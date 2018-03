Més de 3.500 adolescents i joves rebran el 2018 orientació educativa de la Diputació de Barcelona

Per cinquè any consecutiu, des de principis de febrer i fins a finals d’abril la Diputació de Barcelona dona suport als diversos ens locals que organitzen fires i jornades d’orientació educativa al territori.

En concret, per aquest 2018 es tracta de 21 fires i jornades que arriben a un total de 209 municipis, que donaran servei a més de 3.500 adolescents i joves que estan transitant cap a l’etapa post obligatòria.

L’oferta de la Diputació a les fires i jornades inclou els Punts d’Orientació Personalitzada (POP), que estan presents en 15 municipis, i fins a 73 xerrades d’orientació, amb 10 temàtiques diferenciades.

Punts d’Orientació Personalitzada

Fins al 26 d’abril, en el marc de les fires i jornades d’orientació que s’organitzen arreu del territori ( diba.cat/web/educacio ), la corporació ofereix 15 Punts d’Orientació Personalitzada (POP) per acompanyar els joves, els adults i les famílies a l’hora de fer la tria d’opcions en la transició cap a l’educació post obligatòria.

Es tracta d’espais d’atenció individualitzada, la majoria d’accés lliure a la ciutadania, que compten amb el suport de professionals de l’orientació per completar la informació, resoldre els dubtes i obtenir eines que ajudin a prendre millors decisions.

Xerrades i tríptics de suport a l’orientació

A més dels POP, la Diputació posa a l’abast de la ciutadania durant les fires altres eines com les xerrades, enguany amb un total de 73 de deu temàtiques diferents ( Saber, voler i fer: tres impulsors d’èxit, Identifica i entrena les teves competències i Com podem ajudar els nostres fills i filles? ); i els tríptics T’acompanyem en la tria de l’itinerari educatiu, Eines per a l’acompanyament en la tria d’itinerari educatiu (aquest per a les famílies), unes infografies que faciliten el treball de reflexió personal per trobar l’itinerari educatiu que resulti més adequat.

La Maleta de les Famílies i El Full de Ruta

Més enllà del període de fires i jornades, la Diputació compta amb altres projectes d’orientació educativa emmarcats en l’estratègia de lluita contra l’abandonament escolar prematur i de promoció de l’educació al llarg de la vida. Es tracta de La maleta de les Famílies, que s’adreça a pares i mares d’alumnes de 3r i 4t d’ESO per orientar-los en el procés d’acompanyament dels seus fills en la tria de l’itinerari educatiu en el pas a la post obligatòria; i El Full de Ruta, en el marc de les escoles municipals de persones adultes, que orienta i acompanya l’alumnat en el disseny d’un itinerari personalitzat.

INSTITUT DEL TEATRE, FORMACIÓ INTEGRAL AL SERVEI DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Creat per la Diputació de Barcelona el 1913, l’Institut del Teatre ( www.institutdelteatre.cat ) és un referent, tant a Catalunya com a nivell internacional, en docència, creació, recerca, conservació i difusió del patrimoni de les arts escèniques. Ofereix un model d’ensenyament capdavanter que promou la innovació pedagògica i creativa. Cada curs més de 1.000 alumnes cursen estudis superiors, professionals i de perfeccionament de dansa, art dramàtic i tècniques de l’espectacle.

Els estudis d’art dramàtic s’imparteixen a l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD). En cursar-los s’obté el títol superior en Art Dramàtic, corresponent al primer cicle o grau de l’Espai Europeu d’Educació Superior. S’ofereixen les especialitats d’Interpretació, Direcció Escènica i Dramatúrgia i Escenografia.

Al Conservatori Superior de Dansa (CSD) es pot obtenir el títol superior en Dansa, corresponent al primer cicle o grau de l’Espai Europeu d’Educació Superior. S’ofereixen les especialitats de Coreografia i Interpretació i Pedagogia de la Dansa.

D’altra banda, a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) s’imparteix el grau professional de dansa juntament amb l’ESO i el batxillerat artístic en la modalitat de dansa. S’ofereixen les especialitats de dansa clàssica, dansa contemporània i dansa espanyola.

A l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), ubicada a Terrassa, s’ofereix una titulació pròpia de l’Institut del Teatre i la Fundació Politècnica de Catalunya corresponent als estudis de cicle formatiu de grau superior, en les especialitats de Luminotècnia, So i Maquinària Escènica.

L’Institut del Teatre també ofereix un màster universitari en estudis teatrals amb la UAB, postgraus i cursos especialitzats en arts escèniques.