat que "és un honor presentar en Minguella. Ens vam conèixer fa uns mesos, quan ja havia deixat al directiva del Barça". Minguella també ho he recordat. "Jo no coneixia l'Emili. Un dia vam dir-me que un directiu marxava del Barça, per una cosa anomenada Barçagate que sonava a americanada. I vaig començar a recordar quants directius han dimitit al Barça. I no en recordava cap, doncs ser directiu és un luxe. Pots viatjar, anar a hotels de cinc estrelles, ser rebut per gent important...si algú dimiteix doncs ha vist coses que no els agrada, vol dir que és algú especial. Així que ens vam conèixer a Peralada".

Rousaud ha afegit que "Minguella, amb el seu coneixement em va obrir els ulls. Va saber fer un anàlisi ràpid de la crisi esportiva de l'equip. Per mi és un honor tenir-lo a la candidatura, serà el nostre vicepresident esportiu". Rousaud ha recordat com "ell ens ha portat Maradona, Stoitxkov, Messi...i amb el seu fill, Ansu Fati. Minguella té el cor blaugrana, sempre ha estat present. I ara no s'hi suma per cap interès personal". Segons Rousaud, primer cal "refer el primer equip, en primer lloc, per poder aixecar després l'àrea econòmica".

Minguella s'ha queixat doncs els darrers anys el Barça no ha tingut una política esportiva amb seny. Cada cop que arribava un avió del Brasil baixava un brasiler que venia al Barça i ni el presentaven. Com s'ha pogut gastar diners tant malament? Al Barça li cal una idea, una proposta...ja he fet els contactes que calen, que són molt poca gent, per crear un equip guanyador. Ara, no es pot fer en tot just 24 hores, eh?". Minguella ha afegit que "tenir 9 candidats vol dir que el club és viu, però aquí ningú explica com refaria l'equip. Prometo i juro que aquesta candidatura si té un projecte de primer nivell mundial, que encara no podem explicar. Un projecte per arreglar la situació en poc temps".

Un dels noms propis de la roda de premsa, com no, ha estat Messi, de qui ha dit que "és competitiu i vol guanyar. Si nosaltres podem guanyar les eleccions, no tinc cap problema a nivell esportiu per parlar amb el Leo. Amb allò que li oferirem, estarà a tope. Ara, una cosa diferent és l'àrea econòmica".

No apostaria per Xavi

La candidatura no ha donat noms de possibles directors esportius doncs "tenim tres noms, però amb contracte vigent. I nosaltres no filtrarem noms. Les filtracions poden ser molt bones per al periodisme, però no pas per al club". Ara, Minguella ha dit que "aquesta feina és molt difícil i cal molta experiència. No tinc res contra en Xavi, ni contra en Jordi Cruyff, que crec que ara era a la Xina. Segurament en Xavi arribarà a fer-ho bé, però cal algú amb experiència. No pots posar tants milions en mans de persones que encara no han treballat en aquesta feina". Sobre el possible fitxatge d'Elring Haaland, del Dortmund, ha dit que "he parlat amb Mino Raiola i ja tinc tota la informació de les condicions per negociar amb ell, però Raiola no deixarà que cap candidatura faci servir el seu nom".

Segons el representant, "cal evitar que el Barça sigui com un Milan o un United, que ara ja no juguen la Champions. S'han fet moltes barbaritats, al Barça. No vull recordar allò que han fet, doncs potser ploraria. Això només un pot arreglar algú amb experiència empresarial, que sap gestionar números. Algú que potser no és conegut, potser no va amb un autobús, però ha aixecat un empresa, no fa fora gent i no ha traslladat la seu fora de Catalunya. Vull pel Barça algú amb aquests valors, com l'Emili".

Minguella, membre del senat del Barça, ha recordat els seus anys de trajectòria al servei del Barça, amb un carnet de soci per sota del número 1.000. A la seu de la candidatura, just davant d'on s'aixecava el vell estadi de Les Corts, Minguella recordava com "jo vivia de menut aquí i gràcies a l'Àngel Mur podia entrar als entrenaments per veure en Kubala, que es cuidava molt, o en Biosca prenent el sol".

La idea d'ajornar les eleccions

Minguella per cert, ha explicat que "jo crec que caldria ajornar les eleccions fins l'estiu, ara que la gent mort, que cal parlar de vacunes. Les eleccions haurien de ser una gran festa del barcelonisme i ara no es pot gaudir, costa recollir signatures...no se si servirà la meva proposta, però seria millor una directiva provisional i fer les eleccions més endavant".