Neix un saló específic sobre l’ocupació juvenil

Sí, l’ocupació juvenil mereix sens dubte un saló específic, tant per als joves que pateixen situacions vulnerables com per als joves universitaris i altament qualificats. Aquests són els dos targets d’aquesta nova proposta impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, que se celebra la setmana vinent, els dies 14, 15 i 16 de març, al recinte de la Fira de Barcelona de Montjuïc. Els qui el visitin hi trobaran informació, assessorament i una àmplia oferta d’entitats del tercer sector, de gremis i d’empreses, amb ofertes de feina amb sous i contractes dignes.

El nou Saló de l’Ocupació Juvenil té el propòsit de connectar els joves amb els serveis de recerca de feina i d’informació juvenils (SOC, Barcelona Activa, BCN FP, punts d’informació juvenil i assessorament juvenil...), i amb els programes i projectes d’entitats del tercer sector i altres agents que disposen de programes d’orientació, d’acompanyament i de recerca de feina. A més, l’esdeveniment també està pensat per donar a conèixer els drets i deures laborals dels joves, gràcies a la col·laboració del Consell de Joventut de Barcelona i les entitats sindicals juvenils. S’hi exposaran oportunitats de feina, ocupacions i oficis poc o gens coneguts, i es posarà a disposició del públic visitant una bústia de treball digne. Cal destacar també que s’hi oferiran eines perquè els joves puguin conèixer bé el món de l’emprenedoria i puguin engegar nous projectes empresarials i explorar noves formes d’economia col·laborativa i empreses socials.

El Saló de l’Ocupació Juvenil és una de les mesures previstes pel Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020 de Barcelona, que dona resposta a una de les principals prioritats del govern municipal de Barcelona. És també una reivindicació de les entitats representants del món juvenil. S’espera que hi passin més de 7.000 joves durant els tres dies que dura.

LA PRECARIETAT LABORAL I L'ATUR CONTINUEN PREOCUPANT ELS JOVES

La precarietat laboral i l’atur afecten totes les franges d’edat, però de manera molt especial la dels joves. Continua sent una de les seves principals preocupacions. Segons les últimes dades, del tercer trimestre del 2017, la taxa d’ocupació juvenil a Barcelona és del 26,5%,un percentatge inferior al de Catalunya (32,0%) però superior al d’Espanya (25,6%). Pel que fa a la taxa d’atur juvenil a la ciutat de Barcelona, és del 35,3%; supera en 5 punts la catalana (30,3%) i és propera a la taxa espanyola (36,0%).

D’altra banda, entre els joves que treballen, la major part tenen contractes temporals: en els primers onze mesos del 2017, el percentatge de joves barcelonins amb contractació indefinida era només del 12,7%.