Eines per accedir al món laboral

Coincidint amb la celebració del Saló de l’Ensenyament, els dies 21 i 22 de març tindrà lloc la segona edició del Saló de l’Ocupació Juvenil. Organitzat per Fira de Barcelona i Barcelona Activa, conjuntament amb altres entitats de la ciutat. El saló organitza més d’un centenar d’activitats perquè les persones de 16 a 35 anys tinguin les claus per accedir al món laboral i reorientar la seva vida professional. En aquest espai de trobada es podran conèixer els diferents sectors professionals i les competències més valorades per les empreses.

L’orientació laboral de joves en cerca de feina serà l’eix principal sobre el qual se centrarà aquesta nova edició del Saló. A través de diferents itineraris confeccionats en funció dels possibles perfils presents, el saló ajudarà el jovent a enfocar la seva carrera laboral i a connectar amb empreses i entitats que ofereixen experiència i pràctiques. Com explica Lorena Ventura, directora operativa de programes transversals de Barcelona Activa, “el nostre objectiu és acompanyar les persones en el procés de cerca de feina, ajudant-les i assessorant-les per afrontar amb èxit els reptes del mercat laboral”.

En aquest sentit, el saló es proposa aportar una imatge objectiva de la realitat del món empresarial i de les seves necessitats, així com acompanyar les persones que visitin el saló per poder definir millor el seu propi futur professional, després de conèixer quins són els perfils amb més demanda en el mercat de treball. “Ens visiten joves amb edats diverses i amb qualificacions de tot tipus -diu Ventura-, i el repte és que trobin qüestions útils i adaptades a les seves necessitats. Aquí els proveirem de programes, recursos i serveis”. El Saló no té una lògica d’estands, sinó de zones amb colors on s’ofereixen eixos temàtics totalment diferents. “Això ens permet fer rutes itineràries del tot personalitzades”, explica Lorena Ventura. A través d’una agenda que es troba al web del Saló, cada usuari podrà triar què li interessa, fer un tastet d’oficis i demostracions, contactar amb aquelles entitats i empreses que disposen de programes per a joves i conèixer l’evolució d’alguns sectors professionals i les seves necessitats.

Atenció personalitzada

Amb aquest objectiu, més de 100 orientadors atendran de manera individual o en grup els visitants per oferir-los una visita organitzada i un itinerari específic en funció de les seves preferències i inquietuds. Com explica Lorena Ventura, directora operativa de programes transversals de Barcelona Activa, “es posa un focus molt més concret en aquells que no tenen clar un objectiu professional o els estudis a cursar i se’ls ajuda perquè tinguin tots els elements per repensar el seu futur. Hi ha, de fet, un espai especialment pensat al Saló que es diu Descobreix, que vol donar a conèixer ocupacions i oficis poc coneguts a través de dades, vídeos, etc. Casos com els que han sortit de les Cases d’Oficis de Barcelona Activa, i amb exemples reals, perquè puguin veure més clar en què es volen formar”.

El saló està dividit en diferents espais en funció del perfil dels assistents per poder orientar-los de la manera més adequada. Des dels joves que acaben de completar els seus estudis i busquen la primera oportunitat laboral fins a aquells que no tenen clar cap a on dirigir la seva carrera. A més, entitats del tercer sector, empreses i professionals de diferents àmbits, explicaran de primera mà en què consisteixen els diferents sectors presents al saló. També s’impartiran xerrades i tallers perquè els joves aprenguin les diferents tècniques d’incorporació al mercat laboral, com enfrontar-se a una entrevista de feina, com fer un bon currículum o com participar en dinàmiques grupals en els processos de selecció.

Drets laborals

Una de les novetats d’aquesta segona edició del Saló de l’Ocupació serà un espai destinat al coneixement i la promoció dels drets laborals dels joves, gràcies a la participació de les entitats sindicals juvenils i el Consell de la Joventut de Barcelona. “El que pretén és donar al jovent informació sobre els drets i deures legals com a persones treballadores. S’ha detectat que és una de les principals mancances que existeix en aquests moments, i es vol revertir qualsevol situació de precarietat en feina de qualitat”, justifica Lorena Ventura. També l’emprenedoria tindrà un espai reservat destacat per animar els joves no només a buscar ocupació sinó també a crear-ne.

ELS ESPAIS DEL SALÓ DE L’OCUPACIÓ

• Coneix. Orientació per accedir al món laboral

• Apropa’t. Entitats i organitzacions fan propostes

• Descobreix. L’abc de les professions del present i del futur

• Salta al món laboral. Contacte amb empreses de diferents sectors professionals

• Prepara’t. Entrenament per al procés de buscar feina

• Comparteix. Experiències i bones pràctiques per a professionals

• Assessora’t. Per saber fins a quin punt es coneixen els drets laborals

• Emprèn. Un espai per obrir-se al món de l’emprenedoria

COL·LECTIUS A QUI S’ADREÇA

• Situació vulnerable

• En cerca de feina

• Sense objectiu professional definit

• Alta o baixa qualificació

• Sense qualificació