“Som una de les ciutats més petites que ha acollit aquest tipus de jocs i hem volgut sumar altres municipis ebrencs a la seva celebració”

L’esport impregnarà els grans esdeveniments que Tortosa celebrarà aquest any i al llarg del 2019. La capital del Baix Ebre acollirà, del 15 al 17 de juny, els primers Jocs Esportius Populars de Catalunya, que coincidiran a la vegada amb les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars. El repte s’ampliarà l’any que ve quan, la ciutat i altres localitats ebrenques, es converteixin en amfitriones dels World Sport Games, un certamen internacional que posa en valor l’esport amateur sense límits d’edat. Segons apunta l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, més enllà de l’àmbit esportiu, aquestes cites es convertiran en una gran oportunitat per donar a conèixer les Terres de l’Ebre.

¿Com valora que Tortosa aculli al mes juny les finals nacionals dels Jocs Populars de Catalunya, que, d’alguna manera, es convertiran en l’antesala dels World Sports Games del 2019?

La valoració és molt positiva perquè, així com els World Sport Games ens aportaran moltíssima gent de diferents països del món, aquest esdeveniment també ho farà a nivell de país. A més, ens servirà de model a una escala més petita dels jocs que celebrarem l’any que ve. Per tant, a la vegada, que ens portarà gent, ens permetrà donar a conèixer el nostre territori, que també és un dels nostres objectius.

¿L’esport popular és un model no només a tenir en compte sinó a potenciar?

Sí, perquè l’esport l’hem d’entendre no només des del vessant professional sinó també des de la salut i per tant l’hauria de practicar tothom, dels més petits als més grans. Des de les administracions l’hem de poder potenciar per aconseguir que l’esport i la salut vagin lligats. En el nostre cas, com a govern municipal, ja va ser un dels pilars del nostre programa de govern: l’atenció a l’esport i fer que arribi a tots els àmbits, no només al professional.

Quina resposta heu rebut dels clubs esportius amateurs ebrencs?

La resposta ha estat molt bona i hem pogut comptar amb la implicació de tots els clubs i de totes les entitats. Tots tenen moltes ganes de participar-hi i de col·laborar-hi. Els Jocs requeriran molt de voluntariat i, per tant, necessitem, i molt, les entitats esportives de la ciutat i del territori. Estem molt il·lusionats.

Què suposarà per a Tortosa i per a les Terres de l’Ebre els World Sports Games?

Ho veiem com una oportunitat més enllà de l’àmbit esportiu i del valor de comptar amb una competició d’aquest nivell a les Terres de l’Ebre. Vindran milers d’esportistes i els podrem mostrar tot el que tenim a nivell turístic. Crec que tot el territori se’n veurà beneficiat.

De fet, dos dels punts a favor que van fer decantar la balança perquè Tortosa es convertís en seu dels World Sport Games va ser la capacitat organitzativa i les infraestructures que oferia.

Els representants de la International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT), entitat promotora de l’esdeveniment, van visitar Tortosa a finals del mes de febrer de l’any passat. Ells van analitzar el que nosaltres proposàvem, però no només les instal·lacions esportives i el que hi havia quant a infraestructures, sinó el que nosaltres els vam explicar en relació al projecte global. En aquest cas, pensàvem que havia d’integrar no només Tortosa, sinó que també havia d’aglutinar el conjunt del territori i anar lligat als recursos que tenim pel que fa a patrimoni i natura. Creiem que això també va fer decantar molt la balança a l’hora de veure un lloc on la gent hi pogués estar bé i que, a la vegada, pogués conèixer un territori amb moltes oportunitats i, sobretot, amb un patrimoni natural que els va impactar bastant.

Hi ha cinc subseus confirmades: Amposta, Gandesa, Móra d’Ebre, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita. Quin paper jugaran en aquesta competició?

Nosaltres hem volgut fer que els Jocs siguin de Tortosa però també de les Terres de l’Ebre. Per tant, vam creure que les capitals de comarca i aquests altres municipis que entenem que tenen prou entitat per gestionar aquests esdeveniments, com ara Deltebre o la Ràpita, ens permetrien anar més enllà del territori de Tortosa. Som una de les ciutats més petites que ha acollit aquest tipus de jocs i hem volgut sumar altres municipis ebrencs a la seva celebració. Enteníem que calia sumar amb tot el que això suposa. A banda, nosaltres, com a ciutat, sempre ens hem cregut molt el tema de les Terres de l’Ebre i per això Tortosa, com a capital, ha de tenir aquesta generositat cap al conjunt del territori.

A més, també parlem d’uns Jocs que més enllà de la competició i dels resultats posen de relleu valors com la inclusió, la salut, la cultura...

Sí, i tothom en pot formar part. L’origen d’aquests jocs era popular, no de persones professionals, perquè l’esport pogués arribar a tothom. Per tant, és la voluntat d’aquí, que tothom pugui participar-hi. I una de les voluntats que tenim nosaltres és que la gent pugui tornar després. Que els agradi tant el territori que puguin tornar amb les seves famílies a posteriori per conèixer-lo encara més.