El futur de les eleccions del Barça divideix els aspirants

El fantasma de l’ajornament de les eleccions a la presidència del Barça del 24 de gener cada cop és més real. A pocs dies de la reunió d’aquest divendres entre representants de la junta gestora del club i el pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat), membres de la junta directiva provisional del Barça admeten que consideren “molt difícil” que la data es mantingui. Fonts consultades per l’ARA expliquen que el destí de les eleccions estaria molt lligat al de les eleccions al Parlament de Catalunya: “Si aquestes es posposen, les del Barça també. Les dades que tenim de contagis no conviden a l’optimisme. Ara mateix, sembla molt difícil que la data sigui el 24 de gener: segurament es modificarà”, confessen des de el govern de la Generalitat.

Al club preveuen que, d'ajornar-se, no es podrien fer eleccions fins al març

El Barça, per tant, afrontaria un escenari mai vist, ja que per un motiu de força major la junta gestora seguiria en el poder més temps del previst. “Si s’ajornen, les eleccions potser no es podran fer fins al març”, expliquen fonts d’aquesta junta provisional. Una situació que canviaria del tot l’estratègia dels candidats a les eleccions. Abans de la reunió de divendres, els quatre precandidats amb opcions de passar el tall es posicionen. Joan Laporta, el precandidat que va presentar més signatures, va insistir ahir que la data del 24 de gener no es toqui i va enviar una carta a Carles Tusquets per “reunir-se d’urgència” i assegurar, “reforçant les mesures de seguretat”, la viabilitat de les eleccions en la data establerta. Víctor Font, per la seva banda, ha demanat a la gestora que aporti solucions per intentar salvar les eleccions, i ha admès que no és gaire optimista perquè “s’ha perdut massa temps per tenir preparada una alternativa”. D’altra banda, Toni Freixa manté la seva postura de respectar el que decideixi la junta electoral, mentre que Emili Rousaud, que durant la recollida de firmes ja havia demanat ajornar el procés, demanava ahir que “se suspenguin les eleccions”.

Laporta es nega a ajornar els comicis

Laporta va defensar mantenir aquesta data argumentant que “un país que pot anar a treballar és un país que ha de poder anar a votar”. “El Barça ja no pot esperar més. Estem perdent oportunitats d’or, tant pel que fa al mercat d’hivern com per aplicar un pla de xoc per començar a revertir la situació econòmica: no s’han aprovat els comptes del curs 2019-20, ni hi ha un pressupost per al curs actual, el 2020-21, validat per l’assemblea”, va afegir. A més, l’expresident considera que “ajornar les eleccions, en el moment en què està el club, tindria unes conseqüències irreversibles. Aquest desgovern no es pot permetre més. No hi ha raons objectives de cap mena que no aconsellin celebrar les eleccions. Estic convençut que els poders públics es decidiran a celebrar-les. Amb les mesures de seguretat, amb deu seus diferents de votació, repartides per diverses ciutats, per facilitar la participació. I, si calgués, fins i tot es podria votar durant dos o tres dies diferents”.

Font demana trobar solucions per organitzar "les millors eleccions possibles"

Víctor Font, el seu gran rival, amb gairebé 5.000 signatures de suport, va demanar trobar solucions per poder organitzar les millors eleccions possibles i va recordar que ell va ser l’únic precandidat que ja havia demanat per carta el 10 de novembre apostar pel vot electrònic per evitar problemes com els actuals. Font és partidari de garantir el màxim de participació i de seguretat i, per tant, acceptaria ajornar les eleccions si no hi ha més remei. “El club hauria d’aportar solucions per poder garantir el vot dels socis d’aquí dues setmanes. Molts socis no poden votar. Parlem de les eleccions més importants per la greu situació del club i, tal com les tenim ara, podrien votar pocs socis. Això no pot ser”, va explicar. Font va recordar que el seu equip, “sabent que estàvem en pandèmia”, ja havia demanant “que es fessin els deures abans”. “No s’ha fet res i, per damunt de tenir una nova junta directiva, hi ha el fet que tots els socis i sòcies que vulguin votar ho puguin fer de forma segura”.

Al seu torn, Rousaud, que compta amb el prestigiós doctor Miquel Llobet a la seva candidatura, justificava la seva postura de suspendre els comicis. “En unes eleccions convencionals votem al costat de casa. Aquí, un senyor de Puigcerdà se n’ha d’anar a Girona. Estem obligant a fer desplaçaments massius que produiran contactes innecessaris entre els socis, molts dels quals són grans, ja que la mitjana és de 58 anys”.

Denúncia d’irregularitats

De fet, Font va queixar-se de tot el sistema electoral del club i va denunciar que després del primer dia de validació de signatures de precandidats, en concret amb les de Laporta, “la Junta Electoral no està complint el protocol de validació establert. Mentre que els estatuts obliguen a fer constar de manera imprescindible el número de soci a cada butlleta per ser considerada vàlida, hem constatat que un nombre considerable de les butlletes donades per vàlides avui [per ahir] o no tenien el número de soci o en tenien un de molt antic”.

La candidatura de Sí al Futur ha elevat aquesta reclamació a la junta electoral, “però no ha estat atesa, perquè ha considerat que el número de soci no era imprescindible i que el que cal, per sobre de tot, és fomentar la participació”. A més, tampoc s’hauria atès la petició de la precandidatura de Font d’enviar un missatge electrònic a cada soci per validar que, en efecte, havia donat el suport que constava a la butlleta.

Toni Freixa, per la seva part, va defensar que “la reputació del club ha d’estar per sobre de qualsevol batalla electoralista que perjudiqui la imatge nacional i internacional del club”, mentre que Rousaud va criticar el “soroll” de les xarxes socials.