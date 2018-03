Els protagonistes del Saló

MARTA FERNÁNDEZ-ARROYO

Mestra d'Educació Especial i psicopedagoga

Sempre, des que tenia cinc anys, he volgut ser mestra. No era conscient, però, de les múltiples branques que tenia la carrera de magisteri ni on podia estudiar per aconseguir-ho. Fa vint anys vaig visitar el Saló de l’Ensenyament per primera vegada. Recordo que, en un estand, una noia molt amable em va explicar les opcions de la carrera de magisteri i, entre elles, vaig descobrir la d’educació especial. Em va facilitar diferents tríptics on s’explicava en què consistia aquesta especialitat i algunes de les matèries que s’hi estudiaven. Em vaig mirar la informació més detingudament a casa. Des d’aleshores vaig tenir encara més clar quina seria la meva professió.

El Saló ens va ajudar a tots els de la meva promoció a rebre diferents orientacions sobre què podíem estudiar. Els múltiples expositors i tallers ens van permetre informar-nos sobre les diferents carreres universitàries i estudis de FP, entre d’altres, i així conèixer els diferents itineraris acadèmics per poder accedir a l’oferta formativa i laboral més adequada als interessos de cadascú. L’equip que formava part del Saló ens va orientar de forma força individualitzada perquè poguéssim prendre una decisió encertada. Això, en plena adolescència, va ser de molt agrair.

Ara, com a professional de l’educació, visitaré novament el Saló. Considero que és una bona oportunitat per continuar aprenent. Gràcies a les diferents taules rodones, l’espai de ciències i les diverses activitats que es fan, podem conèixer l’actualitat educativa i les novetats en investigació que es duen a terme a les diferents universitats.

CONSTANTÍ SERRALLONGA

Director general de Fira de Barcelona

El Saló de l’Ensenyament, englobat dins de la Setmana de la Formació i el Treball, és un dels esdeveniments més populars de Fira de Barcelona. Hi acudeixen milers d’escolars i estudiants de tot Catalunya. Fa molt de goig veure’ls al llarg de l’avinguda Maria Cristina i dins dels palaus firals.

Estudiants, mestres i famílies acudeixen al Saló conscients de la transcendència de triar uns estudis, una carrera, una activitat professional. Són decisions molt importants per a les quals s’ha de poder disposar de tot el ventall de l’oferta educativa: estudis, centres, sortides professionals, opcions formatives a través de la universitat, la formació professional, els idiomes, els màsters... Tot això els ho ofereix el Saló de l’Ensenyament, que compta amb la participació activa dels departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Aquesta edició del Saló també té molt en compte qüestions com: Quines professions deixaran d’existir i quines es crearan en els propers anys? Quina formació i quines competències hauran de tenir en el futur els estudiants d’avui? Quins són els reptes dels joves que es preparen per a la vida professional?

Són qüestions molt complexes, per a les quals cal tenir a l’abast el màxim d’eines, que el Saló de l’Ensenyament proporciona. En aquest sentit, cal destacar la nova iniciativa del Saló de l’Ocupació Juvenil, que impulsa l’Ajuntament de Barcelona, que vol donar resposta a una preocupació socialment compartida pel futur dels nostres nois i noies.

ESTEVE CAMPRUBÍ

Metge, especialista en medicina preventiva i salut pública. Pare d'una noia de 17 anys

Una visita al Saló de l’Ensenyament és un viatge a la cultura i al coneixement en tots els aspectes. La possibilitat de veure en un matí o una tarda l’oferta acadèmica de les universitats catalanes és impactant.

Fa uns anys triar estudis no era una tasca fàcil, però avui dia és d’allò més complexa. Per això és un encert que es faci aquest Saló a Barcelona, tot en un mateix espai, amb informació sobre les matèries que es poden estudiar i els llocs on fer-ho, amb persones que t’expliquen la seva experiència acadèmica, els seus problemes, les seves il·lusions i també les sortides professionals que han trobat. L’atenció als visitants és magnífica, a pesar de l’aglomeració que acostuma a produir-se.

Vaig visitar el Saló l’any passat. Era un diumenge al matí i molta, molta gent hi feia voltes, recollia papers, dossiers, bosses... Cap al final del matí, en un espai del Saló vam poder assistir a una explicació que feia l’empresa Educaweb sobre com explorar l’enorme diversitat d’estudis, com avaluar les característiques personals, les aptituds, els valors de cadascú i les sortides professionals. Va ser una bona cloenda a la visita, que crec que va ajudar uns pares força desorientats i aclaparats per l’oferta a saber com enfocar la qüestió de la tria que fan els fills dels estudis i fins i tot com parlar-ne amb ells. El Saló de l’Ensenyament no sols ajuda i orienta els joves sinó que també ajuda els pares, que prou falta que ens fa.

