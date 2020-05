Crònica de l’experiència

315x205

Iago Alcaide



Estudiant de 1r de batxillerat

“L’any passat vaig anar per primer cop al Saló. Esperava trobar informació que m’ajudés a aclarir-me una mica, perquè l’única cosa que em cridava l’atenció per quan acabés l’ESO era fer un batxillerat artístic. Allà em vaig assabentar, per exemple, que aquest tipus de batxillerat requereix unes proves d’accés, la data de les quals ja havia passat… Així que, entre els cicles de grau mitjà, que tampoc s’avenien amb els meus interessos, i batxillerat, finalment vaig optar per començar el batxillerat social. Al Saló també vaig aprofitar per informar-me sobre graus de disseny virtual, àmbit que també m’interessa, i vaig descobrir àrees com l’economia i l’empresa, les quals també em semblen atractives i ara també valoro de cara al meu futur professional. A mi em va agradar l’experiència: estava tot força organitzat i la informació era fàcil de trobar. De fet, aquest any m’agradaria tornar, ni que sigui virtualment, per estar a l’aguait de noves titulacions, siguin cicles o graus universitaris, i per informar-me sobre les vies d’accés.”



Luisa Senra



Mare de Iago Alcaide

“El Iago tenia dubtes sobre quin camí escollir en acabar la secundària i pensava que el Saló ens ajudaria a descartar possibilitats i veure noves opcions. La realitat va ser una altra, ja que es tracta d’un bon aparador per a un estudiant quan ja té decidit cap a on vol encaminar el seu futur professional. Per a alumnes com ell, en canvi, caldria un treball previ a casa, abans d’anar-hi. Aquesta tasca d’orientació al Saló també la tenen en compte a l’estand d’Ensenyament, però, atès el volum de gent, les consultes són ràpides i sense coneixement de les capacitats dels joves. També és cert que la cita està més orientada cap a estudis superiors: hi ha molta oferta d’universitats, màsters i estudis a l’estranger, però poca cosa sobre escollir una branca de batxillerat o un cicle formatiu, que gairebé es limita a l’estand d’Ensenyament i a algun centre privat d’estudis. Va servir, això sí, per recollir informació de cara al futur. Tenim clar que hi haurem de tornar, perquè cada any que passa el Iago és més madur i pot tenir més clar cap a on vol dirigir els seus estudis. Com a finestra al món, és una bona opció.”



Àngels Mayor



Pedagoga especialitzada en orientació vocacional i professional

“Alguns joves que visiten el Saló tenen una vocació gairebé innata, saben el que van a buscar. D’altres tenen diferents interessos i buscaran totes les possibilitats per fer una tria al més adient possible. També hi ha les persones -la majoria- que cerquen i esperen trobar una resposta, però... per on cal començar en aquest espai ple d’informació? Saber què volen ser no és una feina fàcil, però jo animaria els nois i noies que ara poden estar desorientats a aprofitar la situació excepcional per conèixer millor les seves habilitats i preferències. Ara disposen de més temps per pensar, decidir i consultar. En paral·lel, la família ha de ser pacient, ha d’escoltar els joves i intentar establir una bona comunicació, oferint ajuda i tranquil·litat en aquesta situació de confinament. De manera virtual, per resoldre dubtes es pot demanar suport als professionals de l’escola, els quals juguen un paper fonamental en l’orientació acadèmica i professional.”



Pilar Cuesta



Directora pedagògica de secundària de l'escola Arrels

“El Saló és una oportunitat per al nostre alumnat i les famílies i els docents per conèixer l’oferta i la realitat dels estudis postobligatoris. Sovint, quan el visiten els nostres alumnes de 4t, acompanyats pels professors, se sorprenen de la gran varietat d’opcions que tenen per escollir. L’orientació acadèmica que fem al centre, liderada per l’acció tutorial, afavoreix que l’elecció sigui d’acord amb les seves habilitats i capacitats. Enguany, amb una cita que finalment se celebrarà de manera virtual, els dies previs les tutores de 4t han establert un contacte directe amb els alumnes i les famílies via correu, Meet o telèfon per continuar debatent la seva decisió futura. S’han informat online de les diferents opcions i la visita virtual pot ajudar a acabar d’encaixar totes les peces del trencaclosques.”