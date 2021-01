Toni Freixa: "Comencem una nova etapa en la qual volem buscar consens pel bé del club"

El candidat a la presidència del Barça Toni Freixa ha expressat el seu suport a la comissió gestora i a l'ajornament de les eleccions perquè aquests comicis permetin escollir un president que tingui "legitimitat". En una reunió "distesa i amb voluntat d'acord", ahir Carles Tusquets –en la reunió amb els tres candidats– els va radiografiar en quin moment està l'entitat i quines són les raons per a aquest ajornament dels comicis.

"És imprescindible que el president sigui escollit pel màxim nombre de socis i sòcies. Qui pretengui que les eleccions es facin sense que els socis puguin votar està anat contra la democràcia", ha dit Freixa després de donar suport explícit a la gestió que està fent la comissió gestora, "que té una feina desagraïda". Freixa també ha volgut dirigir unes paraules al precandidat Xavi Vilajoana, a qui considera –juntament amb els altres candidats– l'únic que "ha estat a l'altura del millor club del món".

"El procés electoral queda protegit en el moment que els tres candidats hem consensuat que el calendari electoral és el que vam pactar ahir. Cap soci s'hauria de sentir perjudicat pel nou calendari. Sí que s'hauria pogut sentir perjudicat en el cas que es votés aquest 24 de gener i no s'hagués pogut desplaçar", ha dit el candidat pel que fa a la possibilitat que hi pogués haver impugnacions als comicis.

Un punt de la reunió –breu, segons Freixa– va ser la possible incorporació del central Eric García en el mercat d'hivern. "És un jugador que vol venir a jugar al Barça i per això no renova amb el seu actual club, i el 30 de juny quedarà lliure. Crec que el millor per al club és tenir aquest jugar sense pagar traspàs. És un exercici de responsabilitat que vingui lliure", ha explicat el candidat.

Ara, ja amb la nova data en el punt de mira –i a l'espera de l'aprovació de la Generalitat–, Freixa opina que "que els actes pròpiament dits s'haurien de posposar fins que quedin deu dies per al 7 de març", data de les eleccions.