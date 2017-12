L’esport amateur es prepara per passar l’examen dels primers Jocs Esportius Populars de Catalunya

Els primers Jocs Esportius Populars de Catalunya seran una realitat al 2018. Ja s’ha iniciat el compte enrere perquè els dies 15, 16 i 17 de juny Tortosa i les subseus ebrenques escollides acullin aquest certamen que es convertirà en una prèvia a la celebració dels World Sports Games de l’any 2019, que també tindrà lloc a Tortosa i en diferents municipis de les Terres de l’Ebre. Per a l’ocasió, s’espera rebre al voltant de 4.600 esportistes d’arreu del país majors de 18 anys que serviran per posar de manifest que l’experiència esportiva i les vivències viscudes abans, durant i després dels Jocs han de prevaldre sempre per sobre els resultats obtinguts.

Participació oberta

Com que es tracta d’uns jocs esportius de caràcter amateur, tothom qui estigui interessat en prendre-hi part pot fer-ho efectuant la seva inscripció a partir del proper dilluns 8 de gener en els seus corresponents consells esportius comarcals. Ells seran els encarregats de facilitar la corresponent llicència per validar la seva participació a la competició. En cap cas, però, hi podran participar esportistes que hagin estat professionals o semiprofessionals o que, per altra banda, hagin concorregut en altres campionats a nivell europeu, mundial o en uns Jocs Olímpics.

Per comptar amb la major quantitat possible de participants amateurs d’aquests esports, s’establiran fases prèvies a les diferents demarcacions territorials: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i Terres de l’Ebre.

Les disciplines esportives que aglutinaran aquests primers jocs esportius seran el futbol caminant, el bàsquet, l’handbol, el voleibol, el 'mamanet' –una versió del 'catchball'–, el pàdel, el patinatge –en les modalitats de velocitat i de xous–, la gimnàstica, els ritmes i balls, la petanca, el tenis taula, les bitlles, l’atletisme i la natació. Algunes d’aquestes disciplines són més conegudes que altres, les quals precisament s’incorporen en aquests jocs esportius per tal d’eixamplar la base de practicants que tenen i per donar-les a conèixer al gran públic.

Tots aquests esports comptaran amb les categories masculina i femenina, així com amb tres categories segons les edats dels participants: la categoria A serà per a esportistes amateurs amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys, la B serà per a participants entre 31 i 45 anys, i la C aplegarà esportistes de 46 anys en endavant.

D’aquesta manera, i tal com va avançar Jaume Domingo, president dels Consells Esportius de Catalunya, el passat mes de juliol, es podrà seguir avançant en la tasca de fer possible que cada vegada més catalans de qualsevol edat practiquin un esport inclusiu i saludable, una part important de l’ADN de la mateixa entitat que presideix.

A més, els primers Jocs Esportius Populars de Catalunya també serviran com un assaig per demostrar la capacitat d’organització dels municipis encarregats d’acollir els World Sports Games el 2019 i que reuniran participants de diferents punts del món.

SIGNAT EL PROTOCOL DE CREACIÓ DEL COMITÈ ORGANITZADOR DELS WORLD SPORTS GAMES 2019

Els World Sports Games van fent les passes que els acabaran convertint en una realitat a Catalunya. Una d’aquestes passes ha estat la signatura del protocol de creació del comitè organitzador dels que seran els World Sports Games 2019 que se celebraran a Tortosa. De la mateixa manera, s’han establert les que seran les subseus d’un dels majors esdeveniments que tenen lloc a nivell internacional pel que fa a l’esport amateur. En concret, acolliran també activitats dels jocs les poblacions d’Amposta, Deltebre, Gandesa, Móra d’Ebre i Sant Carles de la Ràpita. La signatura de la creació del comitè organitzador va comptar amb la presència del secretari General de l’Esport a Catalunya, Gerard Figueras, qui va destacar la importància que tindrà l’esdeveniment per al conjunt de Catalunya, així com de Ferran Bel, alcalde de Tortosa, que es va comprometre a realitzar els millors World Sports Games de la història. Per la seva banda, la representant de la International Workers and Amateurs in Sports Confederation, promotora dels jocs, Valeria Gherardini, va destacar durant l’acte la capacitat organitzativa i les infraestructures que oferia la proposta catalana amb la seva candidatura.