DOLORS CASTRO, DANIEL ARENAS i DOLORS PRATS

Coordinadora pedagògica, tutor de 4t d'ESO i tutora de 4t d'ESO a l'Institut La Jonquera

Des de l’Institut de la Jonquera (Alt Empordà) valorem molt positivament el fet d’anar al Saló de l’Ensenyament de Barcelona amb els nostres alumnes. Si bé és cert que la distància és un hàndicap important per a l’organització del nostre centre i per a les famílies -també ho és la despesa d’autobús-, el fet que hi hagi gran quantitat d’estands de moltes universitats diferents i d’instituts i entitats formatives que ofereixen cicles de diferent grau fa que sigui molt útil per als nostres alumnes, ja que poden informar-se, en un sol dia i en un únic espai, de les múltiples i diverses opcions que hi ha al seu abast per continuar la seva formació acadèmica.

A l’edició d’enguany hi anirem amb estudiants de dos cursos diferents. Amb els alumnes de 4t d’ESO, per tal que es comencin a informar d’aquelles carreres universitàries que més els puguin cridar l’atenció o per tal que puguin decidir amb un mínim criteri quina modalitat de batxillerat voldran cursar el curs vinent, més enllà de només decidir-ho d’acord amb les assignatures optatives que els agraden més o hi tenen més facilitat. En el cas que aquests alumnes de 4t d’ESO vulguin continuar els seus estudis amb un cicle, també podran fer-se una idea de les possibilitats existents; els solen interessar els que es fan a la província de Girona, per un tema, molt lògic, de proximitat i economia familiar.

Amb els alumnes de batxillerat (que ja hi van anar quan van fer 4t d’ESO) hi anem per tal que puguin acabar de solucionar els seus dubtes als estands de les diferents ofertes universitàries, i decidir finalment a quines carreres i a quines universitats es voldran preinscriure.

Pel que fa als aspectes negatius, pensem que n’hi ha un de molt evident, causat per l’alt volum de visitants però sobretot pel fet que molts estands posen música o s’hi parla a través de micròfons. Això fa que els sorolls es barregin i acabis no entenent massa res. Si assisteixes a xerrades d’orientació a prop dels estands més “sorollosos” no acabes sentint res de l’explicació, encara que les orientadores i orientadors portin el seu propi sistema de micròfon i altaveus. I en els pitjors dels casos, per demanar informació en uns quants estands, has de parlar a crits.

CARLES DUARTE

Director general de la Institució Cultural del CIC

Un dels grans reptes que tothom ha d’afrontar a l’hora de construir el propi projecte de vida és la tria de l’opció educativa que ens ha de permetre estar en les millors condicions de reeixir-hi. Aquest camí, el comencem a la família i amb decisions que els pares prenen després d’informar-se, però aviat, des de les escoles, mestres i professors assumeixen una responsabilitat rellevant amb la seva labor d’orientació adreçada als alumnes i a les seves famílies sobre els millors escenaris de futur que es poden dibuixar davant seu en funció dels interessos, les expectatives i les capacitats de cadascú. Hi ha, però, uns moments on els passos que es fan incideixen d’una manera determinant en la trajectòria dels estudiants i és útil poder eixamplar la perspectiva des de la qual ens inclinem per una formació o una altra. És en aquest context on el Saló de l’Ensenyament ofereix una oportunitat excepcional de conèixer de prop les característiques ben diverses de les nombroses propostes educatives entre les quals podem seleccionar. Sovint tendim a pressuposar itineraris clàssics i recurrents com els més apropiats, però el Saló de l’Ensenyament, a més de permetre’ns obtenir una visió de conjunt de l’estructuració del sistema educatiu, ens obre una infinitat de finestres que sovint ignoràvem prèviament o que imaginàvem de possibilitats molt més limitades. Aquest és el cas que es produeix de vegades quan ens referim a la formació professional, que es descarta per desconeixement del gran ventall de branques existent i de les potencialitats tan interessants, des de l’esport fins al disseny, passant per la restauració o el món de les tecnologies, que ens planteja. L’experiència ens demostra que, gràcies a les hores destinades a passejar-se sense presses pels diversos estands del Saló de l’Ensenyament, molts joves i adolescents han descobert ofertes educatives que han acabat convertint-se en la plataforma que necessitaven per avançar en la realització dels seus somnis professionals.

