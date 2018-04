La Graduació de Neu, una festa per cloure el programa Esport Blanc Escolar

El programa Esport Blanc Escolar, impulsat per la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i amb la col·laboració, entre d’altres, dels Consells Esportius de Catalunya, posa punt final a la 5a edició amb dues jornades de Graduació de Neu per als alumnes que han finalitzat aquesta original assignatura, amb protagonisme dels esports d’hivern, proposada a les escoles dels Pirineus catalans.

Aquesta clausura, centrada especialment en la pràctica de l’esquí alpí, l’esquí nòrdic i el surf de neu, es va realitzar la setmana passada repartida en dues jornades. La del dimarts 3 d’abril va reunir els alumnes de quart d’ESO de les escoles del Pirineu Oriental a l’estació de la Molina; en total, va aplegar uns 550 estudiants de les escoles del Ripollès, la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès i l’Alt Urgell.

Uns dies més tard, el divendres 6 d’abril, va tenir lloc la Graduació de la Neu per als alumnes del mateix curs del Pirineu Occidental. En aquest cas, va congregar 280 estudiants dels diferents centres de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà a l’estació de Baqueira Beret.

Estrena

“És el primer any que celebrem aquesta jornada de graduació. La intenció era la de posar en coneixement mutu els col·legis que participen al programa Esport Blanc Escolar i buscar la interrelació entre els infants de les diferents comarques, així com del mateix professorat que els acompanya perquè poguessin compartir experiències a final de curs. Va ser tot un esdeveniment, especialment per als nens i nenes dels Pallars que mai havien anat a Beret i van poder practicar l’esquí en una estació de les seves dimensions”, explica Josep Maria Roy, coordinador dels Consells Esportius del programa Esport Blanc Escolar.

Més lúdica que competitiva

La tria de les estacions es va fer tenint en compte el nombre elevat de participants que van congregar aquestes jornades de Graduació de Neu i perquè són les úniques que reuneixen les condicions per practicar-hi les tres modalitats d’esquí que formen part del programa Esport Blanc Escolar. Els participants van poder triar quina modalitat volien practicar durant la jornada però d’una manera igualitària. “Si en una classe hi havia trenta nens, deu havien de fer esquí de fons; deu, esquí alpí; i els altres deu, surf de neu. Ells mateixos van ser els que ho van escollir i es van repartir les opcions”, assegura Roy.

540x306 Un grup d'alumnes a punt per començar una sessió d'esquí de fons / CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA Un grup d'alumnes a punt per començar una sessió d'esquí de fons / CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA

La jornada de graduació va tenir un ambient lúdic més que competitiu, tal com remarca el coordinador: “Inicialment, es va preveure que tingués un caràcter més competitiu però com que el nivell assolit pels nens tampoc és molt elevat, se li va voler donar un caràcter més festiu sense donar tanta importància a la competició esportiva”.

L’arribada dels estudiants a les estacions va anar acompanyada d’un esmorzar, el lloguer del material -que era gratuït-, classes amb els tècnics de les escoles d’esquí que col·laboren amb els Consells Esportius i la celebració d’una cursa en cada modalitat perquè veiessin en què consistien aquestes proves esportives.

Balanç bo

“El programa ha funcionat molt bé al llarg d’aquestes cinc edicions. El professorat dels centres on s’ha implantat també ho afirma. Al cap de dos anys -el programa s’imparteix a tercer i quart de Secundària- potser els nens no arriben a ser uns grans esquiadors però coneixen què és una estació d’esquí, saben què és un forfait, com triar el material a l’hora de llogar-lo i aprenen a posar-se’l tot sols. El que veiem és que han evolucionat i que han assolit els fonaments bàsics de cada modalitat d’esquí”, afirma Roy.

540x436 La trobada del Pirineu Occidental es va fer a Baqueira Beret / CONSELL ESPORTIUS DE CATALUNYA La trobada del Pirineu Occidental es va fer a Baqueira Beret / CONSELL ESPORTIUS DE CATALUNYA

El coordinador dels Consells Esportius del programa Esport Blanc Escolar valora molt positivament la tasca educativa que es realitza en infants de nou anys, especialment si es té en compte que només al voltant d’un 30% d’aquests estudiants de centres dels Pirineus catalans van a esquiar habitualment amb les seves famílies, al marge de la proposta del programa. A més, la proposta també aporta una vessant integradora perquè els nens amb necessitats especials també poden participar-hi gràcies a la col·laboració dels tècnics i les vetlladores que els ho faciliten.