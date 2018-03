I després del Saló, què?

“I ara què?”, es diuen molts estudiants després d’haver visitat el Saló de l’Ensenyament, tornant cap a casa, amb bosses a cada mà plenes a vessar de fulletons, llibrets i elements de marxandatge, i amb unes quantes notes pròpies d’idees o contactes que han anotat al mòbil. Esclar que uns quants visitants ja tenen clar des de molt abans cap on volen orientar el seu futur professional, i la informació, comentaris i assessorament que reben al Saló els va bé per confirmar la tria. Els que no ho tenen clar, però, pot ser que en surtin més confosos amb tanta informació.

Un dels comentaris més habituals dels estudiants que surten del Saló de l’Ensenyament és: “Hi ha tantes sortides professionals actualment!” El Saló els ha fet recordar moltes professions amb les quals no tenen contacte, de les quals no coneixen ningú que hi treballi. “A què em dedicaré?”, pensen molts. “Seré farmacòleg? Metge? Maquillador? Instructor de fitness? Dissenyador de joies? Secretari financer? Filòleg? Tècnic de tenyiment de teixits? Pintor de carrosseria d’automòbils?” És fàcil descartar, amb tantes professions. Però triar no tant...

La tria ha de tenir molt en compte les pròpies habilitats i competències, la personalitat, els valors i els interessos de cadascú. Per això, fer un bon exercici d’autoconeixement és indispensable per poder escollir bé. Els experts també recomanen que, un cop a casa, els estudiants ordenin tot el que han recollit, per tipologia de formació i per temàtica (cicles formatius, formació no reglada, graus universitaris…). De tota la informació recollida cal tenir especialment en compte aquests aspectes, de cadascun dels estudis: quin sistema d’accés tenen, quins són els seus principals continguts, quina durada i qualitat tenen, quina titulació proporcionen, les sortides professionals que ofereixen, i si tenen programes d’intercanvi a l’estranger i pràctiques en empreses. També és bo saber si hi ha estudis semblants, que potser fins i tot poden interessar més.

Per poder continuar “treballant” el procés de presa de decisió es recomana que l’estudiant creï el seu “dossierde l’orientació”, una guia en la qual reculli les informacions i les reflexions que ha anat rebent i fent. També va molt bé assistir a les jornades de portes obertes i a les sessions informatives que organitzen molts centres educatius i universitats.

Finalment, i no per això menys important, naturalment és essencial conèixer a fons el mercat de treball, tot i que és tan complex i canviant que no s’acaba de conèixer del tot. D’una professió que pensa que pot interessar-li, caldrà que l’alumne es pregunti quines tasques fan els qui s’hi dediquen, en quines condicions de treball, quin nivell de formació es requereix per accedir-hi, quina és la situació actual del sector i el nivell salarial aproximat, quines són les perspectives de futur i les professions afins, i també a quins llocs se’n pot obtenir més informació.

Formacio365.cat: el Saló de l’Ensenyament, obert tot l’any

Formacio365.cat és el nom del portal que permet obtenir informació sobre els expositors del Saló de l’Ensenyament durant tot l’any. D’aquesta manera, el Saló, a la xarxa, és obert tot l’any. La finalitat d’aquest portal, una iniciativa de Fira de Barcelona, Educaweb i Institut DEP, és facilitar el procés d’orientació acadèmica, ajudar l’usuari a afinar la seva recerca de formació i permetre-li contactar directament amb el centre formatiu abans, durant i després del Saló de l’Ensenyament.

L’oferta dels centres educatius és viva i el portal permet que estigui actualitzada. A més, el portal és un gran aparador que facilita l’autonomia de l’estudiant i fa possible una exploració de l’oferta formativa tranquil·la i reflexiva. El portal compta amb un servei de consultes online que dona resposta durant tot aquest mes de març.