MARTA SABADELL I VILARDAGA

Psicòloga i orientadora acadèmica i professional d'Educaweb i DEP Institut



Dubtar és un dels principals verbs que utilitzem en el moment de prendre una decisió. Els joves que es troben en el moment de triar el seu futur professional dubten i, sí, dubtar forma part del procés. En aquest sentit, doncs, cal donar espai i temps al dubte i, per tant, entendre que és necessari per avançar, explorar, descobrir i assolir coneixements que els permetran prendre una decisió més fonamentada.

Des d’Educaweb i DEP Institut, com a experts en orientació acadèmica i professional, treballem especialment per acompanyar l’alumnat en la tria d’uns estudis i una professió. Cal que tinguin en compte diferents elements per poder fer una tria segura, serena, no improvisada i que respongui als seus interessos. Així, l’autoconeixement -conèixer les pròpies habilitats i competències, la personalitat, els valors ocupacionals i els interessos-, l’exploració de l’oferta formativa i el descobriment del mercat de treball són els tres eixos vertebradors d’aquest procés complex però a la vegada il·lusionant.

El Saló de l’Ensenyament ofereix als joves la possibilitat d’explorar tots els itineraris formatius possibles. És un saló obert que potencia l’orientació acadèmica i professional. A més, presenta un conjunt de serveis de qualitat als visitants que afavoreixen el desenvolupament de l’autonomia dels joves en la presa de decisions i estimulen competències com la iniciativa, la flexibilitat i gestió dels canvis, la comunicació o el pensament crític, entre d’altres.

Orientar al Saló de l’Ensenyament és una gran oportunitat com a professionals, ja que ens permet acompanyar els joves en aquest procés de decisió i conèixer realitats molt diferents d’una forma intensiva, amb un gran volum de persones. És un repte que ens posa a prova de forma contínua i que ens obliga a estar en constant formació i actualització per poder donar resposta a totes les inquietuds, preocupacions i dubtes que els joves ens plantegen.

FÀTIMA VILÀ

Directora de FX Animation 3D & Film School

FX Animation 3D & Film School participa enguany al Saló de l’Ensenyament, una fira que arriba a la desena edició. Amb aquest motiu oferim precisament deu beques destinades a dones que vulguin cursar màsters de Cinema i de 3D (Direcció de Cinema, Direcció de Fotografia, Efectes Visuals VFX, Videojocs i Animació de Personatges).

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar l’accés de més dones a les carreres cinematogràfiques i, en especial, a les més tècniques, com Efectes Visuals (VFX) o CGI (imatges generades per ordinador). El 100% dels alumnes d’aquesta última carrera són homes; a Videojocs només hi ha un 13% d’alumnes noies, i a VFX i Animació de Personatges, un 18%. Cal remarcar que un 78% dels alumnes de la nostra escola -tant de les carreres més tècniques com de les de cinema- són homes, davant del 22% de dones. Són percentatges equiparables als de la representativitat de les dones a la indústria del cinema.

Segons les últimes dades de l’Associació de Dones Cineastes (CIMA), només el 26% de les dones van tenir càrrecs de responsabilitat en els 154 llargmetratges presentats als Goya de l’any 2016. Tan sols un 16% van ser dirigits per dones, un percentatge encara més baix quan parlem de VFX (3%) o de fotografia (2%).

Les beques que atorgarà FX Animation 3D & Film School en el marc del Saló de l’Ensenyament es concentren en dues modalitats: Dones que donen joc (videojocs) i Dones de cine (cinema, foto, VFX i animació de personatges). Tenen un import global de fins a 50.000 €. Són, sens dubte, una bona eina per fomentar el paper de la dona al cinema.

DOCTORA VIRGINIA LUZÓN

Vicerectora de Comunicació i Promoció de la Universitat Autònoma de Barcelona

El principal actiu del Saló de l’Ensenyament és que permet conèixer de primera mà l’oferta formativa de grau de les universitats catalanes. A la Universitat Autònoma de Barcelona en som molt conscients i, per això, qui s’acosti al nostre estand, hi trobarà un equip de més de 50 persones format per professors de la UAB i estudiants que ja estan cursant els nostres graus.

Any rere any, aquesta és la nostra fórmula: ensenyar de primera mà els graus que es poden estudiar a la nostra universitat a través dels professors i dels estudiants d’aquestes titulacions.

