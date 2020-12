Víctor Font: "Mai demanaria a Xavi que em signés un acord d'exclusivitat"

"Xavi no és propietat d'aquesta candidatura. Mai demanaria a Xavi que signés un acord d'exclusivitat amb Sí al Futur. Seria cremar-lo". Així responia Víctor Font a l'enèsima pregunta sobre si Xavi Hernández seria l'entrenador de manera imminent en el cas de guanyar les eleccions a la presidència del Barça el 24 de gener. L'empresari ha insistit en l'exjugador i ara entrenador com "un actiu únic", però això no vol dir que hagi de ser l'entrenador ara mateix, ni que altres candidats no puguin contactar-hi per fer-li propostes semblants.

Víctor Font ha aprofitat el seu primer acte de precampanya presencial –fins ara tots s'havien hagut de fer en format telemàtic– per posar l'accent en el seu projecte, que no passa per noms propis de fitxatges sinó per generar "una estructura on totes les peces encaixin". "Cal canviar els marcs mentals de la gent, aquesta idea d'un model presidencialista en què només es diuen noms per guanyar, encara que a vegades no siguin veritat".

"És imprescindible que, com més aviat millor, muntem l'estructura esportiva de dalt a baix. Ja sé que preocupa molt el resultat de diumenge, i si a Koeman se l'ha de fer fora o no. Però la cosa més important, i en això s'ha de fer pedagogia, és en l'estructura. Quan Messi diu que està decebut, el problema és aquest. I això és el que començarem a implementar el dia 25, si guanyem les eleccions".

El candidat ha evitat respondre sobre si l'actual entrenador tindrà més o menys continuïtat, però sí que ha tancat les portes a la tornada de Neymar. I de Messi, a qui creu que pot convèncer a través d'aquesta estructura que pretén crear, ha afegit que està "convençut" que s'esperarà a després de les eleccions per decidir el seu futur. A dreta llei, l'argentí ja podria signar per un altre club el dia 1 de gener.

Nova seu i dues conselleres

Font, que s'ha desmarcat de propostes com les de Laporta assegurant que la seva candidatura porta "foc nou" al club, ha presentat la seva seu electoral al carrer Balmes de Barcelona, a l'hotel Olivia. I també les seves dues primeres conselleres –així anomena els integrants de la junta directiva–. Són Joana Barbany (Barcelona, 1973), que s'encarregaria del negoci digital, i Maria Teresa Andreu (Barcelona, 1952), que s'ocuparia de l'esport femení.