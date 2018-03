“El Saló va néixer per la necessitat de centralitzar en un únic espai tota l’oferta formativa de Catalunya”

Vostè es jubila com a directora del Saló de l’Ensenyament. És moment de fer balanç, de posar de manifest allò que ha funcionat i allò que no tant… Quins entrebancs -que hagin pogut superar- han tingut per organitzar un gran esdeveniment com aquest?

La veritat és que, mirat amb els anys, hem tingut pocs entrebancs. El Saló de l’Ensenyament és un saló força amable de fer, molt agraït per a l’organització i també per als visitants i familiars que hi acudeixen amb una il·lusió immensa per l’etapa que estan a punt de començar i això és d’agrair. Segurament la major dificultat és fer la distribució dels espais de tots els sectors representants. Sempre és complicat encaixar-ho tot i que tothom estigui content, però vaja, entrebancs ben pocs.

Hi ha estat vinculada des dels seus inicis, al Saló de l’Ensenyament?

Des que l’organitza Fira de Barcelona, sí. El Saló de l’Ensenyament neix l’any 1990 de la mà del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’any 1997 canvia de mans i Fira de Barcelona passa a organitzar-lo, i és llavors quan jo n’assumeixo la direcció. Tot i que els responsables han canviat, la ubicació sempre ha estat la mateixa. En les 29 edicions que portem el Saló de l’Ensenyament sempre s’ha fet al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Com va néixer la idea de fer un Saló de l’Ensenyament?

Com deia abans, la idea neix del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. De la necessitat de centralitzar en un únic espai tota l’oferta formativa de Catalunya per tal que els estudiants i familiars puguin informar-se de manera àgil i còmoda.

A qui s’adreça especialment el Saló de l’Ensenyament?

El Saló va adreçat als joves estudiants d’ESO, Batxillerat i universitaris que busquen escollir el seu itinerari acadèmic.

Quin perfil té el visitant?

Són nois i noies d’entre 14 i 18 anys, eminentment, i en molts casos, acompanyats pels seus familiars. També cal destacar que el dimecres, dijous i divendres acudeixen al Saló molts professors que fan la visita conjuntament amb els seus alumnes. Al cap de setmana, ja són només famílies.

Venen visitants de tot Catalunya? I de la resta de l’estat espanyol?

En efecte, el Saló de l’Ensenyament és un saló eminentment català, i qui hi ve és gent d’arreu de Catalunya, especialment de la demarcació de Barcelona i en menor mesura de Girona, Tarragona i Lleida. Atès que els centres educatius catalans són d’altíssima qualitat, un saló que els reculli és un gran reclam també per a altres comunitats autònomes, sobretot les més properes. En aquest sentit, també rebem visitants procedents de les Illes Balears, del País Valencià i de l’Aragó. També d’Andorra.

De quina oferta disposa el Saló d’enguany que sigui específica per als docents?

En aquesta edició es tornen a organitzar les càpsules Update, que ofereixen orientació tant al professorat com a altres professionals del sector. Seran sessions sobre l’acompanyament dels estudiants en el procés orientador, recursos i eines per a l’orientació, o sobre la mobilitat internacional. En aquest sentit, però, enguany també estrenem un telèfon d’atenció per resoldre dubtes vinculats a la realització, inscripció o gestió de les activitats del Saló.

A banda del Saló de l’Ensenyament, vostè també és la directora del Festival de la Infància.

Efectivament, tot i que cal dir que enguany el saló s’ha transformat i s’ha convertit en La Ciutat dels Somnis. Precisament el nou Saló de la Infància, La Ciutat dels Somnis, ha fet una clara aposta per ser un espai en què els infants coneguin els oficis. Es tracta d’una reorientació que ha estat ben rebuda, i no deixa de ser una eina més per ajudar els infants perquè comencin a pensar a què es volen dedicar professionalment quan siguin grans, o si més no a conèixer l’àmplia oferta professional que hi ha. D’alguna manera, el Saló de la Infància és el Saló de l’Ensenyament dels petits.

Quina valoració fa de la primera edició del nou Saló de la Infància?

En fem una valoració molt positiva. De fet, vam superar les nostres expectatives. Prevèiem 20.000 visitants i finalment en vam rebre 25.000 en els quatre dies de Saló, cosa que constata la bona rebuda que ha tingut el canvi de format, més orientat a apropar als més petits el món de les professions a través del joc. Aquesta resposta positiva del públic ens anima a seguir treballant en aquesta línia i a continuar evolucionant en aquest format de cara a la propera edició.

Tornem a la docència. Quines novetats trobarà el visitant al Saló de l’Ensenyament del 2018?

La principal novetat que presentem enguany és el canvi d’espai, ja que enguany el Saló de l’Ensenyament ocuparà els palaus 1 i 2 del recinte de Montjuïc així com la Plaça de l’Univers. Futura, per la seva banda, es manté al Palau 5. A nivell de contingut, en destaca la presència d’una trentena d’universitats xineses, i a nivell de serveis d’orientació, una escape room, on els alumnes treballaran el procés de presa de decisions a través de l’autoconeixement, l’oferta formativa i el mercat laboral. Enguany també estrenem un telèfon d’atenció a l’estudiant i al professorat, així com sessions de formació de personal de suport. També, en el marc de la Setmana del Formació i el Treball, en la present edició completem l’oferta amb un nou certamen, el Saló de l’Ocupació Juvenil, que ha estat propiciat tant per Barcelona Activa com per l’Ajuntament de Barcelona.

Queda clar que cada cop hi té més protagonisme l’orientació acadèmica i professional.

Efectivament, apostem decididament per l’orientació perquè creiem que és un element clau per ajudar els estudiants a prendre una decisió ben fonamentada, donada la gran quantitat d’oferta que té el Saló. Cal dir que els serveis d’orientació estan coordinats per psicòlegs i psicopedagogs que fan un acompanyament absolutament professional als estudiants. Entre les diverses opcions que oferim destaquen les xerrades informatives, els serveis d’atenció personalitzada, les visites guiades al Saló o els itineraris recomanats, entre d’altres.

En la seva nova etapa, continuarà vinculada al Saló de l’Ensenyament, a la Fira, al món de l’educació?

Seguiré de ben a prop la Fira. M’hi he passat mitja vida i sento una gran estima per aquesta institució i el seu personal, i també, esclar, pel sector educatiu. No obstant això, ara m’ho miraré tot des de la distància.

En quins aspectes essencials creu que ha canviat el món professional en els anys en què vostè ha estat directora del Saló?

Crec que en aquests anys l’estudiant ha pres consciència que una major formació dona majors possibilitats laborals. Un exemple d’això són els idiomes que s’estan posant molt en valor com a element formatiu indispensable. Un altre canvi ha estat la Formació Professional, que s’ha adaptat als nous temps i s’ha equiparat gairebé, en termes de prestigi social, als graus. I pel que fa a l’ocupabilitat fins i tot ja la supera. Ara bé, el principal canvi està arribant els últims anys amb la digitalització, que està canviant tant la manera d’ensenyar com l’oferta formativa i també el món professional que reclama i exigeix formació digital en tots els sectors.