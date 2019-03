Jugar i escoltar abans de decidir

Amb la voluntat de fer un Saló el més interactiu possible i atraure l’interès dels joves assistents, al Saló de l’Ensenyament s’han programat activitats com els tallers 'EP!' o l’'escape room' 'El repte de decidir'.

Els tallers 'Ep!' estan enfocats a la tria d’estudis i professions i ofereixen xerrades centrades en diferents temàtiques vinculades al procés de presa de decisions. Es tracta d’uns espais a través dels quals es guiarà els joves a través dels expositors en funció de la temàtica acadèmica que els interessi. Com explica Cristina Caldas, responsable de projectes de DEP Institut, plantegen els tallers pensant en grups classe d’una trentena de joves i els fan xerrades de 30 minuts sobre 6 temàtiques: com triar estudis superiors, vies d’accés a la universitat i a cicles formatius, què passa si no acredito l’ESO, autoconeixement i mobilitat internacional. “L’eix central de la xerrada és com triar, i a partir d’aquí ens fixem en una d’aquestes temàtiques i avaluem totes les opcions d’accés, sigui quina sigui la seva situació”, explica Caldas.

L’objectiu és que es puguin plantejar alternatives i després de la xerrada es fa una part de col·loqui perquè exposin els seus dubtes. “La veritat és que són participatius i els ajudem a aclarir molts dubtes. Després d’aquesta sessió de treball en grup tenen a la seva disposició els serveis d’orientació més personalitzats, però ja els estem ajudant a endreçar les idees. L’objectiu final és empoderar-los i donar-los recursos i eines perquè puguin continuar el seu procés de tria en un moment en què estan construint el seu projecte de vida professional”.

L’'escape room'

Per la seva banda, l’'escape room ' El repte de decidir proposa als participants treballar diversos aspectes personals per aconseguir l’objectiu que se’ls proposa, de manera que, seguint un joc de 30 minuts, aprenguin a potenciar la seva capacitat de prendre decisions. L’'escape room' està pensat per a grups reduïts, de 5 alumnes, i cada grup haurà de desxifrar diferents enigmes per poder sortir de la sala abans que s’esgoti el temps.

La intenció final és que els alumnes puguin experimentar d’una manera lúdica la dificultat d’escollir el seu propi itinerari formatiu i professional, tenint en compte tots els elements que hi ha en joc. “Treballem l’exploració de la persona, de l’oferta formativa i del mercat de treball. I han de ser capaços de trobar resposta a certes incògnites vinculades a la presa de decisions”, explica la responsable de projectes de DEP Institut. Un procés de presa de decisions que, més enllà de la tria d’estudis, podran posar en pràctica en molts altres àmbits de la seva vida.