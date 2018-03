Un ‘escape room’ per escollir itinerari formatiu i laboral

La innovació és un dels elements distintius de Barcelona. No només perquè en aquesta ciutat s’hi innova constantment, sinó també perquè no paren d’incorporar-s’hi iniciatives innovadores de fora. Iniciatives d’àmbits diversos, també del lleure. D’un temps ençà han obert uns quants escape room a la capital catalana. I aquesta setmana n’obrirà una altra, concretament al Saló de l’Ensenyament, tot i que serà de caràcter efímer, i funcionarà només durant l’esdeveniment.

L’ escape room del Saló de l’Ensenyament és una de les novetats del certamen d’aquest any. Es tracta d’una iniciativa de DEP Institut (Institut d’Estudis i Professions), empresa fundada per Montserrat Oliveras i Enric Renau, que compta amb l’àrea de recerca social aplicada i l’àrea de projectes educatius i orientació. DEP Institut ha pensat que aquest joc d’origen japonès que obliga un grup tancat en una habitació a resoldre un munt d’enigmes per poder sortir-ne abans que acabi un temps determinat, seria molt adequat per al Saló de l’Ensenyament, perquè els alumnes puguin practicar com resoldre la dificultat d’escollir itinerari formatiu i professional, tenint en compte els principals elements que “hi entren en joc”.

Triar estudis i professió és una decisió que a la vida real quasi ningú ha resolt, esclar, en trenta minuts, que és el temps establert a l’ escape room del Saló de l’Ensenyament. Però és una manera lúdica de reflexionar-hi en equip.

“L’ escape room és molt més que un joc. Es tracta d’una activitat vivencial, dinàmica, participativa, d’investigació, d’observació, de reflexió i d’anàlisi, que ens ha semblat molt adequada per incorporar-la al Saló de l’Ensenyament”, assegura Cristina Caldas, orientadora professional de DEP Institut i Educaweb.

L’ escape room del Saló de l’Ensenyament, batejada com El repte de decidir, està pensada per a grups participants reduïts (de 5 alumnes). Cada grup haurà de desxifrar diferents enigmes per poder sortir de la sala abans que s’esgoti el temps.

CARACTERÍSTIQUES DE L’’ESCAPE ROOM’ ‘EL REPTE DE DECIDIR’

*El grup participant serà reduït, de 5 alumnes.

*Cada grup disposarà de 30 minuts per desxifrar diferents enigmes per poder sortir de la sala abans que s’esgoti el temps.

*L’’escape room’ constarà d’ un total de 3 sales.

ENIGMES BASATS EN L’AUTOCONEIXEMENT, L’OFERTA FORMATIVA I EL MERCAT DE TREBALL

L’autoconeixement

Els participants hauran de resoldre un seguit d’enigmes i preguntes relacionades amb l’autoconeixement. Aquest serà el punt de partida del seu repte. I és que conèixer les pròpies habilitats, competències, personalitat, valors i interessos és essencial per poder decidir bé què volem estudiar i de què volem treballar.

T’agrada el mar o la muntanya? Saps anar amb bicicleta? Destaques en dibuix? Saps treballar en equip? Ets una persona observadora? Tens memòria?...

Conèixer-se és essencial per poder triar i començar aquesta aventura.

L’oferta formativa

El segon bloc d’enigmes de l’ escape room girarà al voltant de l’oferta formativa (sistema educatiu, itineraris de formació i estudis existents).

Com accedir a uns estudis? Quina titulació obtindré? Puc aconseguir una beca per estudiar? Tot els itineraris són possibles? Tinc un pla B? I un pla C?

El participant haurà de trobar el seu itinerari, el millor per a ell.

El mercat de treball

Per últim, l’apartat final per poder sortir de l’habitació estarà centrat en el mercat de treball. Els participants que vulguin sortir a temps de l’habitació hauran de conèixer bé les diferents professions que hi ha avui dia, les tradicionals i les que s’han creat fa poc, i saber quines tasques realitzen.

Quina feina ha de fer un gestor de continguts? Quins valors ocupacionals té un xef? Quines competències cal posar en joc per treballar com a directora de coneixement? Amb quins altres professionals treballa un tècnic de laboratori?

L’exploració del món de les professions és clau per construir el propi projecte de vida i professional.