A més, això els permet conèixer no només l’oferta formativa, sinó també l’experiència d’estudiar al campus de la UAB, més de 260 hectàrees que conformen una autèntica ciutat del coneixement. Totes les facultats i escoles comparteixen un únic campus amb grans espais verds i una àmplia oferta de serveis: biblioteques obertes les 24 hores, un servei d’ocupabilitat, instal·lacions esportives, una escola d’idiomes, bars i cafeteries, teatre i cinema, múltiples comerços i una vila universitària.

La UAB arriba a aquest Saló de l’Ensenyament en plena celebració d’un aniversari molt especial. Enguany celebrem els primers 50 anys de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després d’aquest mig segle de recorregut, hem esdevingut una institució capdavantera en els principals rànquings universitaris i volem que els estudiants que ens visitaran al Saló ens ajudin a fer camí més enllà. Per respondre als reptes de futur, aquest anys presentarem, a més, 10 graus nous.

Com a anècdota, als docents ens passa sovint que, quan estem acostumats a visitar els col·legis dels nostres fills per fer tutories de primària, ESO o batxillerat, ens veiem fent el paper invers al Saló de l’Ensenyament. L’any passat, jo mateixa em vaig trobar a l’estand de la UAB amb la tutora que havia tingut la meva filla a primària i, aquest cop, em va tocar a mi fer la tutoria. Aquest és el principal valor de l’estand de la UAB: un espai de trobada amb els professors i els estudiants que coneixeràs quan facis el pas d’accedir a la universitat.

VANESA MUÑOZ

Mestra de Primària i especialista d'anglès

Visitar el Saló de l’Ensenyament és totalment recomanable per als estudiants que estan a punt de decidir quin serà el seu futur professional. En un moment o altre, tots hem hagut de decidir a què dedicar-nos. Probablement aquesta ha sigut una de les decisions més importants que hem pres al llarg de la nostra vida; a molts ens ha fet perdre hores de son fins que, una mica a cegues, tot s’ha de dir, t’aventures a fer allò que creus que més t’agradarà, que et farà feliç o simplement que et permetrà pagar les factures...

És en aquest moment que necessitem conèixer totes les possibilitats que ens ofereix el món laboral i els ensenyaments que ens portaran al nostre objectiu, i penso que el Saló de l’Ensenyament és el lloc idoni per conèixer aquest ventall tan increïblement ampli.

Quan vaig visitar per primera vegada aquesta mostra recordo recórrer tots els estands que hi havia relacionats amb la branca d’estudis que havia triat, les mítiques “lletres pures”. Vaig parlar amb tothom que exposava i vaig agafar tants fullets com vaig poder. Visitar el Saló em va permetre no només plantejar-me opcions que fins a aquell moment no m’havien passat pel cap sinó també conèixer alternatives d’estudis a altres universitats de fora de Catalunya, de les quals fins i tot t’informaven dels allotjaments per a estudiants.

Pocs anys després, ja com a docent, hi vaig tornar i vaig descobrir un altre Saló de l’Ensenyament. Vaig conèixer editorials i materials educatius dels quals no havia sentit a parlar abans. Aquella segona visita em va servir per establir diferents contactes amb professionals del món editorial.

ASSUMPTA RIVERA

Cap del servei d'Atenció a l'Estudiant de la Universitat de Barcelona

El Saló de l’Ensenyament és un referent anual per als joves, les famílies i els professionals de l’educació i l’orientació, així com un aparador imprescindible per donar a conèixer de primera mà l’oferta existent i les novetats de formació i difusió del coneixement. Aplega els principals organismes, institucions, entitats i empreses del sector de l’educació.

Qui accedeix al Saló podrà trobar tot allò que li permetrà dissenyar el seu itinerari curricular tant pel que fa a estudis reglats com a formació específica. Podrà rebre informació i assessorament personalitzat en l’elecció dels estudis més adequats al seu perfil acadèmic i a les seves motivacions, i en la tria del centre que s’ajusti més a les seves necessitats i prioritats.

Els principals actius del Saló són que reuneix en un únic espai tota l’oferta formativa actual, que informa sobre les característiques dels centres públics i privats, que dona a conèixer els diferents ensenyaments, el seu cost, la seva diversitat, les sortides professionals, les beques, les subvencions… i que ofereix informació i assessorament personalitzat per ajudar en l’elecció dels estudis i del centre. L’objectiu és que l’estudiant marxi del Saló amb les idees més clares.

Dins de la gran varietat de propostes, voldria destacar de manera especial l’EspaiCiència, un espai molt atractiu en el qual la UB participa amb un estand, que té el títol La UB Divulga, on es duran a terme activitats que convidaran el visitant a l’experimentació.