Font: "Tenir 5 dones a la directiva és el més tangible de la nostra voluntat de portar el club al segle XXI"

"Ara als socis ens preocupen dues coses: que la pilota entri i que hi hagi diners a la caixa. És tan greu la situació que necessitem per primera vegada que la gent voti no nomes el cor, sinó també el cap", ha volgut radiografiar Font. El paper de la dona és primordial perquè la seva directiva funcioni. "Els fets ens permetran reforçar les diferències de projectes. Ho he anat explicant des de fa temps. Volem portar realment el Barça al segle XXI i aquesta és una de les diferències que hi ha", ha explicat Víctor Font en la presentació de les seves noves tres conselleres.

Annamari Basora, Carolina Fabregat i María José Balañá s'han unit a Joana Barbany i M. Teresa Andreu per formar part del consell directiu de Font. "Que a la directiva puguem tenir 5 dones que ens aportin talent i valor és el més tangible de la nostra voluntat de portar el club al segle XXI". Entre les propostes de Font hi ha la creació d'una secció femenina de tots els esports que formen part de l'entitat blaugrana, sempre a partir d'una gestió econòmica adient que faci possible la seva viabilitat.

Font també ha volgut resoldre els dubtes que s'han generat a partir de la carta de Xavi i ha deixat clar que el seu projecte és ferm i el de Terrassa n'és la peça angular. "Xavi té un contracte com a ambaixador de Qatar i avui és el dia de Qatar. És una carta que va escriure fa un mes i mig i fa referència a la seva situació al país. Ell ha dit el mateix que jo. Nosaltres tenim un projecte treballat en els últims anys en què Xavi és molt important, és la pedra angular. Fa anys que ens coneixem, hem establert relació i hem estat treballant".

El paper de la dona, a debat

Abans de la presentació s'ha celebrat una taula rodona amb la dona en el centre del debat. Joana Barbany –directora general de Societat Digital del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i consellera de Sí al Futur–, Carlota Pi –fundadora i presidenta d’Holaluz–, Carles Combarros –exdirector del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès i membre de la comissió d’esports de la Cambra de Barcelona– i Carlota Planas –representant de futbolistes i fundadora d’UNIK Sports Management– han estat els encarregats de fer front a temes com les quotes i el paper de la dona en l'esport. A més, també hi ha hagut lloc per més a dones actives i importants en el món del futbol com Amaia Gorostiza –presidenta de l'Eibar– i Natalia Arroyo –entrenadora de la Reial Societat.