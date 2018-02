Els esports d’hivern, assignatura obligatòria a les escoles del Pirineu

“No podia ser que en una classe de Primària d’una escola del Pallars, gairebé la meitat dels alumnes no haguessin vist mai la neu més enllà de si nevava a la seva població o que no haguessin pujat mai a pistes”, es lamentava Josep Maria Roy, coordinador dels Consells Esportius del programa Esport Blanc Escolar, en ser preguntat pels objectius d’una iniciativa que ha convertit els esports d’hivern en assignatura obligatòria a les escoles dels Pirineus catalans. Ha estat el programa Esport Blanc Escolar el que ha resolt aquest handicap i el que fa que els alumnes de tercer i quart de Primària de les comarques de muntanya ara gaudeixin, al costat de matemàtiques o llengua, d’una assignatura més dins del seu currículum escolar que els permet familiaritzar-se amb el seu entorn natural més proper, adquirir habilitats físiques bàsiques i aprendre la tècnica dels esports de neu.

L’assignatura integrada al programa d’educació física, que té caràcter multidisciplinari i està inclosa dins l’horari lectiu, es realitza durant el segon trimestre del curs, des de mitjans del mes de gener fins abans de les vacances de Setmana Santa, i consta de vuit sessions en què els alumnes es traslladen fins a les estacions d’esquí més properes als seus municipis per efectuar-hi tres classes pràctiques d’esquí alpí, tres d’esquí nòrdic i dues de surf de neu. L’assignatura finalitza amb una jornada final que funciona com a trobada lúdica i competitiva en què els participants comparteixen les experiències viscudes al llarg d’aquestes sessions.

“L’objectiu inicial del programa Esport Blanc Escolar era potenciar l’augment del nombre d’esquiadors, però n’hi ha d’altres perquè, en pujar els alumnes a les pistes, s’aprofita per parlar del medi natural, de la meteorologia, de com funciona una estació d’esquí, etcètera. Volem que vegin que hi ha molts més incentius que el simple fet de passar-ho bé esquiant”, apunta Roy.

Un projecte en creixement

Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya 2012-2022, el programa Esport Blanc Escolar va sorgir arran de la candidatura de Barcelona per als Jocs Olímpics d’Hivern i va néixer d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, el Consell Català de l’Esport i els Consells Esportius de Catalunya. “El primer any, el de la prova pilot, només hi van participar un parell d’escoles de la Cerdanya i de la Vall d’Aran però en veure que el programa funcionava, es va anar implantant a més centres escolars. L’any que ve tancarem el cercle perquè, amb la incorporació dels centres concertats, ja hi seran totes les escoles de les nou comarques del Pirineu”, explica Roy. De fet, actualment, tots els centres públics del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, la Vall d’Aran, l’Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya ofereixen aquesta assignatura que en la 5a edició, la d’aquest curs 2017-2018, arriba a més de 2.000 alumnes.

L’activitat suposa un cost de 20 euros per alumne que inclou les despeses d’assegurança, transport, forfet d’entrada a pistes, el lloguer de material i les classes d’esquí. De fet, el programa compta amb un pressupost de 465.000 euros per a tot Catalunya. “Els professors de cada centre només realitzen l’acompanyament dels alumnes a les pistes d’esquí. Un cop allà, els professionals del món de la neu de l’estació on es realitza -escollits per concurs a través dels Consells Esportius comarcals- són els encarregats d’oferir les classes específiques del programa a tots els alumnes participants. I la resposta dels alumnes? “Ha estat impressionant, ha tingut una acceptació extraordinària, per tot el que ofereix el programa i per l’autonomia que ells mateixos guanyen en realitzar-lo”, afirma Roy.