Víctor Font: "L'única manera d'assegurar que el 7 de març hi hagi eleccions és el vot electrònic"

L'aprovació per part del govern de Catalunya del vot per correu i electrònic en les eleccions d'entitats esportives obre una nova via de cara als comicis al Barça. El candidat Víctor Font defensa que és imprescindible que aquesta nova mesura estigui garantida per fomentar la participació dels socis. "Valoro positivament el reconeixement legal de poder fer ús de mètodes alternatius de cara a les pròximes eleccions del Barça. És un requeriment que nosaltres ja vam fer l'11 de novembre", ha dit l'empresari granollerí en roda de premsa aquest dimecres.

La implementació del vot electrònic, però, és un procés complex. "És imprescindible que tractem aquest tema de manera molt exigent. Primer des d'un punt de vista operatiu, perquè la gent no tingui dificultats per votar, i després per garantir l'autenticitat dels vots, evitant qualsevol tipus de dubte", ha explicat Font, que ha assegurat que, arran dels estudis fets des de la seva candidatura, l'establiment d'aquesta via de votació podria estar perfectament a punt per al 7 de març, malgrat que el club ha comunicat que el període d'implementació és d'uns sis mesos.

El president de la gestora, Carles Tusquets, va anunciar ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que avui, en una trobada amb els tres candidats, es posarà sobre la taula un possible canvi de data per al 28 de febrer. "No crec que hi hagi una diferència clara entre fer les eleccions set dies abans o després. El criteri fonamental és veure quines són les previsions sanitàries i, si hi ha més probabilitat de tenir una millor situació una setmana més tard, la cosa no canvia gaire", ha opinat Font sobre aquesta qüestió.

Els debats són necessaris

Un altre punt clau per a Font en aquests mesos fins a les eleccions són els debats. "Ens agradaria que a partir d'aquesta setmana n'hi hagués", ha reclamat. El candidat planteja la necessitat que, durant aquests quasi 50 dies que queden fins als comicis, els aspirants puguin explicar-se. "Un dels avantatges que tenen els socis a causa de l'ajornament és que tindran més temps per comparar projectes", ha reblat.

Finalment, Font ha volgut fer referència a la reunió entre la gestora i els candidats de la setmana passada per fer una reflexió sobre el fitxatge d'Eric García. "Des del club se'ns ha fet explícit que l'estructura esportiva, liderada per Koeman, continua insistint en la necessitat i la urgència de reforçar aquesta posició. Proposem fer un esforç, tenint en compte que la situació és complicada, perquè la conjuntura ho requereix", ha demanat.