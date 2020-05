Creixen lleugerament les vocacions STEAM entre les noies

Feia deu anys que la presència de la dona en les vocacions STEAM (en anglès, ciència, tecnologia, enginyeria, arquitectura i matemàtiques) estava estancada i es mantenia sostinguda al voltant del 25% de noies matriculades. Ara les dades han començat a variar lleugerament. Segons xifres facilitades per la UPC, el curs 2017-2018 hi va haver un 26,6% de noies matriculades de nou ingrés a graus STEAM. El curs 2018-2019 les xifres van créixer fins al 27,9%, més d’un punt i mig de diferència. Pel que fa als màsters, les matrícules de nou ingrés el curs 2018-2019 va ser d’un 36,9% i el 2018-2019 d’un 39,1%.

Es tracta d’un augment encara molt lleuger però positiu, com destaca Gemma Fargas Ribas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC: “Les dades reflecteixen l’esforç que fem des de la UPC, però són la suma de moltes altres accions fetes per impulsar les vocacions STEAM entre les noies”, explica Fargas.

De fet, segons els experts, d’aquí al 2025 s’hauran de cobrir 7 milions de llocs de treball a Europa en les àrees STEAM. Actualment falten dones en aquests sectors i molt especialment en el de les TIC, per la qual cosa cal oferir al col·lectiu femení les oportunitats d’ascensor social relacionades amb un futur professional en aquests àmbits.

Més vocacions entre les nenes

Es considera que entre els 9 i 14 anys és el període idoni per donar a conèixer a les noies altres models professionals i referents que, fins ara, quedaven lluny de la seva àrea d’interès. L’objectiu de la UPC és assolir com més aviat millor que la xifra de dones en els estudis tècnics sigui del 50%.

Les previsions de la Universitat són que, en 5 anys, el 30% d’estudiants en aquestes carreres seran dones. Per actuar en aquest sentit, la universitat ha posat en marxa el programa Aquí STEAM, que vol trencar amb els estereotips i rols de gènere establerts en la societat i fer visibles nous referents femenins d’una manera atractiva i propera per a les noies.

El projecte inclou un programa de formació adreçat al professorat de centres de primària i ESO, orientat a introduir la perspectiva de gènere a l’acció educativa, d’acord amb els principis de coeducació i d’igualtat d’oportunitats. “Aquest curs hem estat treballant amb 28 escoles. És una xifra que mantenim i que ens agradaria ampliar en un futur”, apunta Fargas. “Coordinem i dinamitzem accions conjuntament amb els centres per tal de posar en valor la contribució de la dona a la societat a nivell científic i tecnològic mitjançant referents femenins de dones enginyeres actuals. L’enginyeria aplicada a la millora de la qualitat de vida de les persones és un vessant que interessa molt a les noies i que moltes vegades desconeixen”, afegeix.

“No en sabré prou”

Un altre dels reptes que es planteja el programa Aquí STEAM és trencar les barreres que moltes noies s’imposen en el moment d’escollir el camí de la seva formació, sigui per raons culturals o de gènere. “Les dades ens indiquen que elles tenen un rendiment més alt i una taxa d’abandonament a la universitat més baixa respecte a la dels nois. Cal trencar amb els perjudicis socials que marquen el que suposadament poden o no poden estudiar les noies i empoderar-les per tal d’atreure talent cap aquestes àrees de coneixement”, conclou Gemma Fargas.

El programa ha creat el segell Escoles Aquí STEAM, un distintiu escolar que reconeix els centres educatius que impulsen a través d’accions específiques la igualtat de gènere i que fomenten les vocacions científiques i tecnològiques entre les dones.

Què fa una enginyera?

Descobrir com funciona un hort intel·ligent i detectar si les plantes necessiten aigua; inventar una aplicació mòbil per controlar la freqüència cardíaca de la gent gran o aprendre com funciona i què significa el codi morse. Són algunes de les sessions del programa Una enginyera a cada escola, en el qual dones enginyeres, la majoria de telecomunicacions, expliquen la seva professió a nens i nenes de 8 a 12 anys de diferents escoles de Barcelona.

“L’objectiu és trencar estereotips de gènere”, explica la professora de la UPC Paz Morillo, coordinadora del projecte. “Encara existeix la percepció que cal ser molt intel·ligent o tenir habilitats especials per ser enginyera i no és així”, afegeix.

Tot i que nens i nenes tenen les mateixes habilitats i capacitats en l’ús i aprenentatge de les tecnologies, hi ha diversos estudis publicats recentment que expliquen que les noies infravaloren les seves competències en aquest àmbit a causa de la pressió ambiental i dels estereotips de gènere, circumstància que esbiaixa les seves expectatives professionals. El programa ha arribat aquest curs a 1.058 alumnes.