Puigdemont acusa el bloc del 155 de voler fer una Catalunya "sense llibertats" si guanya les eleccions

"Allò que no va vèncer el franquisme, no ho podrà vèncer el bloc del 155". Amb aquest missatge el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat el seu compromís amb el model d'escola catalana en l'acte organitzat per Junts per Catalunya a l'Escola Industrial de Barcelona. Davant de gairebé 200 persones i en connexió en directe des de Brussel·les, ha demanat el vot per JxCat davant les conseqüències que creu que pot tenir una victòria dels partits constitucionalistes. "Si guanya el bloc del 155 tindrem una Catalunya sense llibertats, dividida i amb el català marginat", ha avisat el president ara que les enquestes situen Ciutadans com a primera força política a les eleccions del 21 de desembre. "El 21-D s'ha de triar entre la Catalunya en colors o en blanc i negre", ha sentenciat.

Puigdemont ha assegurat que la voluntat del PSC, Ciutadans i el PP és "adoctrinar" i canviar el model d'educació catalana, que ha definit com un model d'èxit. "Dir que l'escola catalana adoctrina és una calúmnia. Arrimadas, Iceta i Albiol, ¿no us cau la cara de vergonya de dir tantes mentides?", ha exclamat Puigdemont.

El president ha recordat que Ciutadans va néixer per acabar amb el model d'immersió lingüística i que el PP va recollir firmes en contra de l'Estatut. "Amb aquests es fa selfies l'Iceta", ha dit Puigdemont en la seva crítica diària als socialistes, a qui ha acusat d'haver renunciat a reivindicacions catalanistes en el passat i d'abonar ara el "vassallatge" a l'estat espanyol.

Malgrat aquesta voluntat que el president assegura que té el bloc del 155, Puigdemont ha dit que "no se'n sortiran". "Allò que no va poder vèncer el franquisme, no ho podrà vèncer el bloc del 155", ha dit.

La consellera d'Ensenyament Clara Ponsatí ha assegurat que l'escola catalana és la principal "eina de cohesió" i de "democràcia" i s'ha mostrat convençuda que "no la podrà destruir ningú". "L'ataquen però no podran [destruir-la]. Som molt més forts que aquesta frivolitat de dir mentides sobre el model", ha sentenciat en la seva primera connexió en directe des de Brussel·les. La número 3 de la llista de Junts per Catalunya ha titllat de "barbaritat" els atacs a l'escola catalana i ha cridat a resistir perquè "la intimidació no faci forat". "El front del 155 i el monàrquic no podran fer-ho", s'ha mostrat convençuda.

540x306 La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí / JULIO DÍAZ / JXCAT La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí / JULIO DÍAZ / JXCAT

L'encarregat de conduir l'acte a l'Escola Industrial de Barcelona ha estat Lluís Font, membre de la candidatura i president del Consell Escolar de Catalunya. Ha defensat el model d'immersió lingüística com la clau de volta de la Catalunya "d'un sol poble", i ha afegit que el bloc del 155 "no se'n sortirà" de diluir-lo. "Hi ha consens educatiu i a la societat. No s'hi val tot per fer política", ha sentenciat.

Entre els assistents hi havia personalitats del món educatiu, entre ells l'exconseller d'Economia i figura important en el món de la recerca a Catalunya Andreu Mas-Collell.

L'impuls i la continuïtat de la immersió lingüística

El primer a intervenir ha estat un dels principals impulsors de la immersió lingüística, Joaquim Arenas. Va ser cap del servei d'Ensenyament del Català del 1983 al 2003. Ha defensat el model d'escola catalana, avalat "científicament" i que ha permès que el nombre de catalanoparlants augmentés "considerablement". Ha assegurat que hi va haver un consens en la societat catalana que l'escola havia de ser en català, en sortir del franquisme.

Ara bé, també ha admès que es van trobar amb dificultats. Tot i que ha assegurat que la majoria de docents hi estaven d'acord, hi havia un "grup militant" –"la quinta columna", els ha definit– que feia de "corretja de l'escola franquista".

Alhora ha presumit de la formació que liderava el Govern en aquell moment esmentant un partit 'tabú' en els mítings de Junts per Catalunya. "Ha estat Convergència", ha reivindicat Arenas, que ha posat de manifest que és qui va governar la Generalitat en aquell moment. Si llavors "es va fugir del franquisme", ara s'ha de "fugir de l'estat espanyol", ha defensat. I també s'ha pronunciat sobre com voldria l'escola d'una eventual República Catalana: "L'escola del demà ha de tenir un alt interès pel coneixement de la cultura pròpia, les ciències i els coneixements lingüístics", ha explicat, a més de criticar els pares que avui dia demanen una atenció personalitzada en castellà. "Demanar l'ensenyament en castellà quan a tots se'ls ensenya en català és un disbarat", ha sentenciat.

540x306 Joaquim Arenas, impulsor de la immersió lingüística / JULIO DÍAZ / JXCAT Joaquim Arenas, impulsor de la immersió lingüística / JULIO DÍAZ / JXCAT

Si Arenas representa l'impuls de la immersió, Rosa Artigal representa la continuïtat. L'actual directora general d'educació secundària obligatòria i batxillerat ha presentat el model d'immersió lingüística com un "referent europeu i mundial". Així, s'ha preguntat: "¿Podem acceptar que en l'ensenyament hi entri la cultura de la por i l'odi? ¿Podem acceptar que hi entri un control? Diguem 'no'". Per acabar, s'ha mostrat convençuda que els partits constitucionalistes no podran canviar "el model de convivència ni la llibertat" del país.

Els testimonis directes

A banda del poder polític, han parlat els que han viscut la immersió lingüística des d'una altra perspectiva: alumnes i mestres. Ha pres la paraula un professor en actiu, Arturo Ramírez, que és director d'una escola d'educació primària al Prat de Llobregat. Ha presentat la llengua catalana com un element d'integració de la societat, sortint del franquisme i també amb la nova immigració. Ramírez ha lamentat que, després que s'hagin demostrat per activa i per passiva les bondats d'aquest sistema, encara s'hagin de fer actes en favor de l'escola catalana. Ha criticat, així, els partits polítics que fan del model educatiu una arma electoral. "Gràcies a la immersió, els nens i nenes han assolit un nivell molt alt en la llengua del nostre país", ha remarcat.

Per exemplificar el model d'immersió lingüística en un cas concret, ha pres la paraula Miguel Díaz Bermúdez, un jove testimoni que ha crescut amb aquest model. Díaz Bermúdez és de família peruana, nascut a Catalunya, que ha après el català a l'escola mentre amb la seva família continuava parlant en castellà. "Amb aquest sistema no vaig tenir mai cap problema. A casa havia de parlar en castellà perquè ningú de la meva família sabia parlar en català. Però a l'escola sí que parlava i llegia en català", ha conclòs.