Més que mai a l’abast d’un clic

Dos mesos després que la crisi del coronavirus obligués a suspendre el Saló de l’Ensenyament i el Saló Futura (dedicat a màsters i postgraus), Fira de Barcelona ha organitzat una fira virtual i interactiva en substitució perquè els estudiants que es troben en un moment de transició acadèmica puguin informar-se i consultar entre una gran oferta formativa per començar a encaminar el seu futur professional.

FiraCampusVirtual, com s’anomena el saló en línia, i al qual es podrà accedir a través de la pàgina web firacampusvirtual.com, aglutinarà més de 130 expositors, entre els quals algunes de les principals universitats catalanes, tant públiques com privades.

Destacats centres de formació professional, batxillerat i estudis d’idiomes o artístics també han confirmat la seva participació en el certamen. “Estem convençuts que, malgrat les actuals circumstàncies, aquesta nova plataforma virtual donarà el servei que tants alumnes i famílies necessiten en un moment clau de l’etapa formativa”, ha explicat la directora del Saló de l’Ensenyament i també del FiraCampusVirtual, Laura Pararols.

Un saló intuïtiu i interactiu

Els estudiants que hi entrin podran accedir a la informació que els interessi de manera pràctica i molt intuïtiva. A l’espai de la secretaria d’Universitats, del departament d’Empresa i Coneixement, hi trobaran tota la informació del sistema universitari català, així com orientació personalitzada sobre els processos d’accés i admissió, i informació sobre beques i ajuts universitaris. Per la seva banda, el Canal Universitats facilitarà tota la informació sobre l’accés a la universitat i l’oferta d’estudis disponibles, a més de notes de tall, ponderacions per accedir a estudis de grau i apps per preparar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

El certamen també comptarà amb diversos centres de FP que informaran els estudiants sobre l’ampli ventall de graus mitjans i superiors. Entre aquests estudis destaquen els relacionats amb el cinema, l’animació 3D, la imatge i el so, la tecnologia, la informàtica, la comunicació, la infermeria, el dibuix de còmic, la dansa, el turisme, el personal de vol, la mecànica o el protocol. La nova proposta telemàtica ideada per Fira de Barcelona també incorporarà una àmplia oferta de centres que imparteixen ESO i batxillerat, escoles d’idiomes, residències d’estudiants i altres serveis a l’educació de tot Catalunya.

Orientació personalitzada

La plataforma virtual, accessible des de qualsevol dispositiu, posarà èmfasi en els serveis d’orientació perquè els estudiants puguin rebre informació i consells, i resoldre dubtes guiats per experts i pels mateixos centres formatius.

En aquest sentit, del 20 al 24 de maig, de 10 h a 20 h de dimecres a dissabte i de 10 h a 17 h el diumenge, els visitants podran rebre atenció i orientació personalitzada o en grup a través de xats, videoconferències o seminaris, així com informació relacionada amb els títols, sistemes d’accés i matriculació o ajudes i beques, entre altres qüestions.