Vilajoana: "No es pot votar el dia 24 de gener"

Xavi Vilajoana és partidari d'ajornar la data de les eleccions a la presidència del Barça. El precandidat ahir va enviar un escrit a la Junta Electoral demanant l'ampliació del termini per recollir firmes –s'acaba dilluns que ve– i el conclou afirmant que el dia fixat per a la votació, el 24 de gener, no es podria mantenir "perquè la campanya no pot durar només cinc dies".

"Ens sembla una salvatjada que comenci un partit i al minut 60 l'àrbitre n'assenyali el final. El Barça ha de garantir el sufragi universal. Unes eleccions suposen massa feina de massa gent perquè ara ens canviïn les normes a quatre dies de l'entrega de les firmes", ha dit Vilajoana sobre la dificultat que implica –a causa del confinament perimetral municipal establert pel Procicat– recollir els suports de socis necessaris abans de dilluns. I ha afegit: "El procés electoral s'ha d'adaptar a aquests canvis prorrogant la recollida de firmes els dies corresponents que hi hagi fins que torni l'anterior normalitat. I com que s'han d'allargar certs terminis, no es pot votar el dia 24 de gener".

Vilajoana també ha lamentat que els precandidats a la presidència no pressionin de forma unànime perquè els comicis canviïn de data. "Em sap greu que no tots els aspirants tinguin igual de clar que les eleccions han garantir la màxima participació. I no vull ni pensar què passarà si el dia 17 de gener, amb les firmes presentades, es decideix que les eleccions siguin el 2 de febrer. Llavors ja no serà que el partit s'acabi al minut 60, sinó que en començarà un de nou amb unes altres normes", ha argumentat l'exdirectiu de la junta de Bartomeu.

Renovacions curtes a partir dels 31 anys

Vilajoana ha fet aquestes declaracions en la presentació del seu projecte esportiu. L'ha acompanyat el seu germà David, que ha proclamat, en cas de victòria electoral, l'objectiu d'"un 50% de jugadors de La Masia al primer equip". David Vilajoana, advocat i actual entrenador de l'Europa, considera que "fer bé les coses a la base no serveix de res si després no s'apliquen al primer equip". Per això ha proposat que "un 30% de la retribució dels entrenadors estigui condicionada a la consolidació de futbolistes del planter al primer equip".

Per la seva banda, Francesc Rebled, advocat i expresident del Girona que s'encarregaria de l'àrea institucional vinculada a l'esport si Vilajoana guanyés les eleccions, ha parlat de transparència a l'hora de fer fitxatges i firmar renovacions. Rebled ha explicat que el Barça "ha d'explicar l'arribada d'un determinat futbolista amb arguments que la justifiquin", que les comissions per als representants no han de passar del 5% del cost total de l'operació i que les renovacions dels jugadors de més de 31 anys "no poden durar més de dos anys".