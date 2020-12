El precandidat Toni Freixa presenta Lluís Carreras com a director de futbol

En un acte a la Sala Roma del Camp Nou, el precandidat i exdirectiu del Barça Toni Freixa ha començat a donar a conèixer alguns dels noms forts del seu equip en la cursa electoral per presidir el Barça. Un és el de l'exjugador i entrenador Lluís Carreras, que ocuparia el càrrec de director de futbol, una funció en què seria l'encarregat de designar el director esportiu (secretari tècnic) i l'entrenador del primer equip.

"Després de les eleccions del 2015 em vaig presentar al Toni i li vaig dir que m'agradava el seu coneixement del club, de la seva història i el que transmetia als socis. Vam quedar que ens tornaríem a veure", ha explicat Lluís Carreras, que llavors era comentarista a RAC1. "Després de ser entrenador al Japó, el Toni em va trucar i em va dir: vull que siguis la persona encarregada de fitxar el director esportiu, primer, i l'entrenador, després, del Barça –ha explicat–. I jo li vaig dir, Toni, m'estàs demanant que esculli algú que ocupi dos llocs que m'agradaria ocupar a mi. Compta amb mi per fer-ho, t'ajudaré des d'aquesta posició que em proposes".

Carreras, exjugador del Barça als anys noranta, ha insistit molt en "la metodologia, el mètode únic del Barça", que ha resumit en: "Entendre el joc, per formar jugadors i jugadores que puguin ser algun dia al primer equip". Així ha definit Carreras la seva idea per gestionar La Masia: "L'estructura estaria formada per un director de metodologia, un director de captació, un director esportiu i els entrenadors i entrenadores per formar els jugadors i jugadores del planter. El resultat serà la conseqüència de si s'ha assolit el mètode, no els resultats. L'important és el com".

Amb tot, Carreras ha insistit que tot ha de "girar al voltant de la pilota" i ha afirmat que els que manaven fins ara en la directiva de Bartomeu "no creien en el model". I també ha citat exentrenadors del Barça i del planter com a referents, entre ells, Johan Cruyff, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Joan Vilà, Paco Seirul·lo, Quique Costas o Oriol Tort. Carreras, però, ha afirmat que cal recuperar i actualitzar el model, esmentant el que van dissenyar Seirul·lo, Guardiola i Vilà el 2010. "El mig del camp dels equips és el que et dona la base".

L'exfutbolista també ha volgut deixar clar que no tots els jugadors bons serveixen per al Barça. Sobre Neymar, ha dit que "compleix tots els paràmetres metodològics per jugar al Barça", però que també s'han de mirar altres factors com la seva sortida del Barça i la dificultat econòmica per portar-lo. Freixa ha volgut intervenir dient que, en tot cas, el president és qui ha de tenir l'última paraula i que ell no portaria Neymar. Per convèncer Messi que es quedi, Carreras ha dit que "cal escoltar-lo, deixar-lo parlar i, després, com a club, decidir". Freixa ha dit que sempre es defensarà "el millor per al club".

"S'està avaluant Koeman"

Respecte a Ronald Koeman, Carreras ha afirmat que se "l'està avaluant": "El seu comportament, la seva gestió dels partits i dels canvis, també com actua en les rodes de premsa. En general, s'està avaluant com és la seva temporada i si mereix continuar. Ell està al corrent d'això". Respecte a quins candidats hi pot haver per ser el director esportiu, Carreras no ha volgut revelar cap nom, però sí que haurà de complir els paràmetres perquè el Barça "recuperi el model que el va fer únic". De la mateixa manera, tampoc ha volgut referir-se a possibles fitxatges, tot i que ha afirmat que s'hi "està treballant".

Freixa: "No serà fàcil passar el tall de firmes"

Freixa, per la seva banda, ha dit que és optimista sobre la recollida de firmes, però que no "serà fàcil per a ningú", i no s'ha atrevit a fer pronòstics de quins seran els candidats que passaran el tall. Freixa, que era directiu quan es van convocar el referèndum per a l'Espai Barça, ha explicat que ja van descartar en el seu moment la possibilitat de traslladar el Barça a jugar a l'estadi de Montjuïc, tal com han proposat altres candidats en cas que es facin obres al Camp Nou.

El precandidat ha arrencat la seva posada en escena afirmant que són "l'única candidatura que pot dir, sense fissures, que aglutina coneixement, experiència i seny". El precandidat ha explicat que el seu projecte de junta directiva estarà format per 25 homes i dones i ha volgut destacar tres trets identitaris de la seva idea de club: "Respectar el model de propietat, fonamentar el model esportiu respectant el nostre model únic combinant jugadors de la casa i fitxatges que siguin assumibles per al club i defensar que som un club poliesportiu, potenciant les seccions, tant masculines com femenines".