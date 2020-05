La UOC, formació que s’avança al futur

La Universitat Oberta de Catalunya va néixer el 1995 amb un model d’aprenentatge propi. Vint-i-dos anys després, la UOC té un nivell d’experiència que li permet oferir una formació superior de qualitat en línia i assessorar altres universitats i altres països per ampliar els sistemes d’educació superior a través dels estudis no presencials.

La UOC té 73.081 estudiants en 134 països i 77.956 graduats i graduades. Actualment ofereix 25 graus, 48 màsters universitaris, 4 doctorats i 295 màsters propis, postgraus i especialitzacions. L’oferta oficial, acreditada per les agències de qualitat, es complementa amb 396 seminaris, cursos d’idiomes, cursos de formació professional, assignatures lliures i MOOC. Com a universitat global amb un model no presencial d’aprenentatge, la UOC prepara l’estudiant per afrontar els reptes d’una ciutadania global.

Els experts ja assenyalen que, amb la crisi del coronavirus, es transformaran els sistemes sanitaris, l’economia, la política i la cultura de tot el món. Com a institució orientada a la formació durant la vida, la UOC està especialment ben situada per promoure l’adaptació de persones i organitzacions davant els canvis que redefineixen les relacions productives i el mercat de treball.