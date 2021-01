Les eleccions al Barça no se celebraran el 24 de gener i es buscarà una nova data

Aquest divendres, a partir de les 11 hores, s'ha celebrat una trobada telemàtica entre responsables del Barça –el president de la junta gestora Carles Tusquets i l'executiu en cap Óscar Grau–, el síndic del soci del club, la secretaria general de l'Esport i el Procicat en què s'ha pres la decisió d'ajornar les eleccions i buscar una nova data. Com ha confirmat el club a través d'un comunicat, les eleccions no es podran fer el pròxim 24 de gener, com estava inicialment previst, cosa que obre un escenari inèdit en la història del club, ja que, estatuts en mà, la gestora no hauria de poder allargar el seu mandat. Fonts consultades per l'ARA no veuen factible que es voti abans del març.

"No és una qüestió que perjudici a un o altre, a qui perjudica més és al Barça. El club no pot estar més temps amb aquest desgovern, necessita un president", ha clamat Joan Laporta a Catalunya Ràdio després de l'ajornament dels comicis. "No tinc cap d'interès a fer un govern de concentració o prendre decisions conjuntes; els socis no ho entendrien, volem eleccions", ha afegit. Víctor Font també s'ha pronunciat a l'emissora catalana abans, això si, que s'anunciés l'ajornament. "Proposo treballar plegats i posar al davant els interessos del club" ha dit. Toni Freixa ha confirmat que "em poso a disposició de la comissió gestora i del club perquè el Barça no en surti perjudicat. La situació excepcional requereix solucions intel·ligents i de ment oberta".

La consellera de Salut, Alba Vergés, va deixar clar ahir que la decisió final sobre un possible ajornament de les eleccions seria del Barça. I la gestora del club ha defensat que, amb aquest escenari, no pot garantir unes eleccions amb un mínim de seguretat i participació, fet que ja ha provocat les crítiques d'alguns dels candidats, especialment un Joan Laporta que havia demanat votar el dia 24 afirmant que "les eleccions s'han de celebrar. I es faran amb totes les mesures i protocols de seguretat i sanitaris que corresponguin. El barcelonisme s'ha de mobilitzar a favor de les eleccions sense cap intromissió amb intenció que se suspenguin". Víctor Font, per la seva banda, ha criticat la gestió de la gestora al considerar que tenia temps de sobres per preparar alternatives, però accepta el canvi de data doncs prioritza "el màxim de vots en uns comicis tant importants". Toni Freixa havia dit que acceptaria la decisió final d'aquesta trobada.

La possibilitat del vot per correu

De cara a la nova data, el club ha demanat cobertura legal perquè es pugui votar també per correu ordinari. Fer-ho, però, hauria de significar modificar la llei catalana de l'esport, fet que hauria d'ajornar els comicis, encara sense data, unes quantes setmanes. En un comunicat, la generalitat ha explicat que "el club ha demanat a la Generalitat que valori la possibilitat de modificar l’actual legislació esportiva per tal de possibilitar el vot per correu postal en la nova data de les eleccions, petició que el Govern s’ha compromès a estudiar". Marc Duch, de la candidatura de Font, ha defensat que la junta gestora hauria hagut de demanar protecció legal per votar per correu fa setmanes, i no pas ara, per garantir votar el 24.

Per part del Govern, han encapçalat la reunió la secretària general del Departament de la Presidència, Meritxell Masó; el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol; la secretària general del Departament d’Interior, Beth Abad; el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras. Per part del Barça, han encapçalat la delegació el president de la Comissió Gestora, Carles Tusquets; el Síndic del Soci Joan Manuel Trayter, i el CEO del club Oscar Grau.

Aquesta tarda la gestora es reunirà amb els tres candidats –Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa– per tractar l'afer. A més de l'ajornament i la nova data de les eleccions, estaran sobre la taula temes com la situació econòmica del club i possibles fitxatges al mercat d'hivern com el del central del Manchester City Éric García. Si els candidats es posen d'acord i el Barça troba la forma de pactar el fitxatge doncs, Koeman podria tenir un reforç els propers dies.