Xavi liderarà amb Jordi Cruyff l'àrea esportiva del Barça si Víctor Font és president

Víctor Font ha presentat aquest dijous, en un acte multitudinari als Cinemes Bosque de Barcelona, el seu organigrama esportiu. El precandidat a la presidència del Barça confiaria la gestió del futbol a Xavi Hernández, que faria funcions de mànager general esportiu tant si es posés a fer d'entrenador com si no. El motiu d'aquest matís és que Ronald Koeman seguiria a la banqueta a curt termini a l'espera de valorar els resultats de l'equip aquesta temporada. L'holandès té contracte fins al juny del 2022. Si bé Xavi va suavitzar públicament fa uns dies la seva vinculació amb el projecte Sí al Futur, Font ho té tot tancat amb l'exjugador i actual entrenador de l'Al-Sadd de Qatar, amb qui porta temps treballant l'organigrama.

"Xavi seria entrenador del Barça l'any que ve si amb Koeman no va bé. La idea és fer que sigui com Ferguson al Manchester United, cosa que faria compatible la tasca d'entrenador amb la de mànager general", ha afirmat Font, que insisteix que cal "crear les condicions perquè actius del Barça com Xavi puguin servir el club" i que l'egarenc, en cas de victòria electoral, "començaria a assessorar el club en matèria esportiva a partir del 25 de gener".

651x366 Víctor Font, a l'acte d'aquest dijous al Cinemes Bosque. / Sí al Futur Víctor Font, a l'acte d'aquest dijous al Cinemes Bosque. / Sí al Futur

L'altra figura potent de l'estructura tècnica del futbol seria Jordi Cruyff, que s'incorporaria al Barça en qualitat de director esportiu. El fill de l'entrenador del Dream Team treballa actualment al Shenzhen FC de la Superlliga xinesa, però els seus principals èxits després de finalitzar la seva etapa com a jugador van ser fent de director esportiu al Maccabi Tel Aviv, que entre el 2012 i el 2015 va viure instal·lat a la Champions gràcies a la visió de l'hispanoholandès, que va promocionar tècnics com Peter Bosz, Paulo Sousa, Òscar Garcia o Pako Ayestarán. Josep Maria Bartomeu va intentar contractar-lo com a secretari tècnic per cobrir les vacants de Pep Segura i Robert Fernández, però Cruyff mai va acceptar fer el salt als despatxos blaugranes. Ara, si Víctor Font sortís escollit, sí que ho faria.

Una de les primeres operacions que gestionaria Jordi Cruyff és el retorn d'Eric García, defensa central del Manchester City que acaba contracte el 30 de juny. "És una prioritat per a nosaltres, un exemple de la mala gestió que s'ha fet al futbol base els últims anys", ha explicat Font, que fins i tot, en cas de presidir el club, podria fer l'esforç d'avançar el fitxatge al mercat d'hivern.

Per sota de Cruyff hi hauria una secretaria tècnica amb dues figures. Una és Tito Blanco, exdirector esportiu del Llevant que va passar pel Barça B a principis dels anys 90. I l'altra no ha estat revelada per confidencialitat contractual –Fernando Navarro encara treballa al Sevilla sota la batuta de Monchi–. Blanco també faria funcions de coordinació del futbol base, en què els càrrecs claus serien per a dos extreballadors de La Masia que ara no són al club: Joan Vilà i Albert Benaiges. "La suma de jugadors construeix un equip. I si tenim proximitat amb els jugadors joves, podrem construir grans equips", ha explicat Vilà a l'acte.

651x366 L'organigrama de Sí al Futur. L'organigrama de Sí al Futur.

Font ha presentat diverses "àrees transversals" que també estaran sota la tutela de Xavi: els serveis mèdics, la preparació física i la fisioteràpia, la metodologia (amb Paco Seirul·lo com a figura clau), la gestió del talent (amb Emili Ricart) i comportament i psicologia (amb Inma Puig, la terapeuta que va tractar Andrés Iniesta el 2010). I pel que fa a la presa de decisions, el precandidat ha detallat un pla en què la direcció esportiva identificaria necessitats, la secretaria tècnica analitzaria el mercat d'altes, l'entrenador seria consultat, el mànager general prendria la decisió i la junta la validaria.

Juli López, director general d'esports

Xavi i Cruyff serien els homes forts de l'àrea de futbol, però tindrien per sobre un director general d'esports que seria l'exjugador Juli López, germà dels també exfutbolistes Gerard i Sergi López amb una àmplia experiència al món de l'empresa, especialment al sector recreatiu, i formació a ESADE. Juli és el portaveu esportiu de Sí al Futur des de fa mesos i tindria unes atribucions al club semblants a les que tenia fa uns anys Albert Soler, quan Bartomeu el va nomenar director d'esports professionals per coordinar totes les seccions. "Serà un enllaç entre els executius i el consell directiu", ha explicat Víctor Font sobre López.