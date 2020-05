Calen especialistes en comerç digital i logística

Especialitzar-se avui en logística i en e-commerce significa trobar feina, en moltes ocasions, sense ni haver acabat els estudis. Ho asseguren professionals d’un sector a l’alça que s’ha vist imprescindible durant el confinament, en què més del 60% de les compres les han fet nous compradors i en què la mitjana mundial de compra per internet s’ha doblat, passant del 15% al 30%. “El comerç online està venent el mateix volum de producte que en època nadalenca”, explica Santiago Sánchez, coordinador del Màster en Ecommerce de La Salle-URL. “Qui tenia la digitalització preparada hi ha guanyat. Qui no, no hi ha arribat a temps -apunta-. La gran reflexió no és passar-se al comerç online perquè tothom ho fa, sinó tenir una visió estratègica del negoci. Quin valor pots aportar més enllà del producte? O ets singular o la competència se’t menja”, afegeix. Aquest és el missatge que insisteix als participants d’un màster que assegura incrementarà la demanda d’alumnes en un futur, sobretot quan la pandèmia hagi acabat, perquè la sortida professional està garantida.

En qualsevol cas “l’e-commerce ha arribat per quedar-se”, afirma també Màrius Rossell, fundador de l’agència Triogi, experts en negoci digital, amb vint anys d’experiència en el sector. “Hem notat un repunt de demanda, sobretot després de Setmana Santa. Les empreses hi van entrant a un ritme més accelerat que abans de la crisi”, afegeix.

Màsters en logística

El Tecnocampus de Mataró ofereix el màster Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims, un títol propi molt atractiu entre l’alumnat asiàtic, centrat en la direcció i la planificació estratègica: “Apostem pel big data i els mètodes quantitatius i algoritmes, base dels actuals negocis. També oferim una mirada global de la logística, des de la producció fins a la distribució, partint de la visió de qui ha de prendre decisions tant en la cadena de subministraments com en el transport i negocis marítims”, explica Jesús Martínez, director del curs. La titulació manté un gran atractiu internacional: ara mateix hi ha estudiants de 8 nacionalitats diferents “interessats per estudiar logística i conscients del futur que els espera”, apunta Martínez.

La UAB ofereix el màster internacional Logística i Cadena de Subministrament, uns estudis que estan valorant que es puguin ampliar a grau “arran de les inquietuds generades per la crisi del covid-19”, com apunta el vicerector de programació acadèmica i qualitat, Josep Ros. Per la seva banda, la UdL imparteix des de fa dos anys el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, únic en l’oferta pública de Catalunya, on s’espera que incrementi notablement la demanda arran de la necessitat creixent de professionals del sector.