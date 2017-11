Esport i integració social, reptes i entrebancs que cal superar

El Seminari Europeu Sport for Inclusion (SPIN) que s’ha celebrat aquesta setmana -del 15 al 17 de novembre- al Mercat Vell de Mollet del Vallès ha posat de manifest el paper que pot desenvolupar l’activitat física per a la integració social en el cas de les persones nouvingudes. En aquest context, un dels aspectes destacats del seminari ha sigut la presentació de les conclusions d’un estudi sobre l’esport i la inclusió social realitzat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. “La pràctica d’activitat física o l’esport en grup milloren el capital social individual de les persones. Això vol dir que eixamplen la xarxa de relacions. Les persones immigrants necessiten establir una xarxa de relacions que vagi més enllà del seu nucli més íntim, i la pràctica d’esport en equip hi ajuda”, assegura Maria Lourdes Rubio, professora del departament d’infermeria de la URV, investigadora de la Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la URV i responsable de l’estudi presentat.

L’estudi assenyala que aquesta trobada entre persones nouvingudes en un context de pràctica d’activitat física o esport i motivats per un desig de benestar i satisfacció -al marge de l’esport d’elit- convé que estigui liderada per persones que sàpiguen d’esport i també d’inclusió social perquè treure’n el màxim profit. “És molt important que les propostes siguin inclusives, és a dir, que puguin agradar molta gent molt diferent perquè és en aquesta trobada entre diferents que tindrà lloc la coneixença -i, per tant, quan es trencarà el prejudici- i s’establiran els lligams”, remarca Rubio.

Oportunitats i entrebancs

Més enllà de les opcions d’inclusió en l’esport, el treball de la URV també exposa quins són els entrebancs que troba el col·lectiu de nouvinguts per sumar-se a l’activitat física. “La por de no ser acceptat pel fet de ser diferent i perquè el discurs social al voltant de la immigració està ple de prejudicis i menysteniments. Els problemes econòmics i socials que posen impediments materials a la pràctica i, fins i tot, impediments més intangibles, com ara la manca d’implicació dels pares dels nens i nenes que es beneficiarien de l’esport. En el cas de les dones, les responsabilitats familiars i una família nuclear sense figures de suport que puguin ajudar en la cura dels més petits, és un element omnipresent en el nostre estudi i en tota la literatura. I finalment, els promotors han assenyalat que hi ha una discordança entre el discurs polític sobre l’esport de base com a estratègia d’inclusió i els recursos que s’hi dediquen”, apunta Rubio. En aquest sentit, la responsable de l’estudi també assenyala que per solucionar aquestes traves cal conscienciar tothom. “Incloure vol dir comptar amb tothom, reconèixer totes les coses bones que cadascú pot aportar i aplanar el camí perquè uns i altres, cadascú a la seva manera, facin aportacions a la convivència -diu Rubio-. Tanmateix convé ser conscient que la simple oportunitat de practicar esport no assegura que això es faci i, encara que se’n practiqui, no és segur que sigui inclusiu. Després d’aconseguir que les persones s’animin a fer esport, el veritable repte és fer-lo intercultural”.

UN SEMINARI PER A LA INTEGRACIÓ

Aquest seminari ha sigut el punt culminant del projecte SPIN, una proposta liderada pel Groupement Européen de Coopération Territoriale Pyrénées-Méditerranée (GECT-PM) i els Consells Esportius de Catalunya (UCEC), conjuntament amb la Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural al Mediterrani de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, el Comité Régional de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré Occitainne (CRUSEP-O) de França i la Unione Italiana Sport Per Tutti - Comitato Regionale Piemontese (UISP CR Piemontese) d’Itàlia.

Al llarg dels tres dies que s’ha celebrat el seminari, obert en especial a professionals i membres de les associacions sense afany de lucre que es dediquen a promocionar l’esport a les regions implicades, s’hi han celebrat diferents taules rodones per tractar aspectes concrets relacionats amb la integració. Així doncs, entre els temes plantejats, s’ha tractat la promoció de l’esport entre els infants i joves o entre els adults; s’han comparat els models esportius a Catalunya, les illes Balears, França o Itàlia, i s’han exposat diverses experiències d’inclusió. Les activitats celebrades han comptat amb la participació de professionals i experts en la matèria i representants de diferents institucions i entitats privades dedicades a les tasques de promoció esportiva.