En marxa la segona edició del programa Aquí STEAM UPC per atreure talent femení

Aquí STEAM UPC és el programa de la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech per atreure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria entre noies de 9 a 14 anys. La iniciativa (es pot consultar a la web aquisteam.upc.edu), que va arrencar el curs 2019-2020, se suma a diferents estratègies per aprofitar el talent de les dones i corregir els biaixos de gènere en el marc del III Pla d’Igualtat de Gènere de la UPC. Encara ara es compta amb una baixa presència femenina a les àrees STEAM -per les sigles en anglès de ciències, tecnologia, enginyeria, arts, incloent-hi arquitectura, urbanisme i edificació, i matemàtiques-, tant pel que fa al nombre d’estudiants com en l’àmbit professional, el que suposa una pèrdua de talent. Amb aquest programa, la UPC té la voluntat de trencar estereotips i rols de gènere establerts en la societat i associats a les professions STEAM, fer atractius i visibles nous referents femenins, apoderar les noies, fomentar vocacions, explicar la professió de l’enginyeria, l’arquitectura, la ciència i la tecnologia, i explicar la seva aplicabilitat, adreçant les activitats del programa a les noies. El curs passat hi van participar 27 escoles de primària (de 4t a 6è) i instituts públics (1r i 2n d’ESO) d’arreu de Catalunya que volien desenvolupar un pla d’acció per incorporar accions STEAM a primària i l’ESO, amb l’objectiu de demostrar que les capacitats professionals no estan vinculades al gènere.

540x262 La professora Esther Real conduint un taller de construcció de ponts amb llaminadures a l’Escola Puig d’Agulles de Corbera de Llobregat / UPC La professora Esther Real conduint un taller de construcció de ponts amb llaminadures a l’Escola Puig d’Agulles de Corbera de Llobregat / UPC

El projecte inclou un programa de formació per al professorat dels centres educatius, orientat a introduir la perspectiva de gènere a l’acció educativa i que el professorat disposi d’eines i estratègies per trencar els estereotips de gènere a l’aula i promoure actituds no discriminatòries en el currículum acadèmic. Aquí STEAM UPC també inclou una sèrie d’activitats educatives -xerrades divulgatives, exposicions itinerants, tallers pràctics a l’aula, conferències amb investigadores de prestigi-, per aprofundir els coneixements treballats a l’escola i contribuir al foment de les vocacions cientificotecnològiques. El programa inclou l’organització de trobades, diàlegs pensats per crear comunitat i per compartir recursos, materials i projectes entre els centres educatius participants. En aquesta segona edició del programa s’hi afegeixen 27 nous centres educatius.

540x431 Alumnat de l’Escola Jaume Balmes, de Corbera de Llobregat, en el taller pràctic de la professora Sandra Bermejo / UPC Alumnat de l’Escola Jaume Balmes, de Corbera de Llobregat, en el taller pràctic de la professora Sandra Bermejo / UPC

Descobrint vocacions

Carla Gómez (22) és estudiant del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), de la UPC, i team leader de l’associació de robòtica PUCRA ( pucra.upc.edu), el millor equip europeu de la VEX Robotics Competition (2019). Assegura que sempre li havia cridat l’atenció la tecnologia, però que no va ser fins a l’ESO, quan va fer l’extraescolar de robòtica, que va descobrir el que realment li agrada: “Vull muntar i dirigir la meva pròpia empresa de robòtica, facilitar a la indústria l’accés als robots, i fomentar les vocacions cientificotecnològiques amb activitats de llarga durada”. Assegura que el millor perquè nens i nenes s’engresquin és anar més enllà d’experiències puntuals, per així poder entendre el que implica la tecnologia i el seu potencial. Diferents estudis evidencien que els estereotips i els rols de gènere arrelen entre els 9 i els 14 anys, que és el període idoni per donar a conèixer a les noies altres models professionals i referents que, fins ara, quedaven lluny de la seva àrea d’interès. L’experiència de la Carla fent tallers de robòtica a primària i secundària ho corrobora: “En general les noies mostren menys interès per la tecnologia a partir de 5è de primària”.

540x346 Taller a l’Escola Sant Joan de Berga, realitzat per la professora Dolors Grau / UPC Taller a l’Escola Sant Joan de Berga, realitzat per la professora Dolors Grau / UPC

Considera que l’Aquí STEAM UPC és necessari per acostar les professions STEAM a les noves generacions. “Cal explicar què vol dir ser enginyera: és imprescindible que les noies sàpiguen que existeix aquest món, que els recordem que la tecnologia i l’enginyeria no són cosa només de nois. Hem de motivar-les, animar-les a atrevir-s’hi, que no tinguin por ni es posin límits, i explicar bé què hi ha darrere de les carreres cientificotecnològiques: després ja descobriran quina és realment la seva vocació!”, proposa la futura enginyera.