Vilajoana promet fer realitat el somni americà de Leo Messi

Leo Messi va dir a l'entrevista amb Jordi Évole que el seduïa la idea d'anar a jugar als Estats Units. Així, d'entrada, pot semblar que la proposta allunya el jugador del Barça. Però Xavi Vilajoana té un pla per evitar-ho: crear una franquícia blaugrana a la Major League Soccer (MLS). Aquesta ha estat una de les propostes més destacades del precandidat, que ha presentat aquest dilluns el seu pla econòmic i patrimonial, on la figura del davanter de Rosario té molt de pes.

Vilajoana ha explicat que ja fa temps que pensa en una franquícia a la MLS com una fórmula més per generar ingressos, però ha reconegut que va ser a partir de les paraules de Messi que va decidir posar fil a l'agulla. La seva proposta -sempre pendent que Messi l'accepti- passa perquè l'argentí segueixi al Camp Nou "dos o tres anys més" i després faci el salt als Estats Units, en aquest club vinculat al Barça. Finalment, i un cop es retirés com a futbolista professional, voldria que Messi seguís vinculat al Barça com a ambaixador, perquè sigui "el Michael Jordan del Barça".

Volem que Messi sigui el Jordan del Barça Xavi Vilajoana Precandidat al Barça

Des de la precandidatura asseguren que ja s'han començat a moure per aconseguir aquesta proposta, tot i que han descartat que es pugui fer de manera imminent. "Una opció és comprar una franquícia, però això sembla difícil, almenys ara mateix. L'altra proposta és arribar a acords amb franquícies existents", ha explicat Juan Velayos, responsable econòmic de la llista que encapçala Vilajoana. Aquesta franquícia seria, preferentment, en una ciutat de parla hispana, per afavorir la vinculació entre els aficionats i el Barça, tot i que no descarten altres opcions.

Velayos ha presentat, també, la proposta econòmica del Barça, que busca recuperar a mig termini els 1.000 milions d'ingressos i multiplicar per tres els beneficis que arriben a través de l'àrea digital. També aposten per mantenir activa la idea del Barça Corporate, reduir el deute a raó de 100 milions per temporada i establir una escala salarial amb cinc graons, en funció del pes de cada jugador, de tal manera que el sou dels jugadors vingui determinat per una part fixa i una part molt important amb variables en funció dels títols.

Fer el Camp Nou en dos anys

Pel que fa a l'àrea patrimonial, Carlos López de la Vega ha explicat la proposta de remodelar el Camp Nou en un període de dos anys. "Si durant aquest temps es juga fora, per exemple al Johan Cruyff, el cost es redueix un 30%". D'aquesta manera, dels 390 milions pressupostats per a l'estadi, les obres en costarien menys de 200. La candidatura proposa jugar al camp del filial mentre duri la pandèmia i, un cop torni el públic als estadis, buscar un espai alternatiu. Un d'aquests seria Montjuïc, que té 56.000 localitats però que es podria ampliar fins a més de 70.000 amb graderies supletòries i llotges VIP.

Des de la precandidatura han insistit que aquesta proposta "és la millor", perquè significa donar continuïtat al treball que ja s'ha fet fins ara amb el projecte de l'Espai Barça, i s'aprofita la crisi del covid per escurçar el temps de les obres i reduir-ne el cost. A més, han justificat que no es pot tirar a terra el Camp Nou, ja que es tracta d'un edifici protegit per l'Ajuntament -caldrien permisos especials-, i que qualsevol canvi en la proposta implicaria un retard de "com a mínim cinc anys".