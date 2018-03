UVic-UCC, quaranta anys formant mestres

Aquest curs fa 40 anys que la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) de la UVic-UCC va començar a formar mestres i, per tant, els educadors del futur. La creixent demanda i inquietuds socials van propiciar la creació, ara fa quatre dècades, de l’Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes de Vic.

L’any 1997, amb el reconeixement de la Universitat de Vic per part del Parlament de Catalunya, el centre es va convertir en Facultat d’Educació i posteriorment en Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, com se la coneix avui. Per les seves aules s’hi han graduat unes 5.000 persones, gràcies a la tasca ingent que han dut a terme 250 professors. Actualment la Facultat compta amb 1.570 estudiants matriculats en set graus, que suposen un 36% del total d’estudiants de la UVic. La Facultat imparteix els graus de Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, doble grau en Mestre d’Educació Infantil i Primària amb menció d’anglès; Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport; Educació Social i Psicologia. També ofereix Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, juntament amb la UOC, a més de set màsters oficials.

Mestres del futur

Al llarg dels 40 anys, la formació dels mestres s’ha anat adaptant a les noves realitats i necessitats. Un exemple és el programa en Mentoratge i Identitat Docent (MID), que aquest curs ha aplicat la FETCH i que proposa a tots els estudiants de primer curs dels graus de Mestre que facin una estada d’un matí setmanal durant tot el curs en una de les 11 escoles de la ciutat de Vic. Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, permet a l’estudiant establir un primer contacte amb l’escola i l’aula i conèixer-la des de l’inici del grau; aprendre amb l’acompanyament d’un mestre tot donant suport en les tasques quotidianes de l’aula; posar en pràctica els coneixements apresos a la Universitat i aproximar-se al funcionament de l’escola fent una immersió en la vida escolar. Aquesta estructura en alternança permet que hi hagi una reflexió constant des de les aules de la Universitat en relació a la realitat escolar.

El programa inclou també la realització de sis seminaris de formació sobre la construcció de la identitat docent per a professors de la Universitat i mestres de les escoles per definir conjuntament com millorar l’acompanyament dels futurs mestres i el seu perfil professional. El programa, inspirat en les pràctiques universitàries que es realitzen en els graus de Mestre de les universitats del nord d’Europa, permet compartir l’expertesa acadèmica de la Facultat amb els centres, i saber alhora què esperen les escoles dels futurs mestres, tot reconeixent el paper dels centres en la formació inicial dels mestres.

ENSENYAR ANGLÈS O ENSENYAR EN ANGLÈS

Aquest juny es graduaran a la UVic-UCC els primers estudiants del doble grau de mestre en educació infantil i educació primària preparats per fer tant classes d’anglès com classes en llengua anglesa. És una titulació pionera, en la qual tots els estudiants han rebut la meitat dels crèdits en llengua anglesa, han fet pràctiques a l’estranger i han defensat dos treballs de final de grau.

Aquest esforç els converteix en uns professionals polivalents que responen a les necessitats pedagògiques dels centres educatius. Seran especialistes en Educació Infantil, Primària, Mestre de llengua anglesa a Infantil i Primària i Mestre especialitzat en AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).