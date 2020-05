Decidir el futur professional en plena pandèmia

Als adolescents que el 2020 es trobin en un moment de transició cap a una nova etapa educativa els tocarà assessorar-se des de casa i a través d’un clic. A un tercer trimestre habitualment carregat de dubtes i nervis, aquest any s’hi ha sumat la incertesa generada per l’escenari del covid-19, en què moltes decisions han quedat aturades, a l’espera de l’evolució de la pandèmia.

En aquest context, el procés orientador pren més força que mai per tal d’adoptar decisions ben fonamentades, tot i l’angoixa que genera un futur encara incert. “La pandèmia s’ha donat en el període clau del procés orientador i ha quedat descuidat. És importantíssim que es pugui reprendre, encara que sigui de manera virtual”, explica Montserrat Oliveras, psicòloga, orientadora professional i cofundadora de DEP Institut i Educaweb. Oliveras i l’equip de DEP Institut seran presents a la FiraCampusVirtual per tal d’assessorar a tothom -joves, famílies o adults- que ho necessiti. I ho faran tenint en compte el repte que suposa haver d’orientar a través d’una pantalla: “No pots percebre les emocions de la mateixa manera ni tothom té la mateixa capacitat d’explicar-se a distància. Caldrà atendre persones que afronten unes circumstàncies sobrevingudes, i haurem d’ajudar-les a fer el procés de tria amb serenitat i conscients del munt d’opcions que s’ofereixen i que responen a les seves expectatives”, afegeix.

Àmplia oferta orientadora

Seguint la mateixa filosofia del Saló de l’Ensenyament, la FiraCampusVirtual aposta de manera decidida pels serveis d’orientació, de múltiples maneres i formats: orientació individualitzada (a través de xats o amb videotrucades), servei de consulta i webinars, és a dir, conferències en grup de fins a 500 persones on els experts respondran dubtes. El saló virtual també facilitarà el contacte entre els assistents i els centres formatius, per fomentar el diàleg i ajudar els estudiants a triar el millor camí per encarar la vida acadèmica i professional.

Per on comencem?

Com prendre una decisió ben fonamentada ara? És important fer un exercici d’autoconeixement (investigar les habilitats, competències, personalitat, valors i interessos professionals d’un mateix) i despullar els condicionants de la tria, per saber si és sòlida o no: “Tots els esdeveniments que tenen un impacte en la societat es tradueixen en un increment de la demanda específica dels estudis que s’hi relacionen”, explica Gemma Latorre, directora de l’Àrea de Projectes Educatius i Orientació de DEP Institut. “És molt probable que hi hagi més demanda d’estudis sanitaris i assistencials. El covid-19 pot ser un estímul per explorar professions essencials en aquesta crisi, però que això no es converteixi en un condicionant”, afegeix.

Novetats a FP i batxillerat

FiraCampusVirtual manté el compromís en seguir impulsant la Formació Professional. Els joves interessats hi trobaran assessorament sobre tots els ensenyaments: cicles formatius de FP, Programes de Formació i Inserció (PFI) i Itineraris Formatius Específics (IFE). També s’emfatitzarà en la possibilitat i els avantatges de cursar cicles formatius en la modalitat de FP dual.

Pel que fa al batxillerat, els estudiants es podran informar sobre la nova oferta creada aquest curs en fase pilot pel departament d’Educació. Es tracta de cursar un batxillerat i un grau mitjà d’una especialitat esportiva o artística en tres cursos, amb la finalitat d’obtenir dos títols oficials. Aquest model afavoreix la continuïtat acadèmica en la transició cap al món universitari i la inserció laboral com a tècnic esportiu o d’arts plàstiques i disseny.