La Xina vol captar talent a Futura

La 16a edició del Saló Futura, el certamen de màsters i postgraus organitzat per Fira de Barcelona, que se celebrarà el 22 i 23 de març al Palau 5 del recinte de Montjuïc, comptarà per primera vegada amb la presència de 17 universitats procedents de la Xina sota el paraigua del Centre de Servei Xinès per a l’Intercanvi Acadèmic, que es dedica a oferir serveis professionals per a intercanvis acadèmics.

Les universitats xineses arriben a Futura amb la intenció de captar talent i aconseguir que els estudiants catalans valorin la possibilitat de seguir formant-se al país asiàtic. Destaca la presència de la Universitat de Pequín, una de les més importants del país, amb més de 120 anys d’història i una de les millors a nivell continental en estudis tecnològics, i també la Universitat de Tsinghua, que destaca per ser un dels centres més punters a nivell mundial en temes relacionats amb l’enginyeria.

L’objectiu d’aquestes universitats xineses, segons l’enumeració que en fa Joan Ramon Castelló, cofundador d’Emagister, podria ser triple:

1.- Enriquir l’experiència i coneixements dels alumnes xinesos a través de la convivència amb persones d’altres països.

2.- Intentar no perdre talent i captar-ne de nou.

3.- Aconseguir un lloc rellevant en els rànquings de les universitats més prestigioses del món -fet que s’aconsegueix a partir del nombre d’alumnes estrangers a les seves aules-.

“Per tant -afegeix Castelló- necessiten créixer, i molt, en aquest àmbit”.

Xina-Catalunya

L’atracció de la Xina per Catalunya va en augment. De fet, els estudiants asiàtics cada vegada se senten més atrets per les universitats catalanes, com demostren les dades disponibles dels darrers cinc anys: el nombre de matriculats de nacionalitat asiàtica a universitats de Catalunya ha augmentat un 62% del curs 2012-2013 al curs 2016-2017, passant de 2.325 estudiants asiàtics matriculats a 3.776.

Aquest increment de matrícula es dona tant en cicles i graus com en màsters i programes de doctorat. L’augment més significatiu és el dels estudiants asiàtics de graus i cicles: han augmentat un 80% i han passat de 685 a 1.237 matriculats. En el cas dels màsters, l’increment és d’un 47% (de 996 a 1.471), i en el dels doctorats, d’un 65% (de 644 a 1.068). Per àrees i nacionalitats, els alumnes més nombrosos provenen d’Àsia Oriental, concretament de la Xina (majoritàriament), el Pakistan i l’Índia.

Internacionalització acadèmica

De fet, enguany els màsters, intercanvis i pràctiques internacionals seran una de les novetats més rellevants que presentaran les principals universitats i escoles de negoci de casa nostra. La internacionalització d’aquests estudis és una tendència cada vegada més estesa i això es veurà reflectit a Futura, que comptarà amb més de 70 expositors, entre universitats públiques i privades, escoles de negoci i centres de formació. Són un 20% més que en l’edició de l’any passat, i presentaran l’oferta de màsters i cursos de postgraus que s’hi poden estudiar, així com les novetats a les quals podran optar els alumnes a partir del curs vinent.

En aquest sentit, seguint la tendència de l’edició passada, els màsters i postgraus de les universitats catalanes impartits en llengües estrangeres van guanyant terreny i enguany suposen el 54% de les noves titulacions que es presentaran a Futura. Dels tretze nous màsters que presenten les quatre principals universitats catalanes (UPF, URV, UPC i UAB), set són exclusivament en anglès, fet que demostra la creixent internacionalització del sistema universitari català.

Aquesta tendència a l’alça es posa de manifest amb el nombre d’estudiants estrangers que venen a cursar un màster a les universitats catalanes. Segons dades de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, un 35% dels estudiants de màster de les universitats públiques de Catalunya són internacionals, i un 36% dels de doctorat.

Novetats

Pel que fa a les novetats, la UPF presenta el curs vinent el Master’s Degree in Translation among Global Languages: Chinese-Spanish (Màster Universitari en Traducció en Llengües Globals: Xinès-Espanyol), impartit parcialment en castellà, anglès i xinès-castellà, castellà-xinès i anglès-castellà. La UAB presenta quatre nous màsters dels quals dos són en anglès: Master’s Degree in Advanced English Studies (Màster Oficial en Estudis Anglesos Avançats) i Research Master in International Studies (Màster Oficial en Recerca en Estudis Internacionals).

Pel que fa a la UPC, dels cinc nous màsters universitaris, tres són impartits íntegrament en anglès: el Master’s Degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering (Màster Universitari en Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora); el Master’s Degree in Advanced Telecommunication Technologies (Màster Universitari en Tecnologies Avançades de Telecomunicació) i el Master’s Degree in Engineering Physics (Màster Universitari en Física per a l’Enginyeria). I finalment, la URV oferirà el curs vinent tres nous màsters, un dels quals impartit totalment en anglès, el Master’s Degree in Energy Conversion Systems and Technologies (Màster Universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d’Energia).

Noves beques ICEX

Una altra novetat del Saló Futura 2019 serà la presència d’ICEX, entitat pública empresarial d’àmbit estatal que promou la internacionalització de les empreses espanyoles i la promoció de la inversió estrangera. A Futura, ICEX donarà a conèixer el programa de beques d’internacionalització i buscarà augmentar el nombre de candidats provinents de Catalunya: “Hem identificat una demanda molt alta d’empreses a Catalunya, amb necessitat de comptar amb jove professionals ben preparats, de perfils tecnològics amb formació comercial internacional, a les quals els podria ser de gran utilitat poder comptar amb futurs becaris propers a les seus de les seves empreses”, explica el director executiu de Formació d’ICEX, Antonio García.

ICEX oferirà a Futura 285 beques, amb una estada en pràctiques de dos anys i una dotació bruta que oscil·la entre els 19 mil i els 48 mil euros segons la destinació.