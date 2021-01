Víctor Font: "No podem tenir un 20% de participació a les eleccions més importants de la història del Barça"

El candidat a la presidència del Barça Víctor Font creu que celebrar les eleccions el 24 de gener no garanteix el dret a vot de tots els socis blaugranes. Si bé admet que ajornar la data dels comicis el beneficia, advoca perquè "s'abandonin els interessos personals" i proposa "sumar esforços" amb la comissió gestora i els altres dos candidats, Joan Laporta i Toni Freixa, per prendre decisions clau per al futur de l'entitat i treballar perquè les eleccions es puguin celebrar amb les màximes garanties.

La campanya, aturada. "Demà tenia un debat a Catalunya Ràdio. És el que havia demanat per confrontar projectes. Però la situació sanitària afegeix una incertesa que ha provocat que molts actes previstos s'hagin posposat. A més, primer hi ha una reunió del club amb la Generalitat, i després, al vespre, hem estat convocats els tres aspirants al club".

Eleccions més d'hora que tard. "Des de Sí al Futur portem anys demanant que el Barça sigui més democràtic. A l'agost, quan es va donar la desfeta a Lisboa, vam dir que el club necessitava un nou govern com més aviat millor. Vam donar suport a la moció de censura, que va tenir 20.000 signants. I l'11 de novembre, quan la gestora va prendre possessió, vam demanar-li que treballés per garantir el dret a vot davant una eventual complicació per la pandèmia".

Socis amb por de sortir a votar. "Ara estem al mig de la tercera onada i el dret dels socis no està garantit el dia 24. Tenim 40.000 socis i sòcies de més de 40 anys. Avui el govern ens ha explicat que els confinaments municipals s'han de mantenir com a mínim fins al 25 de gener. El pas següent, si les coses no van bé, ja és el confinament domiciliari. Donada aquesta situació, hi ha molts socis i sòcies que no sortiran de casa per votar".

Decisions urgents. "Hem de traduir el «Tots units fem força» en consensos. Consensuem amb la gestora decisions que cal prendre en els propers dos mesos. Una és si fitxem Eric García, quan és evident que tenim relacions amb el club que és propietari d'aquest jugador [el Manchester City], i l'altra és solucionar els problemes de liquiditat del club".

Eric García. "Si ens posem d'acord amb Laporta i Freixa, Eric García vindria al mercat d'hivern al millor preu possible".

Data de les eleccions. "Si poden ser al març, millor que a l'abril. Si poden ser al febrer, millor que al març. De fet, m'agradaria que fossin el 24 de gener, però hem d'assegurar el dret a vot, que està per sobre de qualsevol altra cosa. I ara això no està garantit".

Laporta, contrari a l'ajornament. "L'opinió de Laporta no és rellevant. Entenc que a ell no li interessa canviar la data per la inèrcia que porta, perquè és més conegut. Importa la dels experts, que insisteixen que hem d'interactuar menys, que hem de teletreballar, que hem de reduir la mobilitat. Els experts no tenen interessos polítics. La normativa de les eleccions no ofereix alternativa: t'has de saltar el confinament municipal per anar a votar".