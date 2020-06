Un estiu diferent, al càmping de sempre!

Amb la situació actual que estem vivint i els mesos que hem hagut de passar tancats a casa, poder escapar-nos a la natura i sense aglomeracions és un somni per a tots. Avui, us volem ajudar a fer-ho realitat marxant cap a la Costa Brava i, més concretament, cap al Càmping Nàutic Almata.

Situat en un entorn privilegiat, en el cor del Parc Natural de l'Empordà, al costat de Sant Pere Pescador, al Nàutic Almata es respira pur càmping, el de tota la vida, on la natura envaeix cada racó.

540x342 Els amarraments davant dels bungalows / NÀUTIC ALMATA Els amarraments davant dels bungalows / NÀUTIC ALMATA

Així doncs, hi trobareu amarraments davant de les parcel·les o els bungalows per al vostre vaixell o moto d'aigua, amb els quals podreu navegar pels petits canals fins a arribar directament a la platja de la Badia de Roses; una àrea esportiva amb pistes de pàdel, tenis, futbet, bàsquet i minigolf; una gran àrea verda i ombra amb piscines i un jacuzzi. Als amants de la platja i els esports nàutics l'escola de vela us espera per practicar windsurf, sortir en caiac per la Costa Brava o navegar a vela. A més, durant els mesos de juliol i agost gaudireu de diverses activitats nocturnes, com espectacles musicals, concerts, nits de disco, festes temàtiques i nits de karaoke o de cinema.

El càmping compleix amb els protocols sanitaris suggerits per les autoritats, per la prevenció i protecció de la COVID-19

El Nàutic Almata és un lloc per gaudir en família i per això hi ha entreteniment per a totes les edats: zona infantil amb el MiniClub, un fantàstic parc de jocs de cordes, competicions esportives organitzades, classes d’esport guiades, tornejos de videojocs, etc.

Amb tanta activitat, la gana s'obre pas, i per omplir l'estómac trobareu una variada oferta gastronòmica: a l'àrea de la piscina hi ha el restaurant principal del càmping, especialitzat en menjar mediterrani i arrossos; al Pool Bar, l'hamburgueseria farà les delícies dels més joves; en la zona de la platja hi ha un bar restaurant obert tot el dia on es pot menjar una fresca amanida o un increïble kebab, i al vespre t'hi pots reunir amb els amics.

540x354 Els arrossos, i la cuina mediterrània, una especialitat del restaurant / NÀUTIC ALMATA Els arrossos, i la cuina mediterrània, una especialitat del restaurant / NÀUTIC ALMATA

Finalment, a l'àrea comercial es troba el supermercat amb productes frescos, una fleca, una botiga de regals, una gelateria, una creperia i una pizzeria. El càmping té 2 bugaderies.

El personal del càmping ha treballat de valent per tal de condicionar tots els espais públics als protocols sanitaris suggerits per les autoritats, quant a mesures de prevenció i protecció per la pandèmia de la COVID-19.

540x336 Les zones comunes del càmping són les que més s'han adaptat als protocols sanitaris / NÀUTIC ALMATA Les zones comunes del càmping són les que més s'han adaptat als protocols sanitaris / NÀUTIC ALMATA

ENTREVISTA A PALOMA SÁNCHEZ NAVARRO

Hem volgut parlar amb la directora del càmping, Paloma Sánchez Navarro, per conèixer la seva opinió amb la nova situació i, de pas, per conèixer altres aspectes del càmping de primera mà:

Com creus que serà aquesta nova temporada amb la crisi de la COVID-19?

Sens dubte serà un estiu diferent, però la nostra intenció és que els clients gaudeixin al màxim de les vacances i, dins el possible, s'oblidin una mica aquests mesos tan durs. Nosaltres seguirem totes les mesures sanitàries suggerides per les autoritats, de manera que els clients puguin sentir-se en un espai segur. Tots els espais són molt amplis i, amb un aforament del 50%, aquest any més que mai, sigui en parcel·la o en glamping, el càmping serà un paradís per a tot aquell que vulgui venir.

Què diries que diferencia el càmping Nàutic Almata de la resta de càmpings de la zona?

La nostra ubicació única. Estem al costat de Sant Pere Pescador, dins de la reserva natural del Parc dels Aiguamolls, entre canals, recs i amb una platja molt gran. El verd aquí es respira a tot arreu. Tot és natura pura. Abans d'arribar a l'entrada del càmping hi ha un camí preciós, d'uns quatre quilòmetres, amb vistes privilegiades del parc. Aquest camí ja et porta a un altre món.

540x320 Els canals i els recs del Parc dels Aiguamolls són un dels grans atractius del càmping / NÀUTIC ALMATA Els canals i els recs del Parc dels Aiguamolls són un dels grans atractius del càmping / NÀUTIC ALMATA

I per a tots aquells futurs campistes, quina diries que és la vostra filosofia?

La nostra filosofia és la d'un càmping familiar de tota la vida. Tenim molts clients que són ja la tercera generació que ens visita, és el seu lloc de vacances de sempre. Es coneixen amb els treballadors i són part de la família. Els clients que arriben nous se sumen a aquesta filosofia familiar des del primer estiu; els nens són amants de la llibertat que tenen al càmping, i venen entusiasmats. És un lloc segur i fàcil, suficientment gran per oferir tot el necessari per no moure's, però no tan gran com per perdre's.

540x329 La canalla es pot moure lliurement per les instal·lacions del càmping NÀUTIC ALMATA La canalla es pot moure lliurement per les instal·lacions del càmping NÀUTIC ALMATA

Amb tot això, no hi ha dubte que Càmping Nautic Almata serà una de les millors opcions per fer un estiu familiar, envoltats de natura, amb totes les seguretats i sense aglomeracions. A més, l'entreteniment, les activitats socials i esportives a l'aire lliure per a totes les edats, estan garantits així que, a què espereu!

