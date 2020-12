Vilajoana: "Faré la proposta a Messi quan digui que es vol quedar"

Xavi Vilajoana és un dels precandidats que ha deixat oberta la possibilitat que Leo Messi deixi el Barça al final d'aquesta temporada. L'exdirectiu veuria amb bons ulls que continués al Camp Nou, però no comparteix la idea que ho ha de fer a qualsevol preu. Que rebi una proposta de renovació dependrà, doncs, del mateix jugador: "Ho farem quan manifesti que vol continuar jugant al Barça".

"M'agrada sentir que Messi està il·lusionat i amb ganes", ha dit Vilajoana, en referència a l'entrevista que l'argentí ha concedit a Jordi Évole i que es publicarà el dia 27. Però amb això no en té prou i espera un pas més del futbolista, que podria fer un cop hagin passat les eleccions.

En tot cas, l'exdirectiu defensa que, amb Messi o sense, l'equip necessita una reconstrucció i que "l'error" de la directiva sortint –de la que formava part– va ser no afrontar aquest relleu i "caure en el parany del canvi de cromos", que es limitava a fitxar jugadors únicament per substituir els que se n'havien anat.

Vilajoana creu que fer el Camp Nou en dos anys suposaria un estalvi del 30%

Un altre dels aspectes més destacats és la construcció del Camp Nou, que Vilajoana vol que es faci en menys temps, uns dos anys. L'aspirant ja havia parlat d'aquesta proposta en alguna entrevista, però l'ha detallat aprofitant la presentació d'aquest dilluns. El seu càlcul és que hi hauria un estalvi del 30% dels 390 milions pressupostats. Durant tot aquest temps, el Barça jugaria o bé al Lluís Companys o bé al Johan Cruyff, depenent de l'evolució de la pandèmia.

De la mateixa manera, el precandidat assegura que no s'ha plantejat modificar el projecte que va deixar enllestit la directiva anterior, tot i que hi hagi dubtes que es pugui mantenir el model de negoci –basat en part en el turisme– d'abans del covid. Vilajoana defensa que entre els abonats i la llista d'espera ja es compleixen les localitats, i ha apostat perquè en el futur es reforci el pes de l'aficionat "local" al Camp Nou.

Presentat l'equip directiu

Vilajoana ha fet aquestes declaracions durant la presentació del seu equip directiu, format de moment per dotze persones (vuit homes i quatre dones), i que acabarà de confeccionar en els pròxims dies. La directiva, si guanya les eleccions, tindria dues vacants, que ocuparien un soci i un exfutbolista de l'Agrupació Barça Jugadors.

A la part econòmica hi ha la doctora en dret Diana Ferrer i l'empresari Juan Velayos, que parlava de "reduir el deute" i que la massa salarial del primer equip "no superés el 50% del pressupost". A l'àrea patrimonial hi ha els arquitectes Carlos López de la Vieja i Miquel García Martistany. I a l'àrea esportiva hi ha el metge Albert Pereira, l'advocada Marta Pascual i l'advocat i entrenador de futbol David Vilajoana, germà del precandidat.