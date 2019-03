Explorant la vida laboral

Els serveis d’orientació són un dels plats forts del Saló de l’Ensenyament 2019. Es tracta de serveis orientats per ajudar els joves en la presa de decisions sobre el seu futur i que, segons la directora del Saló, Laura Pararols, “l’any passat van atendre més de 13.000 persones amb un balanç molt positiu segons els participants”. Organitzats per DEP Institut, els serveis d’orientació d’enguany recullen des de les visites guiades -un recorregut orientador en grup per conèixer tota la oferta del Saló-, fins a les Càpsules Update -dirigides al professorat-, passant pels punts de Servei d’Orientació a l’Estudiant -on s’atenen consultes de manera personalitzada- o l’Escape Room -on l’estudiant viurà el procés de presa de decisions ludificat en 30 minuts.

Professions en joc

Per tal que els joves puguin descobrir de primera mà què suposa exercir una determinada professió, en el marc dels serveis d’orientació s’organitzen per segon any consecutiu tres taules rodones, on professionals de referència de diferents sectors econòmics clau, com les ciències, les ciències socials, la tecnologia i la cultura presentaran les seves trajectòries acadèmiques i professionals, d’acord amb les preguntes d’una orientadora. Les sessions, que tindran lloc el divendres dia 22 en horari de matí, permetran fomentar l’exploració de professions per part dels joves. “Les taules rodones es dirigeixen a grups classe amb un màxim de 30 oients per taula. S’expliquen trajectòries professionals amb perfils professionals molt diferents i es recullen tant els punts de vista positius com els negatius d’una mateixa professió. Els joves s’enduen més recursos a tenir en compte en el moment de la presa de decisions”, explica Cristina Caldas, responsable de projectes i orientadora acadèmica i professional de DEP Institut.

Científics, metges, docents, artistes, bombers, dissenyadors o emprenedors, entre d’altres, explicaran què suposen les seves professions, de quina manera s’han hagut d’adaptar a les demandes socials i tecnològiques actuals i què cal tenir en compte per a qui s’hi vulgui dedicar.